Мы сравнили 14 персонажей в первом сезоне сериала и в последнем. И нехило обалдели

Многие сериалы идут так долго, что актеры успевают вырасти или состариться. Но даже если реальные актеры выглядят как прежде, их герои все равно меняются — например, обретают уверенность в себе, как Мидж из «Удивительной миссис Мейзел», и это влияет на их внешний вид. Поэтому, само собой, в последних эпизодах персонажи выглядят совсем иначе, чем в первых. Давайте посмотрим, кто и как изменился.

В конце статьи вас ждет бонус: в этом сериале актеры не изменились — их просто заменили, но как круто заменили!

«Удивительная миссис Мейзел»: Мидж Мейзел

«Тед Лассо»: Нейтан Шелли

«Теория большого взрыва»: Пенни

Леонард Хофстедер

«Озарк»: Марти Берд

Джона Берд

Рут Лэнгмор

«Детство Шелдона»: Шелдон Купер

Мисси Купер

Джорджи Купер

«Ривердейл»: Арчи Эндрюс

Бетти Купер

«Острые козырьки»: Томас Шелби

Ада Шелби

Бонус: сериал «Корона»

При съемках «Короны» актерский состав неоднократно менялся, чтобы показать взрослеющих героев, поэтому было бы нечестно поставить этот сериал в один список с остальными. Но в качестве бонуса предлагаем взглянуть, какую крутую работу проделали кастинг-менеджеры, и как изящно воплощены главные героини в разные периоды жизни.

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