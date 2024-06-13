Взгляните на 11 звезд 80-х тогда и сейчас. Наши сердца все так же замирают почти 40 лет спустя

Звезды 1980-х годов, чьи имена когда-то сияли ярче всех в мире шоу-бизнеса, и сегодня продолжают радовать своих поклонников. Прошло почти 40 лет, но многим из них удалось сохранить свою харизму и обаяние. Некоторые из них все еще активно работают в кино и музыке, а другие нашли свое призвание в совершенно новых сферах.

Роб Лоу: Секреты молодости и успешной карьеры

Актер родился 17 марта 1964 года. А получил свою первую роль в профессиональном кинематографе в 12 лет. Уже в начале 1980-х стал известен благодаря ролям в фильмах «Изгои» и «Класс». Лоу входил в состав группы молодых актеров Brat Pack вместе с Деми Мур. Кстати, в этом же братстве были Джадд Нельсон и другие известные личности киноиндустрии. Вскоре актер был номинирован на премию «Золотой глобус». В настоящее время Роб Лоу продолжает сниматься в кино и на телевидении, а также занимается благотворительностью. Он является основателем фонда защиты домовладельцев, и даже участвовал в мероприятиях, собирающих деньги на исследования в области рака молочной железы. А в декабре 2017 года актер был номинирован на премию Горацио Алджера, которая дается людям, сумевшим преодолеть трудности для достижения личного и профессионального успеха.

Кевин Бейкон: Как изменилась жизнь актера

© Friday the 13th / Paramount Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Актер начал свою карьеру в 1978 году и с тех пор снялся в огромном количестве фильмов и телесериалов. Среди его известных работ — роли в фильмах «Пятница, 13-е», «Забегаловка», «Дрожь земли». В 2003 году Кевин получил звезду на Аллее славы за вклад в кино. Что касается личной жизни, то уже более 35 лет он женат на актрисе Кире Седжвик. Такую долгую совместную жизнь он прокомментировал словами: «Было время, когда я считал, что достиг дна, но я встретил свою жену, у нас родились дети, и произошло много всего хорошего. Именно это придавало мне сил, чтобы двигаться дальше». Бейкон также является музыкантом и с 1995 года - участником группы The Bacon Brothers. Помимо вокала, он играет на гитаре, губной гармошке и ударных инструментах. На данный момент актер по-прежнему продолжает работать в киноиндустрии.

Майкл Джей Фокс: Борьба с болезнью и успехи в кино

Актер получил широкую известность благодаря роли Марти Макфлая в культовой трилогии «Назад в будущее». Его талант и харизма сделали его одной из самых узнаваемых звезд 1980-х и 1990-х годов. Когда он был на пике своей карьеры, в 1991 году, ему поставили диагноз — болезнь Паркинсона. Несмотря на болезнь, Фокс продолжил свою работу в кино и на телевидении, а также стал активно финансировать исследования этой болезни. В 2000 году он основал Фонд Майкла Дж. Фокса, который стал ведущей организацией в мире по борьбе с болезнью Паркинсона. Сегодня Фокс продолжает свою работу в области благотворительности и иногда появляется на экранах в гостевых ролях. В 2023 году он публично признался: «Я не буду лгать. Становится все труднее. С каждым днем все труднее». Однако его мужество и преданность делу вдохновляют многих людей по всему миру.

Мэттью Бродерик: От «Ферриса Бьюллера» до сегодняшнего дня

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Актер стал известен благодаря главной роли в культовом фильме «Феррис Бьюллер берет выходной» в 1986 году. Он также получил признание за свою роль в фильме «Военные игры» и за озвучивание взрослого Симбы в оригинальном мультфильме «Король Лев». В 1990-х он выступал на Бродвее в качестве музыканта, что впоследствии пошло ему на пользу. Ведь актер выиграл премию «Тони» за роль в театральном мюзикле «Как добиться успеха в бизнесе, не прилагая особых усилий». Кстати, по состоянию на 2020 год, он остается самым молодым обладателем этой премии. Мэттью женат на актрисе Саре Джессике Паркер, с которой у него трое детей. В последние годы он продолжает работать в кино, на телевидении и на сцене, а также участвует в различных благотворительных проектах. Его многогранный талант делает его действительно яркой фигурой Голливуда.

Джадд Нельсон: Звезда «Клуба „Завтрак“» спустя годы

Актер стал знаменит благодаря роли Джона Бендера в культовом фильме «Клуб "Завтрак"». Его игра в этом фильме так понравилась зрителям, что тот же час он превратился чуть ли не в икону молодежного кино 1980-х годов. А хрипловатый голос стал одной из его визитных карточек. Нельсон, как и Роб Лоу, является членом братства Brat Pack. В 2013 году актер написал несколько книг. В последние годы Джадд Нельсон продолжает активно сниматься в кино и на телевидении, часто выбирая роли в независимых проектах и телесериалах. Кроме актерской карьеры, он занимается продюсированием и написанием сценариев, а также попробовал себя в озвучивании, участвуя в таких проектах, как анимационный фильм «Трансформеры». Джадд Нельсон не только увлечен своей профессией, но и активно поддерживает молодых актеров. Он выступает в роли наставника, делясь с ними своими знаниями и опытом, помогая развивать их талант.

