Как сложились судьбы 12 звезд старых киносказок, которых мы помним с самого детства

Многие актрисы и актеры старых фильмов, когда-то покорившие наши юные сердца, до сих пор ассоциируются у нас с чем-то добрым и сказочным. Для одних участие в сказках стало отличным стартом карьеры. Другие не смогли выйти из амплуа волшебного персонажа. Да и личная жизнь у всех сложилась совершенно по-разному. Мы решили узнать, что стало с актерами, которых прославили старые киносказки.

Лидия Вертинская в 39 и в 67 лет

Лидия Циргвава родилась в Китае в 1923 году. Будучи совсем молодой девушкой, она вышла замуж за 51-летнего знаменитого артиста Александра Вертинского и взяла себе его фамилию. Вскоре у пары родилась старшая дочка Марианна, а год спустя — вторая девочка, которую назвали Анастасией. В будущем дочери пойдут по стопам матери и тоже станут актрисами. За всю жизнь Лидия сыграла всего в пяти фильмах. В их числе «Садко», «Дон Кихот» и «Королевство кривых зеркал». В последнем она исполнила одну из своих самых ярких ролей, сыграв красавицу Анидаг. В 34 года Лидия овдовела и больше замуж не выходила. Она стала зарабатывать деньги, продавая свои картины в художественных салонах. Кинодива прожила долгую жизнь. Ее не стало в 90 лет.

Мария Миронова в 8 и в 50 лет

Не все знают, что дочь известных актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой Мария начала кинокарьеру еще в детстве. Девочка дебютировала в роли Бекки Тэтчер в экранизации сказки «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». После окончания ВГИКа актриса начала работу в театрах и кино. В фильмографии актрисы такие известные кинохиты, как «Свадьба», «Обратная связь», «Ночной дозор» и «Холоп». Сегодня Мария продолжает активно сниматься в кино. У актрисы два сына, причем разница в возрасте между ними — 27 лет. Младшего актриса родила, когда ей уже было 46.

Виктор Перевалов в 10 лет и в 61 год

Симпатичный белокурый мальчуган из фильма «Марья-искусница» полюбился не только зрителям, но и режиссерам. Последние буквально выстраивались в очередь, чтобы снять в своих фильмах юного актера. Мальчик практически забросил школу ради участия в съемках. «Республика ШКИД», «Я вас любил», «Годен к нестроевой», «Старая, старая сказка» — лишь несколько из его работ. Благодаря тому, что Виктор выглядел намного моложе своих лет, ему предлагали роли подростков и юношей даже в достаточно зрелом возрасте. Поэтому актер принял решение оставить кинокарьеру и почти не появлялся на экране более 20 лет. В последние годы жизни, несмотря на проблемы со здоровьем, Виктор вновь активно снимался в кино и сериалах, радуя своих поклонников.

Галина Волчек в 43 года и в 79 лет

В фильме, снятом по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона «Русалочка», актриса сыграла сразу 3 роли: воспитательницу, трактирщицу и ведьму. В сложном гриме Галину могли узнать не все зрители. Между тем в ее фильмографии есть такие кинохиты, как «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон». Большую часть своей творческой жизни Галина Борисовна отдавала театру. Уже в 1962 состоялась ее первая режиссерская работа. В театральной среде звезду уважали и даже побаивались, называя Железной леди. Замужем она была два раза. Кстати, ее первым мужем и отцом ее единственного сына стал известный актер Евгений Евстигнеев. Актриса прожила 86 лет.

Алексей Войтюк в 20 и в 59 лет

Несмотря на то, что многие помнят Алексея благодаря главной роли Ивана-подкидыша в картине «После дождичка в четверг», его фильмография насчитывает более 50 ролей в фильмах и сериалах, а также более 500 работ по дублированию фильмов. Актер был женат два раза. Второй его женой стала актриса Татьяна Проценко, которой известность принесла роль Мальвины в сказке «Буратино». На момент встречи будущие супруги работали в одном корпоративном журнале. К сожалению, в 2021 году Алексей овдовел. Сегодня он продолжает активную творческую деятельность.

