Не узнала эти 3- так как я их не знаю - Осип Мандельштам или Михаил Зощенко, Николай Лесков или Константин Паустовский, Иосиф Бродский или Андрей Платонов
Попробуйте узнать писателей, когда они были еще совсем молодыми и зелеными
Большинство из нас знают, как выглядели писатели лишь по их фото в достаточно зрелом возрасте. Но мало кто видел их на кадрах, где они еще совсем молодые. Проверьте себя — сможете ли вы не спутать Чернышевского с Тургеневым, а Илью Ильфа с Михаилом Булгаковым?
1. Лев Толстой или Владимир Маяковский?
2. Александр Островский или Федор Достоевский?
3. Михаил Лермонтов или Федор Тютчев?
4. Николай Чернышевский или Иван Тургенев?
5. Илья Ильф или Михаил Булгаков?
6. Осип Мандельштам или Михаил Зощенко?
7. Леонид Андреев или Максим Горький?
8. Александр Куприн или Александр Блок?
9. Михаил Салтыков-Щедрин или Иван Гончаров?
10. Николай Лесков или Константин Паустовский?
11. Николай Гумилев или Валерий Брюсов?
12. Александр Солженицын или Владимир Набоков?
13. Иосиф Бродский или Андрей Платонов?
14. Борис Пастернак или Николай Заболоцкий?
15. Антон Чехов или Иван Бунин?
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Не так давно мы написали статью об 11 писателях, чьи странные поступки могут вызвать глубочайшее недоумение.
Комментарии
Некоторых догадались с мужем, кто-то и правда не изменился, штук пять просто не узнали😏