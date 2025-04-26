10 художников, чьи дерзкие секреты почему-то забыли упомянуть в учебниках

Возможно, один из самых известных художников и скульпторов обладал состоянием большим, чем некоторые принцы, но при этом был равнодушен к любым роскошествам и даже ел просто из необходимости. И если все это исключительно личное дело самого творца, то от некоторых привычек Микеланджело окружающим было ох как несладко.

Он последовал занятному совету отца и попросту не мылся. Только представьте себе: а когда он ложился спать, то не даже разувался и не раздевался. По словам его возмущенного помощника, «иногда он так долго не снимал обувь, что кожа с него сходила, как у змеи, вместе с ботинками».