15 современных актеров, которые с легкостью могли бы заменить на экране своих коллег из прошлого поколения

Кино
5 часов назад

На смену нашим любимым актерам из детства и юности уже выросло новое поколение современных звезд кино и театра. И в некоторых есть ну до боли знакомые черты. Мы подобрали такие пары похожих современных звезд и их коллег из прошлого поколения, а вы решайте, сможет ли эта «молодежь» стать настолько же легендарной.

Леонид Куравлев и Никита Кологривый

Николай Рыбников и Александр Петров

Евгений Жариков и Никита Ефремов

Наталья Селезнева и Марина Кравец

Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова

Anna Gavrilova
3 часа назад

кстати. да! Я-то думаю, что ж мне она так не понравилась в "Не родись красивой". А это ж Мери Поппинс... Только что без родинки.

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Любовь Орлова и Олеся Судзиловская

Наталья Гундарева и Эльвира Болгова

Ольга Науменко и Анна Михайловская

Anna Gavrilova
3 часа назад

Может у Михайловской фотку не удачно подобрали, но тут она какая-от... Манерная, что ли.

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Людмила Савельева и Карина Разумовская

Анастасия Вертинская и Марина Александрова

Anna Gavrilova
3 часа назад

НЕт! Ну только что глаза пронзительно-светлые, но поверьте, глаза можно линзами сделать

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Наталья Фатеева и Анна Азарова

Жанна Болотова и Юлия Меньшова

Евгения Симонова и Катерина Шпица

Катерина Лисичкина
8 часов назад

Фото Симоновой из "Афони" взяли, где она из объюзивных отношений выпрыгнуть не могла? Симонова красавица! Екатерина-тоже)))

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Валентина Панина и Анна Снаткина

Александр Абдулов и Иван Янковский

А вот еще несколько занятных сравнений из мира кино:

Фото на превью Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм, Не родись красивой / Амедиа

Комментарии

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Kate
4 часа назад

Адми, с чего вы решили что внешнего сходства (да еще спорного) - достаточно?;

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Lilit313
2 часа назад

Оставили бы вы эти крамольные сравнения...от статьи слегка фе

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Мирра
33 минуты назад

да звиздец сравнение конечно. особенно Леонид Куравлев и Никита Кологривый. Ну тут слиток золотой с лепехой коровьей в ряд ставят

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