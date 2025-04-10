Мы решили узнать, так ли уж похожи легендарные музыканты и актеры, которые сыграли их в кино
Кино
1 час назад
Биографические фильмы — это особый вид удовольствия. Во-первых, благодаря просмотру таких лент можно многое узнать об известном писателе, музыканте или художнике. А во-вторых, это же так классно — сравнивать, насколько похож актер на звезду, которую он сыграл. В этой статье мы решили посмотреть, как воплощали на экранах культовых музыкантов. А в бонусе вас ждет информация о том, кто вскоре может сыграть Бритни Спирс в кино.
1. Эми Уайнхаус — Мариса Абела
2. Эл Янкович — Дэниел Рэдклифф
3. Уитни Хьюстон — Наоми Аки
4. Джон Леннон, "The Beatles" — Пол Радд
5. Селена — Дженнифер Лопес
6. Серж Генсбур — Эрик Эльмоснино
7. Эдит Пиаф — Марион Котийяр
8. Брайан Уилсон, "Beach Boys" — Пол Дано
9. Тина Тернер — Анджела Бассетт
10. Элвис Пресли — Джейкоб Элорди
11. Джуди Гарленд — Рене Зеллвегер
12. Боб Дилан — Тимоти Шаламе
Бонус: Бритни Спирс
И вот еще несколько статей об актерах, которые сыграли реальных людей:
Комментарии
Уведомления
Странно, что в подборке нет Рами Малека и недавно покинувшего нас Вэла Килмера.
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Так Спирс жива. Сама себя сыграть не может? Компьютерной графикой омолодить не проще? Или режиссер решил не связываться с ней, зачем лишние проблемы?
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