Как выглядят реальные спутники жизни 10+ актеров «Гарри Поттера». Спойлер: Рон встречается не с Гермионой
Между влюбленными парочками на экране кипят нешуточные страсти. Даже если у актера нет любовной линии, фанаты быстро придумают, с кем бы мог встречаться его персонаж. Но гораздо интереснее узнать, с кем на самом деле завязали отношения звезды, которых мы обожаем с детства. Да-да, речь снова пойдет о знаменитой саге о Гарри Поттере. Давайте посмотрим, как выглядят настоящие избранники Виктора Крама, Лаванды Браун и Златопуста Локонса.
Бонни Райт (Джинни Уизли) и Эндрю Лококо
Руперт Гринт (Рон Уизли) и Джорджия Грум
Люблю когда селебы женятся на обычных нормальных девчонках)
Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) и Рэй Хольмбоэ
Станислав Яневский (Виктор Крам) и его девушка
Жизель Шмидт и Гэри Олдмен (Сириус Блэк)
Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Анджела Джонс
А Долгопупс не такой уж и растяпа оказывается! Такую красотку отхватил!:)
Афшан Азад (Падма Патил) и Набил Кази
Джошуа Хердман (Грегори Гойл) и Джессика Уорт
так грустно видеть "тех" актеров уже взрослыми..((
*увидела себя в зеркале и убежала с воплями..((( мне 31 будет через неделю с хвостиком.. даж не знаю как реагировать..
Кеннет Брана (Златопуст Локонс) и Линдси Браннок
Алфи Браун и Джесси Кейв (Лаванда Браун)
Скарлетт Хефнер (Пэнси Паркинсон) и Купер Хефнер
Крис Рэнкин (Перси Уизли) и Несс Бикрофт
Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)
А в этой статье о знаменитостях мы собрали фото звезд, у которых не платья, а настоящие шедевры дизайнерского искусства.
Комментарии
Профессор Трелони, она же Эмма Томпсон замужем за Грегом Уайзом, с которым снималась в Sense and sensibility, где и закрутился роман после того как ее муж, Кеннет Брана, он же Гедеон Локхарт, ушел к Хелене Боннем-Картер, которая Беллатриса. Британская санта-барбара :)
Еще сантабарбарили профессор Люпин и папа Луны Лавгуд - оба были в отношениях с красоткой Анной Фрил. От первого у нее ребенок