Посмотрите как сегодня выглядят 15 киношных злодеев и злодеек, которые затмевали главных героев

Кино
39 минут назад

У злодеев важная миссия: чем они хуже, тем на их фоне прекраснее главный герой. Неудивительно, что у отрицательных персонажей появляется куча фанатов, потому что у этих злюк есть свой особый шарм.

Андреа — «Дикий ангел» (Мариана Ариас)

Злая королева — «Однажды в сказке» (Лана Паррия)

© Once Upon a Time / ABC Signature and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News
Lyubchenko
1 неделя назад

Даже пока злая была, такая классная 😍😍 а дальше только лучше и лучше ☺️👏🏻🫶🏻

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Зорг — «Пятый элемент» (Гэри Олдмен)

Маиза — «Клон» (Даниэла Эскобар)

Катастрофа Я
25 минут назад

С какого, простите, фига, Маиза была злодейкой? Просто несчастная женщина, ошибкой которой было выйти замуж за Лукаса.

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Клаус — «Дневники вампира» (Джозеф Морган)

© The Vampire Diaries / Warner Bros. Television and co-producers, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / East News

Беллатриса — «Гарри Поттер» (Хелена Бонем Картер)

Лё Шиффр — «Казино „Рояль“» (Мадс Миккельсен)

Люсиль — «Багровый пик» (Джессика Честейн)

© Crimson Peak / Double Dare You and co-producers, LJ Fotos / AdMedia / SIPA / East News

Вортигерн — «Меч короля Артура» (Джуд Лоу)

O_о
1 неделя назад

Кстааати!..
Нам тут активно внушают, что губы в тон лица это буэ, а сколько актёров этим сделали! Бенадрила Камамбера вытащили просто из ниоткуда на Олимп, и сколько их ещё. Ламберта так красили. Пиноккио этого, как его, меня пугает, но как бы красавчик, да. Лоу вот.
Всё, можете больше не стараться, бледные губы - это огонь, и не колышет.

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Серсея — «Игра престолов» (Лина Хиди)

© Game of Thrones / Home Box Office and co-producers, STEFANI REYNOLDS / AFP / East News

Лестат — «Интервью с вампиром» (Том Круз)

Анна
1 неделя назад

Мне кажется в нем столько самолюбования, что становится неприятным. Был бы помоложе хоумлендера ему даже играть бы не пришлось.

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Томас Шелби — «Острые козырьки» (Киллиан Мерфи)

Vianna
1 неделя назад

Эдми, вы совсем неадекваты? Какого главного героя затмил якобы злодей Томми Шелби, если он и есть главный герой?
P.S. Киллиан всегда прекрасен, кроме как когда близок к дистрофии

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Равенна — «Белоснежка и охотник» (Шарлиз Терон)

Уолтер Уайт — «Во все тяжкие» (Брайан Крэнстон)

© Breaking Bad / AMC and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Элли — «Убить Билла» (Дэрил Ханна)

© Kill Bill: Vol. 1 / Miramax and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News
O_о
1 неделя назад

А какая она тоненькая и изящная в "Бегущем по лезвию" была, а... В "Убить Билла" как будто в полтора раза массивнее, я даже поверить не могла, что это она.

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Смотрите также, как выглядят 9 фантастических персонажей в разных странах.

Фото на превью Muñeca brava / Telefe and co-producers, O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers

Комментарии

Уведомления
Vianna
1 неделя назад

Одно и то же. Одно и то же. Столько фильмов, сериалов, актеров, а у эдми словно трусы-неделька. Вот вам злодейка, вообще не помню, чтобы хоть раз у вас была

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Vianna
1 неделя назад

И этого не помню, чтобы видела. Разнообразие это же так сложно, правда, эдми?

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Vianna
1 неделя назад

Не могу не повеселить Maxipotak :) и просто каноничный случай, когда главный герой вообще неинтересен

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Vianna
1 неделя назад

Какое же дно еще вы пробьте, эдми? Даже не верится, что когда-то был один из крутейших ресурсов в рунете. А сейчас авторы сидят целый день на мамдаринках-подслушено, собирают фоточки было-стало, и даже три строчки не могут внятно написать. Вот и Киллиан Мёрфи у них в подборке злодеев, затмивших главных героев. Ничего, наверное, что Киллиан Мёрфи как раз в роли этого самого главного героя. Так прекрасен, что сам себя затмил. У эдми и не такое бывает

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