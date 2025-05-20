9 сериалов, которые захочется посмотреть залпом, даже если завтра вставать утром на работу

А если у вас есть настроение посмотреть что-то наподобие «Клана Сопрано». Но при этом окунуться в атмосферу лондонских пейзажей и вселенной джентльменов — то этот сериал отлично подойдет. Он рассказывает историю двух мафиозных семей, которые противостоят друг другу, что угрожает всем жизням и империям, на которые они работают. В центре — посредник по имени Гарри Да Соуза (Том Харди), который пытается помешать этим двум семьям уничтожить друг друга. Актерский состав просто блестящий: Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан. Это суровая драма с большим количеством действий и поворотов, которые будут развлекать вас на протяжении каждой серии.

Один из лучших сериалов года. © Rob1331 / Imdb