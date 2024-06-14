Мужчина выступил на выпускном и сказал, что место женщины — дома с детьми. И реакция соцсетей восхитительна

Можете ли вы себе представить, чтобы в современном мире кто-то вышел и публично заявил: «Место женщины на кухне»? Оказывается, такие люди еще существуют. Социальные сети всколыхнуло видео, на котором мужчина по имени Харрисон Баткер, профессиональный игрок в американский футбол, произнес очень спорную речь. Его пригласили на выпускной в колледже, чтобы он вдохновил учеников и дал пару напутствий. Но вряд ли кто-то ожидал, что произойдет дальше и что именно он скажет.

Что сказал мужчина на выпускном

Харрисон сказал много всего, но общественность возмутило конкретно его отношение к женщинам и то, как он распределил гендерные роли, когда современное общество давным-давно отошло от концепции "женщина — в первую очередь жена и мать"

"Хочу поздравить всех присутствующих здесь девушек, — начал он, — Вы должны гордиться всем, чего вы достигли к этому моменту в своей юной жизни". Неплохое начало, правда? А вот что было дальше: "Я хочу обратиться напрямую к вам, потому что именно вас, женщин, все это время жестоко обманывали. Вот вы сидите сейчас и думаете о том, как взлетите по карьерной лестнице, получая повышение за повышением. И некоторые из вас действительно построят карьеру. Но большинство из вас, я уверен, куда больше мечтают выйти замуж и родить детей".

Свое выступление Харрисон продолжил словами: "Сегодня я стою на этой сцене и являюсь тем, кто я есть, лишь благодаря тому, что у меня есть жена, которая предана своему призванию. Ее жизнь началась по-настоящему, только когда она нашла себя в роли жены и матери". К слову, в своей речи Харрисон упомянул и Тейлор Свифт. Правда, вовсе не как известную на весь мир певицу, миллиардершу и инфлюэнсера — хотя, казалось бы, ее история может вдохновить молодых девушек-выпускниц. Он назвал ее "подружка моего товарища по команде" (Тейлор действительно встречается с игроком НФЛ Трэвисом Кейси).

Реакция соцсетей на выступление

Разумеется, оставить без внимания такую громкую речь не могли. Выступление Харрисона даже в новости попало. Женщины в ответ на его заявления острили и злословили. Блин, я тронута! Понятия не имела, что моя жизнь началась только с появлением в ней мужа.

Ага, жизнь началась не тогда, когда я окончила университет с отличием. Спасибо, Харрисон, что так хорошо понимаешь нас, женщин.

Представьте, что вы годами прилежно учитесь, а потом на сцену выходит футболист-мультимиллионер и говорит, что самое крутое, чего вы сможете достичь в жизни, — это стать чьей-то женой и матерью.