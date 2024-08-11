Мы решили посмотреть, как выглядели в ранних ролях 15 наших любимых актеров и актрис, и чуть арбузом не подавились

Кино
1 час назад

Очень часто актеры и актрисы запоминаются нам по ролям, сыгранным уже в зрелом возрасте. Их ранние киноработы легко забываются нами и практически стираются из памяти. Мы решили это исправить и посмотреть, как любимые нами актеры выглядели в начале своей карьеры.

Варвара Попова

1925 и 1970 год

Андрей Миронов

1962 и 1976 год

Инна Ульянова

1970 и 1982 год

Георгий Вицин

1954 и 1976 год

Рина Зеленая

1939 и 1975 год

Александр Хвыля

1942 и 1965 год

Нонна Мордюкова

1948 и 1981 год

Валентин Гафт

1960 и 1994 год

Наталья Тенякова

1966 и 1984 год

Михаил Пуговкин

1953 и 1973 год

Татьяна Пельтцер

1955 и 1985 год

Павел Павленко

1946 и 1965

Нина Усатова

1985 и 2020 год

Юрий Никулин

1958 и 1983 год

Вера Алтайская

1941 и 1965 год

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Фото на превью Цветы запоздалые / Мосфильм, Покровские ворота / Мосфильм, Его призыв/ МЕЖРАБПОМ-РУСЬ, Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького

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