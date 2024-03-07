Посмотрите, как выглядели 16 див старого кинематографа до того, как на них обрушилась слава
Кино
1 час назад
Большинство из нас помнят то, как выглядели звезды классического кинематографа лишь в период их популярности. А вот на заре обретения ими известности их мало кто видел. Мы решили показать вам, какими они были на пике своей славы и в начале своего пути.
1. Софи Лорен
EAST NEWS, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News
2. Брижит Бардо
LFI / Photoshot / REPORTER / East News, EAST NEWS
3. Мэрилин Монро
Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, EAST NEWS
4. Джина Лоллобриджида
Album Online / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News
5. Ингрид Бергман
East News, Album / EAST NEWS
6. Элизабет Тейлор
AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News
7. Одри Хепберн
Paramount Pictures / Collection Christophel / East News, EALING STUDIOS / Album / EAST NEWS
8. Рита Хейворт
9. Грейс Келли
Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Courtesy Everett Collection / East News
10. Ава Гарднер
EAST NEWS, EAST NEWS
11. Лана Тернер
Collection Christophel / RnB / Collection Christophel / East News, Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News
12. Натали Вуд
Album / EAST NEWS, RKO / Album / EAST NEWS
13. Катрин Денев
14. Мишель Мерсье
15. Вивьен Ли
16. Кэтрин Хепберн
Многие любители кино помнят актера Уилла Поултера, который сыграл в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» Юстэса. Так вот, тогда ему было 17 лет, а сейчас уже 31, и он стал невероятным красавчиком, как и Джонатан Липницки из ленты «Стюарт Литтл».
Фото на превью EAST NEWS, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Album Online / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News
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