Впервые за 103 года на «Мисс Франция» победила девушка нестандартной внешности, и в сети грянул скандал

Что вы представите, если услышите титул, к примеру, «Мисс Мира» или «Мисс Франция»? Конечно, стройную длинноволосую красавицу. Но если она не стройная или не длинноволосая, разве она не может по-прежнему быть красавицей? Может, конечно. Но некоторые зрители с таким мнением не согласны, поэтому, когда победительницей «Мисс Франция 2024» стала Эва Жиль, общественность недовольно забурлила.

Финал конкурса прошел 16 декабря

Обладательницей короны «Мисс Франция» стала 20-летняя Эва Жиль, французская модель. Получить этот титул девушка мечтала с детства. Награду Эве вручила предыдущая победительница, Индира Ампио.

Спустя несколько часов после этого разразился скандал

Французские СМИ назвали Эву первой женщиной с такой короткой стрижкой, получившей титул «Мисс Франция». Именно благодаря стрижке победа девушки привлекла так много внимания: за те 103 года, что проводится конкурс, его еще никогда не выигрывала кандидатка с короткими волосами. И пользователям это не понравилось. Девушку затравили в сети не только из-за волос, но и из-за фигуры. «Слишком худая», «Она пропагандирует анорексию», — писали о ней. Да, оказывается, стройность — тоже не показатель того, что людям вокруг все понравится, и Жиль высмеяли за «отсутствие женственных форм».

Однако Эва смело ответила на нападки

Девушка дала интервью, в котором сказала: «Люди не понимают, что слова могут больно ранить. Да, к критике своих волос я была готова — в конце концов, стрижку я себе выбрала сама. Но тело мы не выбираем. Мое тело такое, какое есть, потому что у меня такой метаболизм. Я нормально питаюсь, иногда даже больше, чем нормально, но ничего с этим не поделаешь. Да я и не хочу что-то делать».

Многие встали на защиту девушки

Пока одна половина интернета жестоко критиковала Эву, остальные высказались в ее поддержку. К примеру, одна из предыдущих «Мисс Франция», Диана Лейр, написала в своих соцсетях: «Я в шоке от комментариев в сторону новой мисс. Мне противно видеть всю эту ненависть. У людей одна проблема: они хотят говорить только о том, что им не нравится. Если лично вы недовольны ее победой, это одно. Но критиковать ее из-за телосложения, совсем не зная, что она за человек?»