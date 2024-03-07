Посмотрите, как выглядели 16 див старого кинематографа до того, как на них обрушилась слава

Кино
1 час назад

Большинство из нас помнят то, как выглядели звезды классического кинематографа лишь в период их популярности. А вот на заре обретения ими известности их мало кто видел. Мы решили показать вам, какими они были на пике своей славы и в начале своего пути.

1. Софи Лорен

EAST NEWS, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News

2. Брижит Бардо

LFI / Photoshot / REPORTER / East News, EAST NEWS

3. Мэрилин Монро

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, EAST NEWS

4. Джина Лоллобриджида

Album Online / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

5. Ингрид Бергман

East News, Album / EAST NEWS

6. Элизабет Тейлор

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News

7. Одри Хепберн

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News, EALING STUDIOS / Album / EAST NEWS

8. Рита Хейворт

9. Грейс Келли

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, Courtesy Everett Collection / East News

10. Ава Гарднер

EAST NEWS, EAST NEWS

11. Лана Тернер

Collection Christophel / RnB / Collection Christophel / East News, Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News

12. Натали Вуд

Album / EAST NEWS, RKO / Album / EAST NEWS

13. Катрин Денев

14. Мишель Мерсье

15. Вивьен Ли

© Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer, Everett Collection / Everett Collection / East News

16. Кэтрин Хепберн

© The Sea of Grass / Metro-Goldwyn-Mayer, Courtesy Everett Collection / East News

Многие любители кино помнят актера Уилла Поултера, который сыграл в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» Юстэса. Так вот, тогда ему было 17 лет, а сейчас уже 31, и он стал невероятным красавчиком, как и Джонатан Липницки из ленты «Стюарт Литтл».

Фото на превью EAST NEWS, LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Album Online / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

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