Как с годами менялись актеры, которые когда-то вызывали трепет и восхищение в наших сердцах

Рассматривать, как меняются лица людей со временем, бывает очень увлекательно. С годами они приобретают новые черты и, можно сказать, обрастают своей историей. А смотреть на лица любимых актеров вдвойне увлекательно, что мы и решили сделать.

Олег Янковский в 24 года, 34 года, 65 лет

Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года

Николай Рыбников в 25 лет, 37 лет и 58 лет

Иннокентий Смоктуновский в 31 год, 41 год и 69 лет

Олег Стриженов в 26 лет, 46 лет и 71 год

Владимир Ивашов в 20 лет, 28 лет и 48 лет

Евгений Леонов в 33 года, 45 лет и 67 лет

Андрей Миронов в 25 лет, 37 лет и 46 лет

Алексей Баталов в 29 лет, 51 год и 78 лет

Александр Ширвиндт в 28 лет, 41 год и 85 лет

Михаил Боярский в 24 года, 29 лет и 74 года

Иван Дмитриев в 24 года, 46 лет и 66 год

Николай Караченцов в 24 года, 36 лет, и 61 год

Леонид Быков в 27 лет, 36 лет и 50 лет

Борис Хмельницкий в 26 лет, 35 лет, и 67 лет

Александр Демьяненко в 23 года, 36 лет и 59 лет

Юрий Яковлев в 28 лет, 45 лет и 79 лет

Николай Еременко-младший в 27 лет, 39 лет и 53 года

Леонид Куравлев в 24 года, 37 лет и 78 лет