Владимир Дружников в 23 года и в 59 лет

Кумир нескольких поколений, Владимир поступил в Школу-студию МХАТ случайно. Он отправился на вступительные экзамены, просто чтобы поддержать друга. Талант юноши быстро оценила приемная комиссия. Но вскоре он был отчислен из-за того, что снялся в кино, а это было запрещено учащимся. А в 1946 году он сыграл главную роль Данилы-мастера в сказке «Каменный цветок». Картина имела успех и даже получила один из призов Каннского кинофестиваля. В то время актер был нарасхват у режиссеров. Ему даже предлагали работу в Голливуде. А вот в 1960-х он все чаще исполнял второстепенные роли и занялся кинодубляжем. Всю жизнь актер был женат на одной женщине. Вместе они воспитали дочь. Владимира не стало в возрасте 71 года. Он пережил свою жену всего на 2 года.

Ольга Викландт в 61 год и в 75 лет

Будущая актриса родилась в 1911 году. В 1930-х и 1940-х Ольга была примой театра имени Моссовета. А с 1944 года она стала сниматься в кино. Первой сказкой с ее участием была «Садко», где она сыграла жену Нептуна. Звездный час актрисы пробил, когда она исполнила роль харизматичной мачехи в картине «Двенадцать месяцев». Еще одной яркой ролью стала Атаманша в фильме «Снежная королева».



Семейное счастье звезда нашла не сразу. Первый супруг Ольги был старше на 13 лет и постоянно изменял ей со своими поклонницами и коллегами. Но однажды на гастролях актриса встретила свою настоящую любовь — актера Михаила Названова. Вскоре влюбленные поженились. Жили они бедно, но дружно. А к тому времени как финансовое положение семьи улучшилось, Михаил ушел из жизни. Сама Ольга прожила 83 года.

Павел Травничек в 23 и в 72 года

Актер, славу которому принесла роль харизматичного принца в сказке «Три орешка для Золушки», родился в Чехословакии в 1950 году. Затем последовала роль в другой сказке — «Беляночка и Розочка». А спустя 9 лет после премьеры культовой сказки он вновь исполнил роли сразу двух принцев в картине под названием «Третий принц». Личная жизнь у Павла была бурной. Красавец-актер всегда пользовался успехом у противоположного пола. Еще во время съемок «Три орешка для Золушки» между ним и актрисой, исполнявшей главную роль, случился короткий роман. Официально актер был женат три раза.

Светлана Орлова в 19 лет и в 32 года

Красавица актриса словно была рождена, чтобы играть роли принцесс в киносказках. «Финист — Ясный сокол», «Принцесса на горошине», «Подарок черного колдуна», «Ледяная внучка» — далеко не все работы Светланы. Не все знают, что Светлана окончила хореографическое училище и начала карьеру балерины, прежде чем сниматься в кино. Во время съемок одного из многих своих фильмов девушка встретила будущего мужа. Он работал врачом. Но спустя время случилось несчастье. Будучи беременной, актриса внезапно овдовела. А после рождения дочери она почти перестала сниматься в кино. Сменила профессию, став тренером по аэробике. Сегодня Светлана занимается бизнесом, и о том, что не продолжила кинокарьеру, она не жалеет.

Ирина Купченко в 30 лет и 76 лет

Будущая актриса родилась в Вене в 1948 году, где в то время работали ее родители.

Свои первые кинороли она сыграла в фильмах режиссера Андрона Кончаловского — «Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня». В то время между актрисой и режиссером произошел роман. За свою долгую карьеру Ирина сыграла множество интересных ролей, в том числе в картинах «Романс о влюбленных» и «Одинокая женщина желает познакомиться». Но одна из самых ярких и запоминающихся героинь актрисы, конечно же, жена Волшебника в сказке «Обыкновенное чудо», которая так эффектно отшила персонажа Миронова. Замужем красавица-актриса была два раза. Во втором браке с Василием Лановым она родила двух сыновей. После ухода супруга из жизни звезда полностью отдает себя работе в театре.

Ирина Малышева в 15 лет и в 42 года

Для 15-летней актрисы роль «доброй» принцессы в сказке «Принцесса на горошине» была далеко не первой. Девушка дебютировала в 1975 году в киноленте «Сто дней после детства». А через год Ирина снялась в картине «Туфли с золотыми пряжками», в котором исполнила роль царевны Марьюшки. В начале 2000-х она стала совмещать актерскую профессию с работой в сфере недвижимости, но в конце концов решила оставить кино и театр окончательно. У Ирины были романы, пару раз — с мужчинами намного старше нее, но семейного счастья найти долго не получалось. В момент, когда актриса совсем отчаялась, она встретила свою настоящую любовь и единственного мужа.

Анастасия Зуева в 68 лет и в 82 года