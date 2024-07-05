Как изменились 18 звезд, которые блистали в костюмированных сериалах нашей юности
Сериал с лихо закрученным сюжетом — уже удовольствие, но если его герои еще одеты в наряды другой эпохи или культуры, то просмотр приносит двойную радость. Во времена нашей юности костюмированных проектов было немало, например, сериалы «Королек — птичка певчая», «Гордость и предубеждение», «Скарлетт». Мы решили выяснить, как изменились актеры и актрисы, за чьими очаровательными персонажами мы наблюдали затаив дыхание.
Айдан Шенер ("Королек — птичка певчая", 1986)
К слову, Айдан Шенер частично повторила судьбу своей героини. Узнать об этом подробнее можно здесь.
Серай Гезлер ("Королек — птичка певчая", 1986)
Алессандра Мартинес («Фантагиро, или Пещера золотой розы», 1991-1996)
Ким Росси Стюарт («Фантагиро, или Пещера золотой розы», 1991-1996)
Джоанн Уолли ("Скарлетт", 1994)
А куда пропала «вторая Скарлетт», можно узнать из этой статьи.
Тимоти Далтон ("Скарлетт", 1994)
Аннабет Гиш («Скарлетт», 1994)
Гресия Кольменарес («Девушка по имени Судьба», 1994)
Дженнифер Эль ("Гордость и предубеждение", 1995)
Колин Ферт ("Гордость и предубеждение", 1995)
Энтони Делон ("Пустыня в огне", 1997)
Сэм Нилл ("Великий Мерлин", 1998)
Изабелла Росселлини ("Великий Мерлин", 1998)
Миранда Ричардсон ("Великий Мерлин", 1998)
Наташа Литтл ("Ярмарка тщеславия", 1998)
Дэмиэн Льюис ("Сага о Форсайтах", 2002)
Йоан Гриффит ("Сага о Форсайтах", 2002)
Джина Макки ("Сага о Форсайтах", 2002)
А вы знали, что культовый красный наряд Джины Макки в сериале "Сага о Форсайтах" является копией платья героини полотна «Портрет мадам Икс» Джона Сарджента? Какие еще картины вдохновляли киношников на создание эффектных кадров, можно узнать из этой статьи.