Попробуйте узнать писателей, когда они были еще совсем молодыми и зелеными

Писатели
3 часа назад

Большинство из нас знают, как выглядели писатели лишь по их фото в достаточно зрелом возрасте. Но мало кто видел их на кадрах, где они еще совсем молодые. Проверьте себя — сможете ли вы не спутать Чернышевского с Тургеневым, а Илью Ильфа с Михаилом Булгаковым?

1. Лев Толстой или Владимир Маяковский?

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2. Александр Островский или Федор Достоевский?

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3. Михаил Лермонтов или Федор Тютчев?

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4. Николай Чернышевский или Иван Тургенев?

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5. Илья Ильф или Михаил Булгаков?

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6. Осип Мандельштам или Михаил Зощенко?

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7. Леонид Андреев или Максим Горький?

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8. Александр Куприн или Александр Блок?

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9. Михаил Салтыков-Щедрин или Иван Гончаров?

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10. Николай Лесков или Константин Паустовский?

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11. Николай Гумилев или Валерий Брюсов?

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12. Александр Солженицын или Владимир Набоков?

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13. Иосиф Бродский или Андрей Платонов?

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14. Борис Пастернак или Николай Заболоцкий?

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15. Антон Чехов или Иван Бунин?

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В тексте использованы следующие изображения:
1. Unknown author / Wikimedia Commons
Vladimir Chertkov / Wikimedia Commons
2. Sergey Lvovich Levitsky / Wikimedia Commons
Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress / Wikimedia Commons
3. Unknown / Wikimedia Commons
Портрет поэта Михаила Юрьевича Лермонтова / Petr Zabolotskiy / Третьяковская галерея / Wikimedia Commons
4. Eugène Lami / Unknown location / Wikimedia Commons
Panov M. Moscow. / Wikimedia Commons
5. Unknown author / Wikimedia Commons
Moisej Nappelbaum / Wikimedia Commons
6. Photographer unknown / Wikimedia Commons
Unknown author / Wikimedia Commons
7. no information in the book / Wikimedia Commons
Mikhail Mikhaylovich Kalashnikov / Wikimedia Commons
8. Unknown author / Wikimedia Commons
Unknown author / Wikimedia Commons
9. Portrait of Ivan Goncharov / Kirill Gorbunov / Historical and Memorial Center Museum of Ivan Goncharov / Wikimedia Commons
Nikolai Yaroshenko / Wikimedia Commons
10. Unknown author / Wikimedia Commons
Н.А. Чесноков / Wikimedia Commons
11. М.А. Кан / Wikimedia Commons
Karl Bulla / Wikimedia Commons
12. Unknown author / Wikimedia Commons
Walter Mori (Mondadori Publishers) / Wikimedia Commons
13. Unknown author / Wikimedia Commons
Unknown author / Wikimedia Commons
14. Emil Sigizmundovich Bendel / Wikimedia Commons
Unknown author / Wikimedia Commons
15. Nikolay Lukich Pushkarev / Wikimedia Commons
Unknown author / Wikimedia Commons

Не так давно мы написали статью об 11 писателях, чьи странные поступки могут вызвать глубочайшее недоумение.

Фото на превью Nikolay Lukich Pushkarev / Wikimedia Commons, Unknown author / Wikimedia Commons

Комментарии

Уведомления
Fire
1 час назад

Не узнала эти 3- так как я их не знаю - Осип Мандельштам или Михаил Зощенко, Николай Лесков или Константин Паустовский, Иосиф Бродский или Андрей Платонов

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