Как выглядят реальные спутники жизни 10+ актеров «Гарри Поттера». Спойлер: Рон встречается не с Гермионой

Культура
31 минута назад

Между влюбленными парочками на экране кипят нешуточные страсти. Даже если у актера нет любовной линии, фанаты быстро придумают, с кем бы мог встречаться его персонаж. Но гораздо интереснее узнать, с кем на самом деле завязали отношения звезды, которых мы обожаем с детства. Да-да, речь снова пойдет о знаменитой саге о Гарри Поттере. Давайте посмотрим, как выглядят настоящие избранники Виктора Крама, Лаванды Браун и Златопуста Локонса.

Бонни Райт (Джинни Уизли) и Эндрю Лококо

Руперт Гринт (Рон Уизли) и Джорджия Грум

LGjr-RG / PacificCoastNews / BWP Media / East News

Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж) и Рэй Хольмбоэ

Dave Benett / Capital Pictures / East News

Станислав Яневский (Виктор Крам) и его девушка

Жизель Шмидт и Гэри Олдмен (Сириус Блэк)

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Анджела Джонс

Lora177
1 день назад

А Долгопупс не такой уж и растяпа оказывается! Такую красотку отхватил!:)

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Афшан Азад (Падма Патил) и Набил Кази

Джошуа Хердман (Грегори Гойл) и Джессика Уорт

Gulnar Hydyrova
4 минуты назад

так грустно видеть "тех" актеров уже взрослыми..((
*увидела себя в зеркале и убежала с воплями..((( мне 31 будет через неделю с хвостиком.. даж не знаю как реагировать..

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Кеннет Брана (Златопуст Локонс) и Линдси Браннок

VALERIE MACON / AFP / East News

Алфи Браун и Джесси Кейв (Лаванда Браун)

Скарлетт Хефнер (Пэнси Паркинсон) и Купер Хефнер

Крис Рэнкин (Перси Уизли) и Несс Бикрофт

Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)

Evan Agostini / Invision / East News

А в этой статье о знаменитостях мы собрали фото звезд, у которых не платья, а настоящие шедевры дизайнерского искусства.

Комментарии

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Vianna
1 день назад

Профессор Трелони, она же Эмма Томпсон замужем за Грегом Уайзом, с которым снималась в Sense and sensibility, где и закрутился роман после того как ее муж, Кеннет Брана, он же Гедеон Локхарт, ушел к Хелене Боннем-Картер, которая Беллатриса. Британская санта-барбара :)

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Vianna
1 день назад

Еще сантабарбарили профессор Люпин и папа Луны Лавгуд - оба были в отношениях с красоткой Анной Фрил. От первого у нее ребенок

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