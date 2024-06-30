История Александра Збруева, в чьей личной жизни кипели такие страсти, что дяде Жене и не снились

Харизматичного актера Александра Збруева знают, в первую очередь, как блестящего исполнителя ярких ролей в фильмах «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо». Однако немногие в курсе, что пока Збруев снимался в любимых лентах, в его личной жизни кипели такие страсти, что мама не горюй. Мы решили поведать историю этого блестящего артиста, и, надо сказать, она легко могла бы стать сценарием фильма о большой любви и ее испытаниях на прочность.

Тяжелое детство

Александр Збруев родился в 1938 году в знаменитом роддоме Грауэрмана, где родились будущие мэтры отечественного кинематографа — Марк Захаров, Андрей Миронов, Вера Глаголева и другие. Саше не удалось узнать своего папу, ведь того не стало слишком рано. Мама будущего актера окончила Кинотехникум имени Б. В. Чайковского и стала актрисой немого кино. К слову, она происходила из дворянского рода. У Саши был старший сводный брат, который появился на свет от первого супруга матери. После рождения младшего Татьяна Александровна была вынуждена уехать с ним в Рыбинск, а старшего Евгения не могла взять с собой. Он остался жить в одной из комнат квартиры, которая ранее принадлежала семейству Збруевых, а остальные комнаты были заселены посторонними людьми.

Актер вспоминал жизнь в Рыбинске так: «Небольшой дворик возле барака. Куст малины. Первая ягодка, которую я попробовал. Помню ее вкус до сих пор. Все время ощущал голод. Мы с мальчишками собирали огрызки яблок. Питались скудно». Мама все время пичкала его овсяной кашей, в которой частенько попадался мусор. Будущий актер ненавидел эту еду, но ему приходилось буквально впихивать ее в себя для утоления голода. Это удивительно, но и по сей день Збруев ест овсянку. Когда Саше было 6, он вместе с мамой вернулся в столицу. Им принадлежала лишь 1 комната, в которой проживал Евгений. В то время старшенький уже вовсю работал в Театре имени Вахтангова, так что у них дома часто бывали актеры, байки которых Збруев слушал затаив дыхание.

Первый интерес к театру

Дворовые парнишки дали Збруеву прозвище Интеллигент. Они знали, что этот мальчик — завсегдатая театра, просмотревший не один раз самые известные в те времена постановки в Театре им. Вахтангова. Актер вспоминал: «Именно там я получал образование, которое недополучил в школе. Я не любил школу, и меня там не любили». Также он рассказывал, что в его районе было 5 кинотеатров, куда он бегал смотреть все новинки кино, в том числе и зарубежные фильмы: «Мне казалось, я тоже могу играть, как актеры на экране и на сцене, и что-то из увиденного изображал ребятам во дворе». Несмотря на все это, Збруев не горел особым желанием стать актером и даже собирался бросить школу после 8 класса и стать водителем грузовика.

Как-то Александр Викторович вспоминал, что однажды к нему подошел «здоровенный мужик», поздоровался с ним, и актер с трудом узнал в нем парня, с которым дружил в детстве: «Когда-то он был самым интеллигентным в нашем дворе. Теперь он выглядел иначе... Не интересуясь, как у меня дела, как жизнь, Великан пробасил: „Денег дай!“ Я пошарил по карманам, достал все, что имелось, и отдал». Как же хорошо, что я стал актером! Ведь мог бы пропасть!"

Будущее предопределено

Мама будущего актера дружила с супругой Вахтангова Надеждой и попросила ее позаниматься с сыном, дабы тот в будущем смог поступить в театральное. Збруев вспоминал: «Мы пришли к Надежде Михайловне в квартиру-музей Вахтангова, и я стал читать ей сон Пети из „Войны и мира“. Читал ужасно, развязно и не понравился себе совершенно».

В 1957 году Александр поступил в Щукинское училище на курс Владимира Этуша. Если раньше он довольно скептически относился к актерской профессии, то во время учебы понял, что это дело его жизни. Збруев забросил свою старую компанию и полностью погрузился в учебный процесс.

Брак и стремительный развод

Спустя 2 года после поступления в училище Збруев женился на Валентине Малявиной, которую массовый зритель мог видеть в картине Тарковского «Иваново детство». Перед тем как отправиться в ЗАГС, молодые люди сказали родственникам, что идут в театр, а сами пошли расписываться. В момент регистрации брака Валентина уже была беременна, однако ее ребенку не суждено было появиться на свет, и женщина тяжело переживала его потерю. Позднее у актрисы начался роман с режиссером Павлом Арсеновым. Малявина поведала о своем новом возлюбленном Збруеву и в 1963 году оформила с ним развод. Спустя много лет Александр Викторович так вспоминал о своей бывшей супруге: «В ней не было ни капли рациональности. Благодаря этой наивности она была очень счастливой — и в кинематографе, и в театральной жизни. Верила во всех людей, с которыми встречалась. Была совершенно беззлобным и добрым человеком».

Первые шаги в кино

Тем временем, в 1961 году Александр Збруев успешно окончил вуз, и его сразу же приняли на работу в Театр имени Ленинского комсомола. На протяжении двух лет он играл роли второго плана, но все изменилось с приходом в театр режиссера Анатолия Эфроса, который и начал предлагать Збруеву главные роли. Постепенно актер получил признание не только в театральных, но и киношных кругах. Свою первую эпизодическую роль в фильме «Ветер» Збруев сыграл во время учебы в институте. Ну а его первая известная лента «Мой младший брат» вышла на экраны в 1962 году. На съемках картины Александр и другие актеры решили устроить забастовку. Они отказывались покидать съемочную площадку до тех пор, пока им не предоставят отдельные гостиничные номера с горячей водой. Это был неслыханный скандал, но молодые артисты добились своего.

