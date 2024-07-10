Посмотрите как сегодня выглядят 15 киношных злодеев и злодеек, которые затмевали главных героев
У злодеев важная миссия: чем они хуже, тем на их фоне прекраснее главный герой. Неудивительно, что у отрицательных персонажей появляется куча фанатов, потому что у этих злюк есть свой особый шарм.
Андреа — «Дикий ангел» (Мариана Ариас)
Злая королева — «Однажды в сказке» (Лана Паррия)
Даже пока злая была, такая классная 😍😍 а дальше только лучше и лучше ☺️👏🏻🫶🏻
Зорг — «Пятый элемент» (Гэри Олдмен)
Маиза — «Клон» (Даниэла Эскобар)
С какого, простите, фига, Маиза была злодейкой? Просто несчастная женщина, ошибкой которой было выйти замуж за Лукаса.
Клаус — «Дневники вампира» (Джозеф Морган)
Беллатриса — «Гарри Поттер» (Хелена Бонем Картер)
Лё Шиффр — «Казино „Рояль“» (Мадс Миккельсен)
Люсиль — «Багровый пик» (Джессика Честейн)
Вортигерн — «Меч короля Артура» (Джуд Лоу)
Кстааати!..
Нам тут активно внушают, что губы в тон лица это буэ, а сколько актёров этим сделали! Бенадрила Камамбера вытащили просто из ниоткуда на Олимп, и сколько их ещё. Ламберта так красили. Пиноккио этого, как его, меня пугает, но как бы красавчик, да. Лоу вот.
Всё, можете больше не стараться, бледные губы - это огонь, и не колышет.
Серсея — «Игра престолов» (Лина Хиди)
Лестат — «Интервью с вампиром» (Том Круз)
Мне кажется в нем столько самолюбования, что становится неприятным. Был бы помоложе хоумлендера ему даже играть бы не пришлось.
Томас Шелби — «Острые козырьки» (Киллиан Мерфи)
Эдми, вы совсем неадекваты? Какого главного героя затмил якобы злодей Томми Шелби, если он и есть главный герой?
P.S. Киллиан всегда прекрасен, кроме как когда близок к дистрофии
Равенна — «Белоснежка и охотник» (Шарлиз Терон)
Уолтер Уайт — «Во все тяжкие» (Брайан Крэнстон)
Элли — «Убить Билла» (Дэрил Ханна)
А какая она тоненькая и изящная в "Бегущем по лезвию" была, а... В "Убить Билла" как будто в полтора раза массивнее, я даже поверить не могла, что это она.
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Комментарии
Одно и то же. Одно и то же. Столько фильмов, сериалов, актеров, а у эдми словно трусы-неделька. Вот вам злодейка, вообще не помню, чтобы хоть раз у вас была
И этого не помню, чтобы видела. Разнообразие это же так сложно, правда, эдми?
Не могу не повеселить Maxipotak :) и просто каноничный случай, когда главный герой вообще неинтересен
Какое же дно еще вы пробьте, эдми? Даже не верится, что когда-то был один из крутейших ресурсов в рунете. А сейчас авторы сидят целый день на мамдаринках-подслушено, собирают фоточки было-стало, и даже три строчки не могут внятно написать. Вот и Киллиан Мёрфи у них в подборке злодеев, затмивших главных героев. Ничего, наверное, что Киллиан Мёрфи как раз в роли этого самого главного героя. Так прекрасен, что сам себя затмил. У эдми и не такое бывает