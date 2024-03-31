Мы сравнили 14 персонажей в первом сезоне сериала и в последнем. И нехило обалдели
Многие сериалы идут так долго, что актеры успевают вырасти или состариться. Но даже если реальные актеры выглядят как прежде, их герои все равно меняются — например, обретают уверенность в себе, как Мидж из «Удивительной миссис Мейзел», и это влияет на их внешний вид. Поэтому, само собой, в последних эпизодах персонажи выглядят совсем иначе, чем в первых. Давайте посмотрим, кто и как изменился.
В конце статьи вас ждет бонус: в этом сериале актеры не изменились — их просто заменили, но как круто заменили!
«Удивительная миссис Мейзел»: Мидж Мейзел
«Тед Лассо»: Нейтан Шелли
«Теория большого взрыва»: Пенни
Леонард Хофстедер
«Озарк»: Марти Берд
Джона Берд
Рут Лэнгмор
«Детство Шелдона»: Шелдон Купер
Мисси Купер
Джорджи Купер
«Ривердейл»: Арчи Эндрюс
Бетти Купер
«Острые козырьки»: Томас Шелби
Ада Шелби
Бонус: сериал «Корона»
При съемках «Короны» актерский состав неоднократно менялся, чтобы показать взрослеющих героев, поэтому было бы нечестно поставить этот сериал в один список с остальными. Но в качестве бонуса предлагаем взглянуть, какую крутую работу проделали кастинг-менеджеры, и как изящно воплощены главные героини в разные периоды жизни.
Королева Елизавета II
Была обескуражена, когда Оливия Коулман вступила. По фильму ещё страсти с Филиппом (около 40 лет), а играет резко 50+ женщина с фефектами фикции. Потом привыкла
Принцесса Маргарет
Согласитесь, любопытно наблюдать за тем, как актеры меняются — что для роли, что просто с возрастом. Мы тут решили посмотреть, как повзрослел актерский состав «Гарри Поттера», так оказалось, что Дадли Дурсль вообще-то симпатяга.