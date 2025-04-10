Мы решили узнать, так ли уж похожи легендарные музыканты и актеры, которые сыграли их в кино

Кино
1 час назад

Биографические фильмы — это особый вид удовольствия. Во-первых, благодаря просмотру таких лент можно многое узнать об известном писателе, музыканте или художнике. А во-вторых, это же так классно — сравнивать, насколько похож актер на звезду, которую он сыграл. В этой статье мы решили посмотреть, как воплощали на экранах культовых музыкантов. А в бонусе вас ждет информация о том, кто вскоре может сыграть Бритни Спирс в кино.

1. Эми Уайнхаус — Мариса Абела

2. Эл Янкович — Дэниел Рэдклифф

3. Уитни Хьюстон — Наоми Аки

4. Джон Леннон, "The Beatles" — Пол Радд

5. Селена — Дженнифер Лопес

6. Серж Генсбур — Эрик Эльмоснино

7. Эдит Пиаф — Марион Котийяр

8. Брайан Уилсон, "Beach Boys" — Пол Дано

9. Тина Тернер — Анджела Бассетт

10. Элвис Пресли — Джейкоб Элорди

11. Джуди Гарленд — Рене Зеллвегер

12. Боб Дилан — Тимоти Шаламе

Бонус: Бритни Спирс

Не так давно стало известно о том, что в разработке находится биографический фильм о Бритни Спирс. В основе картины будут лежать мемуары певицы. Пока актрису на главную роль не утвердили, и кого только не пророчат на это место. К примеру, Милли Бобби Браун.

Комментарии

Уведомления
Meritneith
53 минуты назад

Странно, что в подборке нет Рами Малека и недавно покинувшего нас Вэла Килмера.

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Холодная как лед
24 минуты назад

Так Спирс жива. Сама себя сыграть не может? Компьютерной графикой омолодить не проще? Или режиссер решил не связываться с ней, зачем лишние проблемы?

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