15 современных актеров, которые с легкостью могли бы заменить на экране своих коллег из прошлого поколения
На смену нашим любимым актерам из детства и юности уже выросло новое поколение современных звезд кино и театра. И в некоторых есть ну до боли знакомые черты. Мы подобрали такие пары похожих современных звезд и их коллег из прошлого поколения, а вы решайте, сможет ли эта «молодежь» стать настолько же легендарной.
Леонид Куравлев и Никита Кологривый
Николай Рыбников и Александр Петров
В отличие от Рыбникова, Петров не застрял ни в одном амплуа, он универсален! Отсюда и огромное количество ролей!
Евгений Жариков и Никита Ефремов
Наталья Селезнева и Марина Кравец
Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова
кстати. да! Я-то думаю, что ж мне она так не понравилась в "Не родись красивой". А это ж Мери Поппинс... Только что без родинки.
Любовь Орлова и Олеся Судзиловская
Орлова -звезда, а Олеся только сыграла звезду, рядовая неплохая актриса.
Наталья Гундарева и Эльвира Болгова
Ольга Науменко и Анна Михайловская
Может у Михайловской фотку не удачно подобрали, но тут она какая-от... Манерная, что ли.
Людмила Савельева и Карина Разумовская
Анастасия Вертинская и Марина Александрова
НЕт! Ну только что глаза пронзительно-светлые, но поверьте, глаза можно линзами сделать
Наталья Фатеева и Анна Азарова
Жанна Болотова и Юлия Меньшова
Евгения Симонова и Катерина Шпица
Фото Симоновой из "Афони" взяли, где она из объюзивных отношений выпрыгнуть не могла? Симонова красавица! Екатерина-тоже)))
Валентина Панина и Анна Снаткина
Александр Абдулов и Иван Янковский
А вот еще несколько занятных сравнений из мира кино:
Комментарии
Адми, с чего вы решили что внешнего сходства (да еще спорного) - достаточно?;
да звиздец сравнение конечно. особенно Леонид Куравлев и Никита Кологривый. Ну тут слиток золотой с лепехой коровьей в ряд ставят