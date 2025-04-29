От реальности к легенде: как на самом деле выглядели прототипы культовых персонажей

Несмотря на то что создатели фильмов об Индиане Джонсе никогда не сообщали, что этот персонаж был придуман с оглядкой на археолога Роя Чепмена Эндрюса, самые дотошные поклонники франшизы, а также маститые журналисты путем собственных исследований установили, что вероятность этого весьма велика.

В начале прошлого века Эндрюс возглавил ряд экспедиций по Китаю и Монголии, а также привез в Америку первые известные ископаемые яйца динозавров. О своих приключениях он писал книги, которые были безумно популярны в свое время.