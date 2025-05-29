Экранизации наших любимых произведений, которые заставили фанатов разбушеваться не на шутку
Многие из наших любимых фильмов сняты по книгам. Но мы решили не останавливаться на безусловных шедеврах, а собрать варианты экранизаций разной степени удачности, споры о которых все еще не дают по ночам спать привередливым фанатам.
«Грозовой перевал» — Кэтрин Эрншо
«Грозовой перевал» экранизировался и адаптировался бесчисленное количество раз. В главной женской роли блистали множество актрис, в том числе феноменальная Жюльет Бинош. В новой постановке, выход которой запланирован на февраль 2026 года, роль Кэтрин играет 34-летняя австралийская актриса Марго Робби. Кстати, на съемочную площадку она вышла всего через несколько месяцев после рождения первенца.
Подбор актеров, как обычно, вызвал споры. В романе Кэтрин описывается как совсем юная девушка, в то время как Марго Робби в 34 играет подростка. Поклонники книги также усомнились в том, что актриса с ее безупречной современной внешностью впишется в историческую драму, где нужен совсем другой типаж. Тем не менее, чем больше споров вокруг, тем больше внимания привлечет премьера. Будем ждать!
«Бегущий человек» — Бен Ричардс
Этой осенью в кино покажут антиутопию Стивена Кинга, которую он выпустил еще в 1982 году. В центре сюжета — Бен Ричардс, отчаявшийся человек, который участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы выиграть достаточно денег на лекарство для своей дочери. В 1987 году по мотивам книги был снят фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. И хоть картина получила неоднозначные отзывы, ее хвалили за точное предсказание некоторых элементов жизни ХХI века.
В новой адаптации главного героя сыграет Глен Пауэлл. Такой выбор актера на серьезную драматическую роль вызвал сомнение у поклонников книги. Ведь, по их мнению, типаж Пауэлла больше подходит для легких романтических комедий, в которых он в том числе снимался, чем для мрачной антиутопии. Однако не будем пока делать скоропалительные выводы.
«Франкенштейн» — Чудовище Франкенштейна
«Франкенштейн» — предстоящий фильм, написанный и снятый Гильермо дель Торо по мотивам романа Мэри Шелли. Его выход запланирован на ноябрь 2025 года. Это история доктора Преториуса, которому необходимо выследить Чудовище Франкенштейна, чтобы продолжить эксперимент Виктора Франкенштейна.
Роль Чудовища исполняет молодой актер Джейкоб Элорди. Любопытно, что еще до начала съемок он заменил на этом посту Эндрю Гарфилда. Такой выбор актеров на роль монстра вызывает у поклонников режиссера осторожное недоумение — так как роль довольно гротескная и не предполагает миловидной внешности. Хотя, грим, конечно, творит чудеса. Да и Элорди обычно достаются стереотипные главные роли, а тут у него есть шанс продемонстрировать широкий актерский диапазон.
«Гарри Поттер» — Минерва МакГонагалл
Ожидается, что новая адаптация книг о Гарри Поттере в виде сериала будет эпической по размаху и продолжительности. Смогут ли участники проекта воплотить новые образы любимых персонажей и сделать их культовыми? Мы узнаем об этом примерно через год — съемки сериала должны начаться в этом году, а его премьера ожидается в 2026. Также известно, что Гарри, Рон и Гермиона будут выбраны из группы юных детей-актеров, как и в случае с фильмами.
Официально подтверждены некоторые взрослые роли во вселенной Поттера: среди них Джанет Мактир в роли МакГонагалл и Паапа Эссьеду в роли Снейпа. Поклонники вселенной обломали уже немало копий, споря, кто и кого должен играть в новой адаптации.
«Шерлок Холмс» — Доктор Ватсон
Ну, в каноне тоже был чернокожий врач, вроде. "Жёлтое лицо". Но там это был сюжетообразующий вотэтоповорот.
Кто только не исполнял роль верного соратника гениального сыщика. В сериале «Шерлок» его сыграл Мартин Фримен, в «Элементарно» Ватсоном и вовсе стала женщина — Люси Лью. Представляете, какая плодородная почва для споров о самом эталонном докторе?
А теперь, подкинув дров в огонь, вышел спин-офф истории о Шерлоке Холмсе, где на первый план выходит его помощник: сам детектив и его злейший враг профессор Мориарти сгинули в пучине водопада. Доктор Ватсон, которого играет Моррис Честнат, открывает клинику для помощи пациентам с самыми странными и непонятными медицине болезнями.
А вот еще несколько статей о вселенной Гарри Поттера:
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Комментарии
Джанет Мактир должна хорошо сыграть, если сценарий и режиссер позволят.
В мире миллионы книг... Зачем сотый раз одно и то же? Тем более с заменой актеров нна "разнообразных"? Мало что ли книг с прекрасными гг женщинами? А уж этнической литературы ещё никто и не копал! Но неть...