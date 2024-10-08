Как с годами менялись актеры, которые когда-то вызывали трепет и восхищение в наших сердцах
Знаменитости
3 часа назад
Рассматривать, как меняются лица людей со временем, бывает очень увлекательно. С годами они приобретают новые черты и, можно сказать, обрастают своей историей. А смотреть на лица любимых актеров вдвойне увлекательно, что мы и решили сделать.
Олег Янковский в 24 года, 34 года, 65 лет
Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года
Николай Рыбников в 25 лет, 37 лет и 58 лет
Иннокентий Смоктуновский в 31 год, 41 год и 69 лет
Олег Стриженов в 26 лет, 46 лет и 71 год
Владимир Ивашов в 20 лет, 28 лет и 48 лет
Евгений Леонов в 33 года, 45 лет и 67 лет
Андрей Миронов в 25 лет, 37 лет и 46 лет
Алексей Баталов в 29 лет, 51 год и 78 лет
Александр Ширвиндт в 28 лет, 41 год и 85 лет
Михаил Боярский в 24 года, 29 лет и 74 года
Иван Дмитриев в 24 года, 46 лет и 66 год
Николай Караченцов в 24 года, 36 лет, и 61 год
Леонид Быков в 27 лет, 36 лет и 50 лет
Борис Хмельницкий в 26 лет, 35 лет, и 67 лет
Александр Демьяненко в 23 года, 36 лет и 59 лет
Юрий Яковлев в 28 лет, 45 лет и 79 лет
Николай Еременко-младший в 27 лет, 39 лет и 53 года
Леонид Куравлев в 24 года, 37 лет и 78 лет
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Немногие знают, что любимые актеры и актрисы старой гвардии до сих пор продолжают активно работать. Они блистают в популярных современных фильмах и сериалах.
Комментарии
Уведомления
Замечательные актеры и красиво состарились , только зачем Боярскому такую неприглядную фотографию в пожилом возрасте поставили ?
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