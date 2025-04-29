От реальности к легенде: как на самом деле выглядели прототипы культовых персонажей

Культура
56 минут назад

Мастера слова — писатели и сценаристы — подарили миру множество харизматичных героев и героинь. Но за многими из них скрываются реальные люди, чьи характеры и судьбы стали источником вдохновения для авторов. Давайте узнаем, какие личности стали прообразами культовых персонажей и чьи истории легли в основу известных произведений.

Роза Дьюитт Бьюкейтер — Беатрис Вуд

В культовом фильме Джеймса Кэмерона есть как вымышленные персонажи, такие как Джек, так и реальные исторические фигуры — например, легендарная «Непотопляемая Молли». Но есть и героиня без прямого прототипа среди пассажиров «Титаника» — зато с вполне реальным вдохновением из мира искусства.
Речь о Розе. Её образ был навеян автобиографией художницы и скульптора Беатрис Вуд — неординарной женщины своей эпохи. Именно её история убедила Кэмерона, что характер Розы, со всеми внутренними противоречиями и стремлением к свободе, вовсе не вымысел. «Беатрис — доказательство того, что такие женщины действительно были. И они вдохновляют до сих пор», — признавался режиссёр.

Зорро — Хоакин Мурьета

Что связывает шпагу, лошадь и черную маску? Ответ напрашивается сам собой. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал о таинственном и неуловимом Зорро — мастере фехтования, благородном защитнике слабых и отчаянном романтике с пламенным сердцем. Легендарный герой, покоривший экраны и сердца зрителей по всему миру!

Прототиром Зорро — согласно источникам — мог быть Хоакин Мурьета, — разбойник-авантюрист родом из Мексики. О нем заговорили в середине XIX века, после выхода повести американского журналиста Джона Риджа «Жизнь и приключения Хоакина Мурьеты».

Индиана Джонс — Рой Чепмен Эндрюс

Несмотря на то что создатели фильмов об Индиане Джонсе никогда не сообщали, что этот персонаж был придуман с оглядкой на археолога Роя Чепмена Эндрюса, самые дотошные поклонники франшизы, а также маститые журналисты путем собственных исследований установили, что вероятность этого весьма велика.

В начале прошлого века Эндрюс возглавил ряд экспедиций по Китаю и Монголии, а также привез в Америку первые известные ископаемые яйца динозавров. О своих приключениях он писал книги, которые были безумно популярны в свое время.

Харли Квинн — Арлин Соркин

Героиня с именем Харли Квинн должна была появиться в мультсериале «Бэтмен» всего на один эпизод, но она так понравилась зрителям, что стала одним из главных антагонистов франшизы.

А «родился» персонаж так: автор комиксов Пол Дини увидел на экране свою подругу по колледжу Арлин Соркин — та была одета в клоунский наряд. Ее образ и вдохновил мужчину на создание остроумной и энергичной Харли. Также Дини решил пригласить Соркин и на озвучку героини.

Круэлла де Виль — Таллула Бэнкхед

Легендарная Круэлла Де Виль из «101 далматинца» имеет прототипа в виде эксцентричной актрисы Таллуулы Бэнкхед. Её манеры и яркая индивидуальность стали основой для создания образа злодейки с уникальным стилем.

Малефисента — Элинор Одли

Прототипом диснеевской Малефисенты была актриса Элинор Одли. Именно ее образ использовали аниматоры легендарной студии как референс при создании волшебницы с инфернальной внешностью. Дело в том, что Элинор как раз и была знаменита в 1940-1950 годах своими исполнениями ролей властных, холодных, жестоких, но при этом аристократичных женщин. Также Одли подарила свой голос мультяшной Малефисенте.

Рокки Бальбоа — Рокко Фрэнсис Маркеджиано

Свой стиль боя и даже имя киношный боксер Рокки позаимствовал у реального американского боксера Рокки Марчиано. Он выходил на ринг с 1947 по 1955 год и по сей день значится единственным чемпионом в тяжелом весе, закончившим свою карьеру непобежденным. Чего не скажешь о Рокки Бальбоа — хотя героя с прототипом и роднят внешние черты, их истории абсолютно разные.

Джордан Бейкер — Эдит Каммингс

Был прототип у одного из персонажей произведения «Великий Гэтсби». Речь идет о Джордан Бейкер. Эта статная девушка была списана Фицджеральдом с гольфистки-любительницы Эдит Каммингс. Она добилась большой известности в США, когда выиграла женский турнир в 1923 году. Также Эдит стала первой спортсменкой, появившейся на обложке журнала Time.

Скарлетт О’Хара — Мэри Бойкин Чеснат

Маргарет Митчелл заявляла, что у персонажей «Унесенных ветром» не было никаких прототипов, однако исследователи ее творчества находили в Скарлетт черты реальных женщин.

Так, например, в Университете Клемсона была проведена исследовательская работа, которая показала, что прототипом Скарлетт с большой вероятностью могла быть писательница Мэри Бойкин Чеснат, чей характер и жизненный путь легко сопоставляется с личностью и судьбой мисс О’Хара. По утверждению автора работы, никакая другая теория о «происхождении» Скарлетт не имеет столько доказательств. Но, как известно, супруг писательницы уничтожил все черновики «Унесенных ветром», потому не представляется возможным продолжить исследование.

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