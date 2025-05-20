9 сериалов, которые захочется посмотреть залпом, даже если завтра вставать утром на работу
Если вы заскучали по любимым сериалам, но все похожее уже пересмотрели, то эта подборка для вас. Почти все сериалы можно посмотреть за выходные, при этом разгрузить мозги и найти тему для размышления и обсуждения.
Шерлок и дочь
Кто соскучился по любимому сыщику, тому может зайти этот новый мини-сериал. Тем более, в главной роли прекрасный актер — Дэвид Тьюлис, который, наверное, почти всем известен ролью Люпина из франшизы «Гарри Поттер». Друзья Шерлока Холмса похищены неизвестными лицами, которые угрожают детективу, если тот начнет определенное расследование. Внезапно к сыщику прибывает Амелия Рохас и пытается ему доказать, что он ее отец. Холмс готов уже отмахнуться, как вдруг сообщают о пропаже дочери американского посла. А Амелия как раз успела с ней познакомиться и может помочь Шерлоку в ее поисках.
- Свежий взгляд на Холмса и захватывающая история. © janohlin / Imdb
Садовничество в Гросс-Пойнте
Если вам хочется расслабиться и немного разгрузить мозг, то просто включите этот сериал и наслаждайтесь. Он легкий, веселый и чем-то напоминает «Отчаянных домохозяек». Четверо членов пригородного садоводческого клуба оказываются замешаны в скандальном преступлении. И они вынуждены закопать доказательства на своих собственных ухоженных клумбах. Финт в том, что мы, как зрители, знаем с самого начала кто виноват. Но не знаем, кого устранили и какой был мотив.
Алая река
Это шоу повествует о полицейской из Филадельфии, который борется со своими коллегами, веря, что пропажа нескольких женщин на самом деле являются преступлениями. Пытаясь расследовать эти дела, главная героиня имеет в них еще и личный интерес. Ведь она так давно не виделась со своей сестрой, которая часто бродит в тех же неблагополучных районах. Она должна удостовериться в том, что с сестрой все в порядке и любой ценой остановить преступника.
Эль Турко
Балабан дает отпор? Видела его фильмы, страшное там с людьми происходит😁
Кому хочется чего-то турецкого, но при этом исторического и с налетом атмосферы «Ведьмака» — этот сериал для вас. Семнадцатый век. Раненый янычар Балабан в последний момент совершает побег от врагов. Беглец останавливается в мирной деревушке, где местная ведьма-целительница Глория помогает ему восстановить силы. Но даже до тихой глубинки добирается катастрофа: враг и его люди идут сюда с огнем и мечом. Балабан дает им отпор, и теперь для него это больше, чем месть — это борьба за любовь и свободу.
Гангстерленд
Годная вещь. Мы уже почти все серии досмотрели. Актерский состав прекрасный, британский юмор и все герои отъявленные преступники. Саундтрек агонь.
А если у вас есть настроение посмотреть что-то наподобие «Клана Сопрано». Но при этом окунуться в атмосферу лондонских пейзажей и вселенной джентльменов — то этот сериал отлично подойдет. Он рассказывает историю двух мафиозных семей, которые противостоят друг другу, что угрожает всем жизням и империям, на которые они работают. В центре — посредник по имени Гарри Да Соуза (Том Харди), который пытается помешать этим двум семьям уничтожить друг друга. Актерский состав просто блестящий: Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. Это суровая драма с большим количеством действий и поворотов, которые будут развлекать вас на протяжении каждой серии.
- Один из лучших сериалов года. © Rob1331 / Imdb
Отдел Q
Если вы знакомы с такими фильмами, как «Мистериум. Начало», «Мистериум. Охотники на фазанов» и «Мистериум. Журнал 64». И вам хочется чего в таком роде, то сериал «Отдел Q» вам подойдет. Он основан на серии скандинавских детективов Юсси Адлер-Ольсена о полицейском подразделении, в которое ссылают облажавшихся специалистов. Карл — некогда топовый детектив, из-за которого погиб полицейский, а напарник остался парализованным. Герой устает от скучных бюрократических дел и решает закопаться в почти закрытое дело об исчезновении известного политика — естественно, находит парочку важных зацепок и моментально наживает себе опасных врагов.
Леопард
Блин, эдми, из-за вас залипла нa целых 6 часов! И всплакнула даже. Жалко сицилийских аристократов, это вам не сицилийская мaфия(
Сначала было нудно, потом втянулась: балы, красавицы, лакеи, ю̶н̶к̶е̶р̶а̶..
Очень понравился отец семейства - респект актёру. Полезла гуглить, а он вовсе и не старый, даже нa фотках не узнала. Утащу, пожалуй, в копилку, итальянцев там ещё не было (Моника Беллуччи не в счёт). Кстати, там сыграла её дочь (нa превью она), отдалённо напоминает мать и нисколько отца, слава Богу. Хватит одного такого.. харизматичного. Короче, фильм мне зашёл, лайк вам за статью.
Новая экранизация одноименного романа Джузеппе Томази Ди Лампедузы. Эта своеобразная итальянская «Игра престолов», масштаб которой разворачивается в одной знатной сицилийской семье. Девятнадцатый век. Княжеское семейство Салина, как и другие сицилийские аристократы, должно определиться со своим отношением к перевороту в стране — оплакивать падение Бурбонов или же продолжить традицию верной службы короне, но уже под флагами Савойской династии.
- Со времен «Крестного отца» не было такого великолепного сочетания драмы и страсти в аутентичной итальянской обстановке. © mo94462 / Imdb
Нулевой день
Мутная дичь с невнятным сюжетом, коварным и ужасным планомЪ и опереточными злодеями с заезженным мотивом.
Этот мини-сериал состоит всего из 6 серий, так что его легко посмотреть запоем. В нем много тайн и поворотов. Он полный напряжения, выделяющийся своей захватывающей сюжетной линией и звездной игрой, особенно Роберта Де Ниро. Действие сериала происходит в обстановке с высокими ставками, где на первый план выходят секреты и предательство. Президент США уходит в отставку, чтобы найти источник смертоносной кибератаки, но обнаруживает огромную паутину лжи и заговоров.
Опасные числа
Мать и дочь попадают в эпицентр катастрофы, которая открывает проход в неизвестное место, вскоре оборачивающееся редкой находкой. Тем временем где-то в Кембридже Эдвард, замкнутый, но блестящий математик, пытается найти закономерности в простых числах. Его работа — не просто академическая головоломка, а потенциальный ключ к разгадыванию всех цифровых кодов в мире. Когда Эд делится своими исследованиями с профессором Маллиндером и его женой, археологом Андреа, события приобретают неожиданный оборот.
А вот подборочка сериалов-экранизаций книг, которые превзошли все ожидания зрителей.