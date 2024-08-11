Мы решили посмотреть, как выглядели в ранних ролях 15 наших любимых актеров и актрис, и чуть арбузом не подавились

Очень часто актеры и актрисы запоминаются нам по ролям, сыгранным уже в зрелом возрасте. Их ранние киноработы легко забываются нами и практически стираются из памяти. Мы решили это исправить и посмотреть, как любимые нами актеры выглядели в начале своей карьеры.