Эминем выдал замуж свою единственную дочь, которой посвящает песни. Мы прослезились от умиления

Пока одни гадают и сомневаются, можно ли выходить замуж в високосный год, другие берут и смело надевают белое платье. Как, например, сделала Хэйли Джейд Скотт. Как, вы не знаете, кто это? Любимая дочь Эминема, конечно.

Пара обменялась кольцами в конце мая

Хэйли вышла замуж за своего возлюбленного Эвана, с которым они встречались еще со студенчества. Правда, на фотографиях, которые девушка опубликовала у себя в соцсетях, отца не видно, но разве мог он пропустить столь важный день в жизни его любимой принцессы? Конечно, нет.

Эминем проводил дочь к алтарю, а она станцевала с отцом

Вот он, в смокинге и черных солнечных очках, стоит по левую руку от Хэйли. Посмотрите, как сияет от счастья невеста! Еще бы — рядом с ней двое самых близких в ее жизни людей.

Все это время рэпер посвящал дочери песни и никогда не переставал ее любить

О Хэйли он упоминает более чем в 20 своих треках. У него есть песня, названная именем дочери, где Эминем признается, как важна она для него, а еще в одной композиции под названием My Dads Gone Crazy («Мой папа сошел с ума») Хэйли даже поет вместе с папой.

Писал рэпер и о своих чувствах к матери Хэйли, и о том, как нелегко далось ему расставание. Хэйли — единственная родная дочь Эминема, и пусть он, быть может, не был идеальным отцом, но в этот важный день он был рядом с дочерью и показал, как много она для него значит.