Давно шлюхам с сиськами не указывали на то, где их настоящее место. Респект!
Мужчина выступил на выпускном и сказал, что место женщины — дома с детьми. И реакция соцсетей восхитительна
Можете ли вы себе представить, чтобы в современном мире кто-то вышел и публично заявил: «Место женщины на кухне»? Оказывается, такие люди еще существуют. Социальные сети всколыхнуло видео, на котором мужчина по имени Харрисон Баткер, профессиональный игрок в американский футбол, произнес очень спорную речь. Его пригласили на выпускной в колледже, чтобы он вдохновил учеников и дал пару напутствий. Но вряд ли кто-то ожидал, что произойдет дальше и что именно он скажет.
Что сказал мужчина на выпускном
Харрисон сказал много всего, но общественность возмутило конкретно его отношение к женщинам и то, как он распределил гендерные роли, когда современное общество давным-давно отошло от концепции "женщина — в первую очередь жена и мать"
"Хочу поздравить всех присутствующих здесь девушек, — начал он, — Вы должны гордиться всем, чего вы достигли к этому моменту в своей юной жизни".
Неплохое начало, правда? А вот что было дальше: "Я хочу обратиться напрямую к вам, потому что именно вас, женщин, все это время жестоко обманывали. Вот вы сидите сейчас и думаете о том, как взлетите по карьерной лестнице, получая повышение за повышением. И некоторые из вас действительно построят карьеру. Но большинство из вас, я уверен, куда больше мечтают выйти замуж и родить детей".
Свое выступление Харрисон продолжил словами: "Сегодня я стою на этой сцене и являюсь тем, кто я есть, лишь благодаря тому, что у меня есть жена, которая предана своему призванию. Ее жизнь началась по-настоящему, только когда она нашла себя в роли жены и матери".
К слову, в своей речи Харрисон упомянул и Тейлор Свифт. Правда, вовсе не как известную на весь мир певицу, миллиардершу и инфлюэнсера — хотя, казалось бы, ее история может вдохновить молодых девушек-выпускниц. Он назвал ее "подружка моего товарища по команде" (Тейлор действительно встречается с игроком НФЛ Трэвисом Кейси).
Реакция соцсетей на выступление
Разумеется, оставить без внимания такую громкую речь не могли. Выступление Харрисона даже в новости попало. Женщины в ответ на его заявления острили и злословили.
- Блин, я тронута! Понятия не имела, что моя жизнь началась только с появлением в ней мужа.
- Ага, жизнь началась не тогда, когда я окончила университет с отличием. Спасибо, Харрисон, что так хорошо понимаешь нас, женщин.
- Представьте, что вы годами прилежно учитесь, а потом на сцену выходит футболист-мультимиллионер и говорит, что самое крутое, чего вы сможете достичь в жизни, — это стать чьей-то женой и матерью.
Мы считаем, что женщины вольны сами выбирать, как им жить. Низводить их роль до домохозяйки при успешном мужчине — это, мягко говоря, очень устарело. Многие успешно совмещают карьеру и семью, и достижения в бизнесе не означают, что женщина не может быть прекрасной матерью.
А роды и декрет — это порой даже сложнее, чем профессиональный спорт. Вот эта статья тому доказательство.
Комментарии
Нууууу... Наличие диплома ни разу не показатель дальнейшего счастья. Скорее даже наоборот: обладательницы оного, особенно отличницы, гордо выпячивают этот факт, думая, что это автоматом даст им ВСЁ, крутую работу, деньги, уважение, прекрасного мужа и семью... А потом нехило обламываются, потому как диплом не гарантирует ни-че-го. Это только результат того, что БЫЛО. Дальше придется пахать ещё больше. Но немало обладательниц дипломов уверены, что они уже отработали и им ДОЛЖНЫ. Да, именно так, должны. И не получая этого, начинается истерика.
Ну это уже настолько обсосанная тема, что из нее уже ничего не выдавить...
(устраивается поудобнее и ждет разделения на два лагеря в комментариях).