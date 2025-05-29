Экранизации наших любимых произведений, которые заставили фанатов разбушеваться не на шутку

«Грозовой перевал» экранизировался и адаптировался бесчисленное количество раз. В главной женской роли блистали множество актрис, в том числе феноменальная Жюльет Бинош. В новой постановке, выход которой запланирован на февраль 2026 года, роль Кэтрин играет 34-летняя австралийская актриса Марго Робби. Кстати, на съемочную площадку она вышла всего через несколько месяцев после рождения первенца.

Подбор актеров, как обычно, вызвал споры. В романе Кэтрин описывается как совсем юная девушка, в то время как Марго Робби в 34 играет подростка. Поклонники книги также усомнились в том, что актриса с ее безупречной современной внешностью впишется в историческую драму, где нужен совсем другой типаж. Тем не менее, чем больше споров вокруг, тем больше внимания привлечет премьера. Будем ждать!