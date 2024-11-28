Попробуйте узнать писателей, когда они были еще совсем молодыми и зелеными

Большинство из нас знают, как выглядели писатели лишь по их фото в достаточно зрелом возрасте. Но мало кто видел их на кадрах, где они еще совсем молодые. Проверьте себя — сможете ли вы не спутать Чернышевского с Тургеневым, а Илью Ильфа с Михаилом Булгаковым?