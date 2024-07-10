Посмотрите как сегодня выглядят 15 киношных злодеев и злодеек, которые затмевали главных героев

Какое же дно еще вы пробьте, эдми? Даже не верится, что когда-то был один из крутейших ресурсов в рунете. А сейчас авторы сидят целый день на мамдаринках-подслушено, собирают фоточки было-стало, и даже три строчки не могут внятно написать. Вот и Киллиан Мёрфи у них в подборке злодеев, затмивших главных героев. Ничего, наверное, что Киллиан Мёрфи как раз в роли этого самого главного героя. Так прекрасен, что сам себя затмил. У эдми и не такое бывает