После выхода «Моего младшего брата» Збруеву начали присылать «чемоданы писем». Актер рассказывал, что в такие моменты его мама радовалась, что из сына все же получился толк, и сама отвечала на многие послания. Александр же упорствовал и отказывался писать ответные письма поклонницам. Карьера актера шла в гору.

Вторая женитьба и рождение дочери

Будущая звезда ленты «Война и мир» Людмила Савельева на момент знакомства со Збруевым уже была в него заочно влюблена, так как видела фильмы с его участием. Девушка сидела в компании друзей в ресторане Всесоюзного театрального общества, и к ним подошел поздроваться Александр — он знал спутников Людмилы. Так и состоялось знакомство. Когда Збруев еще раз увидел Савельеву, она бежала коридору «Мосфильма» в платьице Наташи Ростовой. Он сперва растерялся, а потом воскликнул: «Как?! Ты Наташа Ростова?»

Вот тогда-то между молодыми людьми пробежала искра, которая тут же привела к регулярным звонкам и прогулкам. Актер очень красиво ухаживал за зазнобой. Однажды зимой он попросил пилота, чтобы тот привез из Грузии корзину белой сирени, которую потом и вручил Людмиле. В 1967 году молодые люди заключили брак, тогда же у них родилась дочь Наталья, нареченная в честь Наташи Ростовой.

Первая трещина в браке

Следующая волна популярности обрушилась на Александра Збруева в 1972 году, когда он появился в мини-сериале «Большая перемена». Кстати, фильм собрал негативные отзывы критиков, ну а от обычных зрителей удостоился только самых восторженных. После выхода «Большой перемены» количество поклонниц у Збруева заметно возросло. Это накладывало отпечаток на его личную жизнь. Отношения с женой стали портиться, но разорвать брак Савельева не решалась, так как посчитала бы это настоящей трагедией, ведь у них подрастала дочь.

Роман Збруева на стороне и внебрачная дочь

Тем временем Александр Збруев закрутил роман с актрисой Еленой Шаниной. Прознав об этом, Людмила Савельева не стала закатывать публичных скандалов и даже не подала на развод, но измена супруга стала для нее серьезным ударом. Некоторые полагают, что этот факт серьезно пошатнул здоровье Натальи Збруевой. В конце 1992 года у Збруева от связи с Шаниной появилась на свет дочь Татьяна. В 1997 году в одном из интервью первая жена Збруева Валентина Малявина призналась: «Саша совершенно запутался в женщинах. Сегодня у него две жены, и он как-то с ними не справляется: обе мне на него жалуются...» Вскоре к актеру пришло осознание того, что надо все-таки определяться, и он сделал выбор в пользу законной супруги и дочери. Но незаконнорожденную дочь Александр Викторович признал и всячески помогал ей. Как-то Елена Шанина признавалась, что никогда не просила Збруева бросить семью. «Если любишь мужчину и желаешь ему счастья — отпусти его. Есть границы, через которые невозможно перешагнуть, как бы ни любил. Я никогда не была собственницей. Для меня важнее любить самой... Когда я поняла, что Саша не решится уйти из семьи, я его отпустила. И не жалею об этом», — делилась она.

«Ты у меня одна»

В 1992 году Александр Збруев снялся в ленте «Ты у меня одна», которая сейчас считается одной из самых знаковых в фильмографии актера. Картину показывали на фестивале «Кинотавр», и зрители реагировали очень бурно: плакали, заламывали руки. Но когда после финальных титров зал утонул в аплодисментах, Збруев подорвался и выбежал. Режиссер аж растерялся. А потом последовал за ним. Когда он нашел актера на улице, тот показал скрещенные пальцы и произнес: «Вот... Не могу разогнуть. Свело». Александр скрестил пальцы на удачу — настолько он переживал, как публика примет этот фильм. Ведь история его героя, мечущегося между двумя женщинами инженера Жени, была до боли похожа на его жизнь.

«Если любишь — прощаешь»

Сам же актер как-то высказался на тему своих романов следующим образом: «Мне повезло с любимыми женщинами. Меня понимают. Ни Люся, ни Наташа, ни Лена, ни Таня никогда не упрекали меня, не устраивали сцен и разборок. Мы же все живые люди. Даже классики литературы не избежали любовных треугольников. Вспомните Бунина, Тургенева, Пастернака». Ну а Людмила Савельева, с которой Збруев, кстати, живет вот уже 57 лет, отвечая на вопрос, как сохранить отношения в браке, призналась: «Надо любить друг друга. Любить и прощать... Если любишь — прощаешь. Но прощение должно быть с обеих сторон».

Настоящее время

Сейчас Збруев снимается крайне редко. Все дело в том, что Александр Викторович очень избирателен в выборе ролей. У него был даже 10-летний перерыв в съемках, который Збруев объяснял следующим образом: «Ну, не нравилось мне все то, что предлагали. Сначала очень хотелось попасть во что-то, как говорится, большое, чистое и настоящее. Но его становилось все меньше и меньше».