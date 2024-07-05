Как изменились 18 звезд, которые блистали в костюмированных сериалах нашей юности

Сериал с лихо закрученным сюжетом — уже удовольствие, но если его герои еще одеты в наряды другой эпохи или культуры, то просмотр приносит двойную радость. Во времена нашей юности костюмированных проектов было немало, например, сериалы «Королек — птичка певчая», «Гордость и предубеждение», «Скарлетт». Мы решили выяснить, как изменились актеры и актрисы, за чьими очаровательными персонажами мы наблюдали затаив дыхание.

Айдан Шенер ("Королек — птичка певчая", 1986)

К слову, Айдан Шенер частично повторила судьбу своей героини. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Серай Гезлер ("Королек — птичка певчая", 1986)

Алессандра Мартинес («Фантагиро, или Пещера золотой розы», 1991-1996)

Ким Росси Стюарт («Фантагиро, или Пещера золотой розы», 1991-1996)

© Fantaghirò / Silvio Berlusconi Communications and co-producers , Amazon / Courtesy Everett Collection / East News Amazon / Courtesy Everett Collection / East News

Джоанн Уолли ("Скарлетт", 1994)

А куда пропала «вторая Скарлетт», можно узнать из этой статьи.

Тимоти Далтон ("Скарлетт", 1994)

© Scarlett / TF1 and co-producers , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Аннабет Гиш («Скарлетт», 1994)

© Scarlett / TF1 and co-producers , Charles Sykes / Invision / East News Charles Sykes / Invision / East News

Гресия Кольменарес («Девушка по имени Судьба», 1994)

Дженнифер Эль ("Гордость и предубеждение", 1995)

Колин Ферт ("Гордость и предубеждение", 1995)

© Pride and Prejudice / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers , Faye Sadou / Associated Press / East News Faye Sadou / Associated Press / East News

Энтони Делон ("Пустыня в огне", 1997)

Сэм Нилл ("Великий Мерлин", 1998)

© Merlin / Hallmark Entertainment and co-producers , Richard Shotwell / Invision / East News Richard Shotwell / Invision / East News

Изабелла Росселлини ("Великий Мерлин", 1998)

© Merlin / Hallmark Entertainment and co-producers , zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Миранда Ричардсон ("Великий Мерлин", 1998)

© Merlin / Hallmark Entertainment and co-producers , CAP / SFS / Capital Pictures / East News CAP / SFS / Capital Pictures / East News

Наташа Литтл ("Ярмарка тщеславия", 1998)

© Vanity Fair / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers , Joss Baratt / Capital Pictures / East News Joss Baratt / Capital Pictures / East News

Дэмиэн Льюис ("Сага о Форсайтах", 2002)

© The Forsyte Saga / Granada Television and co-producers , Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News Julie Edwards / Avalon / Photoshot / East News

Йоан Гриффит ("Сага о Форсайтах", 2002)

© The Forsyte Saga / Granada Television and co-producers , VALERY HACHE / AFP / East News VALERY HACHE / AFP / East News

Джина Макки ("Сага о Форсайтах", 2002)

© The Forsyte Saga / Granada Television and co-producers , HENRY NICHOLLS / AFP / East News HENRY NICHOLLS / AFP / East News