15 современных актеров, которые с легкостью могли бы заменить на экране своих коллег из прошлого поколения

На смену нашим любимым актерам из детства и юности уже выросло новое поколение современных звезд кино и театра. И в некоторых есть ну до боли знакомые черты. Мы подобрали такие пары похожих современных звезд и их коллег из прошлого поколения, а вы решайте, сможет ли эта «молодежь» стать настолько же легендарной.