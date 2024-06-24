Как выглядят реальные спутники жизни 10+ актеров «Гарри Поттера». Спойлер: Рон встречается не с Гермионой

Между влюбленными парочками на экране кипят нешуточные страсти. Даже если у актера нет любовной линии, фанаты быстро придумают, с кем бы мог встречаться его персонаж. Но гораздо интереснее узнать, с кем на самом деле завязали отношения звезды, которых мы обожаем с детства. Да-да, речь снова пойдет о знаменитой саге о Гарри Поттере. Давайте посмотрим, как выглядят настоящие избранники Виктора Крама, Лаванды Браун и Златопуста Локонса.