Эмилио Эстевес: Скромный актер, режиссер и защитник природы

В 1980-е годы актер стал заметной фигурой в Голливуде, снявшись в нескольких успешных фильмах, о которых мы упоминали ранее. Среди них «Изгои» и «Клуб "Завтрак"». Он сын актера Мартина Шина и старший брат Чарли Шина. Сходство с братом в молодости было не настолько заметно, нежели сейчас. Несмотря на многочисленные роли, Эмилио не любил появляться на публике. В 2010 году он даже признался: «Я никогда не был парнем, который хотел привлечь к себе внимание. Я никогда не видел в этом ценности». Эстевес дебютировал в качестве режиссера в драматическом фильме «Уиздом» и продолжил заниматься режиссурой. В 2017 году проводились исследования, которые выявили, что актер своим появлением в кино принес самую высокую рентабельность инвестиций среди всех голливудских актеров. Эмилио старается активно поддерживать организации, занимающиеся защитой природы, а также фонды, помогающие бездомным.

Энтони Майкл Холл: От роли в «Клубе "Завтрак"» до успехов на ТВ

© The Breakfast Club / Universal Pictures and co-producers , Paramount / Courtesy Everett Collection / East News Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

За свою карьеру, которая началась еще в 1977 году, актер смог очаровать публику своим исключительным талантом. Он сыграл в фильмах «Шестнадцать свечей», «Клуб "Завтрак"» и тут же стал любимчиком миллионов подростков. В 1999 году Холл блестяще вжился в роль соучредителя компании Microsoft Билла Гейтса в телевизионном фильме «Пираты Кремниевой долины». По этому поводу он сказал: «Я очень хотел получить эту роль, потому что знал, что это будет роль всей моей жизни». Помимо актерской и телевизионной деятельности, Холл активно занимался музыкой. У него даже была своя группа Hall of Mirrors, в которой он был не только солистом, но и автором песен. На данный момент актер активно помогает молодежи из групп риска в рамках своей программы обучения грамоте «Клуб грамотности Энтони Майкла Холла». Несмотря на возраст и профессиональный опыт во многих сферах деятельности, Энтони старается двигаться вперед и постоянно совершенствует свои навыки.

Ричард Гир: Харизматичный и обаятельный романтик

© Breathless / Miko Productions and co-producers , Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News

Ричард Гир родился в 1949 году. В школьные годы он активно занимался гимнастикой и игрой на трубе. Будучи студентом, он изучал философию, однако вскоре бросил учебу и устроился работать в театр. Имя актера стало практически нарицательным для романтического образа благодаря его роли в фильме «Американский жиголо». Фортепианная пьеса, которую персонаж Гира играет в вестибюле отеля в фильме «Красотка», была написана и исполнена самим актером. Многие кинокритики назвали его одним из лучших актеров, никогда не номинированных на премию Оскар. Помимо актерского искусства, Гир обожает фотографировать, и в каждом своем путешествии делает огромное количество снимков. В последние годы актер активно участвует в благотворительных мероприятиях. Он основал фонд «Ричарда Гира», который занимается охраной окружающей среды и социальными вопросами. Также он продолжает сниматься в кино и на телевидении, выбирая проекты с глубоким смыслом и социальной значимостью.

Джейсон Патрик: Актер спустя десятилетия

© Solarbabies / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Джейсон родился в 1966 году в семье актеров, поэтому решил продолжить семейную традицию. После окончания школы он получил свою первую роль в телевизионной драме, а уже на следующий год снялся в фильме «Дети солнца». Однако настоящим прорывом в карьере стала роль в картине «Пропащие ребята». Несмотря на растущую известность, актер много раз отказывался от значительных ролей в кино. Например, он мог сыграть главную роль в блокбастере «Скорость», но из-за его отказа роль досталась Киану Ривзу. Джейсон начал встречаться с актрисой Джулией Робертс буквально через несколько дней после того, как она отменила свадьбу с коллегой. В настоящее время Джейсон Патрик продолжает активно сниматься в кино, а также принимает участие в телевизионных проектах. Он известен своими многочисленными талантами. Например, он обожает писать сценарии и даже работал режиссером в театре.

Джон Кьюсак: Талант от природы во всем

Джон родился в актерской семье, поэтому он снялся в своем первом фильме «Класс» вместе с братом и сестрой, тем самым положив начало успешной карьере. Кстати, вместе они участвовали в съемках более чем в 10 фильмах. Романтическая комедия «Скажи что-нибудь...» 1989 года, где Кьюсак сыграл очаровательного Ллойда Доблера, стала одной из его самых знаковых ролей. Кстати, для этого фильма актер начал заниматься единоборствами, однако так вошел во вкус, что даже получил черный пояс. Он озвучивал анимационный фильм «Анастасия», с успехом демонстрируя свою многогранность в творчестве. В 2012 году актер был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде. В настоящий момент он по-прежнему работает в индустрии кино, однако считает, что его творчество пошло на спад: «В последние несколько лет мне не удавалось получить финансирование для проектов. Это могло быть следствием старения. Или я просто остыл».



Дитер Болен: Легенда на все времена

BRIGANI-ART / HEINRICH via www.imago-images.de / Imago Stock and Peo / East News , IMAGO / Daniel Lakomski / Imago Stock and People / East News