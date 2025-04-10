Мы решили узнать, так ли уж похожи легендарные музыканты и актеры, которые сыграли их в кино

Биографические фильмы — это особый вид удовольствия. Во-первых, благодаря просмотру таких лент можно многое узнать об известном писателе, музыканте или художнике. А во-вторых, это же так классно — сравнивать, насколько похож актер на звезду, которую он сыграл. В этой статье мы решили посмотреть, как воплощали на экранах культовых музыкантов. А в бонусе вас ждет информация о том, кто вскоре может сыграть Бритни Спирс в кино.