Мы решили посмотреть, как выглядели в ранних ролях 15 наших любимых актеров и актрис, и чуть арбузом не подавились
Кино
1 час назад
Очень часто актеры и актрисы запоминаются нам по ролям, сыгранным уже в зрелом возрасте. Их ранние киноработы легко забываются нами и практически стираются из памяти. Мы решили это исправить и посмотреть, как любимые нами актеры выглядели в начале своей карьеры.
Варвара Попова
1925 и 1970 год
Андрей Миронов
1962 и 1976 год
Инна Ульянова
1970 и 1982 год
Георгий Вицин
1954 и 1976 год
Рина Зеленая
1939 и 1975 год
Александр Хвыля
1942 и 1965 год
Нонна Мордюкова
1948 и 1981 год
Валентин Гафт
1960 и 1994 год
Наталья Тенякова
1966 и 1984 год
Михаил Пуговкин
1953 и 1973 год
Татьяна Пельтцер
1955 и 1985 год
Павел Павленко
1946 и 1965
Нина Усатова
1985 и 2020 год
Юрий Никулин
1958 и 1983 год
Вера Алтайская
1941 и 1965 год
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