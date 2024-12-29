Мы посмотрели, как кино искажает наши представления о некоторых профессиях

Мы привыкли к тому, что в кино люди различных профессий выглядят как с обложки модного журнала: стильные, утонченные и в обтягивающей одежде. Однако реальная жизнь далека от этого глянцевого образа. Кинематограф порой изрядно приукрашивает действительность, создавая идеальные стереотипы. И все это приводит к тому, что у нас складывается совершенно неверное представление.

Археологи

В фильме «Tomb Raider: Лара Крофт» археолог Лара изображена как экшен-героиня, проводящая время в гонках, разборках с бандитами и опасных приключениях. У нее подтянутая фигура, обтягивающая одежда и идеальный макияж в любой ситуации. На самом деле археологи большую часть времени проводят за кропотливой работой: изучением документов, раскопками в пыльных и грязных условиях, и нередко сталкиваются с монотонными и физически сложными задачами. Даже не представляю, сколько нужно времени, чтобы постоянно поддерживать тот макияж, который явно используют все эти женщины в кино. Про обтягивающие дорогие наряды я вообще молчу. © survivalothefittest / Reddit

А я за всю свою археологическую практику еще ни разу не натыкался ни на одну древнюю ловушку. © Necroporta / Reddit

Биологи

В фильмах, где биологи работают с организмами или вирусами, персонажи, как правило, работают в стерильных и визуально привлекательных лабораториях, полных разноцветных колбочек и пробирок, которые больше напоминают декорации, чем реальное научное оборудование. Часто научные сотрудники работают с распущенными волосами, без халатов или масок. В реальности лаборатории выглядят гораздо скромнее, а соблюдение строгих протоколов безопасности — обязательный элемент повседневной работы ученого. Кстати, я биолог, работающий в области исследований животных. Заметил, что еще в фильмах чуть ли не в каждой лаборатории есть шимпанзе. © IAlbatross / Reddit

Физики

В фильме «И целого мира мало» актриса Дениз Ричардс играет доктора Кристмас Джонс, физика, которая большую часть времени проводит в коротких шортах и обтягивающей майке. Этот образ совершенно не соответствует реальности: физики, особенно работающие в ее сфере, проводят свое время в лабораториях или на сложных объектах, где требуется специальная защитная одежда и строгая дисциплина. Реальные ученые не занимаются спасением мира чуть ли не в одиночку, как показано в фильме, а работают над кропотливыми исследованиями и сложными инженерными проектами. Я техник-атомщик. Когда я смотрю на все, что показывают в этой области, то просто улыбаюсь и киваю. © Incognito57 / Reddit

Библиотекари

В фильме «Мумия» девушка-библиотекарь изображена как утонченная, стильная и очень обаятельная девушка. Ее внешний вид — идеальные локоны, элегантные платья и гламурная харизма создают романтизированный образ этой профессии. В реальности библиотекари обычно занимаются систематизацией книг, исследовательской работой и предоставлением информации, а их внешний вид гораздо более практичен, чем кинематографические штампы. На самом деле большую часть дня мы помогаем людям составлять конспекты, обучаем пожилых людей работе на компьютерах и делаем больше приседаний, чем среднестатистический работник розничной торговли. © darthstupidious / Reddit

Врачи

В фильмах и сериалах врачи часто изображены как стильные, привлекательные женщины с глубоким декольте, распущенными волосами и легким, кокетливым поведением. Такой образ явно преувеличен. В реальности врачи, особенно в загруженные дни, сталкиваются с огромной рабочей нагрузкой, часто перерабатывают и изматываются настолько, что даже на улыбку не остается ни времени, ни сил, не говоря уже о каком-то флирте. Кроме того, строгий дресс-код и врачебная этика исключают откровенные наряды или неподобающее поведение в профессиональной среде. В фильмах врачи строят интриги в подсобках. Если же я туда зайду, то просто вырублюсь от усталости там же. © intestinesare***y / Reddit

Кстати, врачи не делают МРТ или КТ. Этим занимаются рентгенологи, а врачи зачастую даже не умеют работать с компьютером. © MegaWhale / Reddit

Секретари

В фильмах секретарши часто изображаются как молодые, привлекательные девушки, которые буквально разрываются между десятками задач: разговаривают по телефону, составляют расписание, бегают с документами и постоянно работают в режиме хаоса. Их рабочий стол обычно завален бумагами, а внешний вид всегда безупречен: идеальный макияж, стильная одежда и высокий каблук. В реальности секретарская работа требует высокой концентрации, системности и стрессоустойчивости, а такой хаос долго бы никто не выдержал. Постоянный бег и напряжение быстро бы испортили любой макияж, а строгий дресс-код в профессиональных офисах исключает слишком яркий или легкомысленный внешний вид. Секретарши и помощницы не всегда на высоких каблуках, в обтягивающих платьях и кокетливых очках. Кроме того, если мой начальник мужчина, а я — женщина, то это не означает, что мы крутим шуры-муры. © sweetella26 / Reddit

Автомеханики

В фильмах автомеханики часто изображаются в абсолютно нереалистичном свете: их одежда и руки выглядят всегда безупречно. Особенно комично выглядит, когда девушка-механик в облегающей одежде и с минимальным набором инструментов способна собрать двигатель за считанные минуты. В реальности работа автомеханика связана с постоянным контактом с грязью, маслом, пылью и гарью, а инструменты и оборудование зачастую громоздкие и требуют значительных физических усилий. Сохранить чистоту в таких условиях практически невозможно, а реальный ремонт требует времени. Я механик. Да, я могу починить вашу машину. Но мне понадобятся запчасти и большой набор инструментов. Боюсь, я не смогу вытащить ржавый хлам из сарая и заставить его ездить так, чтобы с легкостью обгонять другие машины. © PM_ME_UR_BIKE / Reddit

Журналисты

В фильме и одноименном сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, пишущая о любви и отношениях в издании, изображена как икона стиля. Ее гардероб состоит из дизайнерской одежды, невероятно дорогой обуви и аксессуаров, а работа журналиста представлена скорее как приятное хобби, оставляющее много времени для вечеринок и свиданий. В реальности журналисты, особенно работающие в колонках и редакциях, часто сталкиваются с напряженными дедлайнами, стрессом и долгими часами работы за компьютером. Их одежда обычно практична и удобна. Каждый раз, когда я вижу передачу или фильм, где какой-нибудь журналист со своей единственной зарплатой возвращается домой в какую-нибудь лофт-квартиру в центре города, то я просто думаю: «Это в каком мире?» © Unoriginal_Pseudonym / Reddit