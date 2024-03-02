Я плачу деньги своему ребенку за хорошие оценки. И пусть на меня все смотрят косо, но это приносит плоды

Не существует идеального «рецепта» воспитания детей. У каждой мамы и у каждого папы свой подход, и самое важное — найти баланс между всеми этими полезными советами, системами поощрений и наказаний. Одна моя знакомая, например, платит сыну за хорошие оценки. А вот нам, когда мы были школьниками, за двойку полагалось посидеть дома без друзей и улицы, а за пятерку — целое «ничего». Разумеется, мне стало любопытно и я попросила ее рассказать подробнее.

Сын-пятиклассник стал проседать по оценкам. Раньше был уверенным «хорошистом» с проблесками пятерок, а тут глянула в дневник — тройки замелькали, двойки даже. Наказывать мы его, конечно, пробовали — ну там, на неделю без компьютера оставить, — но все без толку. Пацан у нас своенравный, за последние пару лет из вечно хохочущего ребенка превратился в колючего подростка, на которого наказания вообще не действуют. Он просто перестает с нами разговаривать, отвечает односложно, и мы сдаемся. Да и телефон у него есть: наказывай, не наказывай, без интернета и игр не останется. А телефон отбирать — это уж слишком, сами изведемся, что ребенок без связи.

Мы перечитали все доступные книжки и статьи от именитых психологов, но ни к чему так и не пришли. Одни советовали как можно чаще позволять ребенку отвлекаться во время домашки, делать пятиминутные перерывы... Ага, попробуйте дать 12-летнему пацану отдохнуть от уроков «ровно пять минут», я на вас посмотрю. Другие говорили, что отвлекаться, наоборот, нельзя. Советуют отталкиваться от темперамента ребенка — а у нашего какой темперамент, если над уроками он и двух минут усидеть не может, не вертясь и не зевая, зато свои миниатюрки любимые раскрашивать может весь вечер, сидя в позе креветки за столом?

В общем, плюнули мы на психологов, фигурально, конечно, и решили к сыну отнестись как ко взрослому, а не скакать вокруг него с уговорами и наказаниями. Мы с мужем пришли к выводу, что учеба для школьников — это как работа для нас. А работу неплохо бы и оплачивать. Вызвали на разговор: — Сань, вот мы тебе диски для приставки иногда дарим же, да? — Ну. — А хочешь сам себе их покупать когда угодно? Вижу, глаза загорелись. — Хочу. А что надо делать? — Да всего-то ничего — только хорошо учиться.

За каждую пятерку мы собрались платить сыну 100 рублей, за четверку — чуть меньше, полтинник. Предусмотрели и штрафы: если принесет тройку, минус 50 рублей, двойку — минус 100. Дневник прятать бесполезно, будем проверять в электронном журнале. Да уж, в наше время двоечникам было проще скрывать оценки от родителей... И самое главное, мы не будем носиться с его учебой: просить исправить двойку, уговаривать сделать домашку. Сын долго искал подвох: неужели я правда перестану его доставать и стоять над душой? Да правда, правда. Все, Сань, теперь ты почти как взрослый и ходишь «на работу». И если хочешь получать «зарплату» на карманные расходы, бери себя в руки и не лодырничай. И сперва тактика дала отличные результаты. За неделю Саня подтянул все хвосты, плюс нахватал пятерок на своей любимой информатике, и разбогател аж на тысячу. Да, не баснословное состояние, но для неприхотливого мальчишки, у которого из желаний только огромная пачка чипсов и диск с игрой, неплохо. Мы с мужем только и успевали кошелек открывать. Но, раз обещали, надо платить. К тому же мы нарадоваться не могли, что сын наконец засел за учебу, пусть и мотивировали его не знания, а деньги. Знания-то все равно в голове отложатся, правда же? И домашку теперь делает сам, без напоминаний — красота. Но оказалось, что у нашей системы есть существенный минус.

Однажды днем звонит мне Санина классная руководительница и говорит: «Должна поинтересоваться, у вас дома все в порядке? Ваш сын сегодня устроил истерику». Я обомлела: он у нас парень спокойный, даже флегматичный, и вдруг истерика? Кто обидел ребенка, куда лететь разбираться? Оказалось, сынуле за контрольную по математике влепили двойку. На днях, пока весь класс писал, наш болтал с соседом по парте, обсуждая какую-то игру, и толком ни одного примера решить не смог. Вспоминаю: недавно он как раз диск домой приволок и весь вечер провел у телика с джойстиком в руках. Меня так и подмывало спросить: «А как же уроки?», но я ведь обещала не лезть. В общем, сегодня, выяснив, что за контрольную у него неуд, Саня стал умолять учительницу не ставить ему двояк, обещая переписать работу на «отлично» вот прямо завтра. На что учительница, конечно, ответила: «Вот когда перепишешь, тогда я и в журнале исправлю, а пока ставлю двойку». И тут сын натурально разрыдался, с криками и водопадом слез. Учительница отвела беднягу в медпункт, где ему налили воды с каплей валерьянки, переговорила с классной, а та уже позвонила мне. Я еле убедила ее, что ребенка дома не бьют за плохие оценки.

Вечером сын, понурый и грустный, приплелся домой. Я ему рассказала про звонок учительницы, но ругать, конечно, не стала, он и так натерпелся. — Сань, все как у взрослых. У нас на работе иногда тоже бывают штрафы, или премии лишают. Это грустно, но ничего страшного. Сам же говоришь, все исправишь и получишь хорошую оценку, правильно? Кивает и шмыгает носом. — Вот если папа всю ночь будет в приставку играть, а утром проспит планерку, ему тоже выговор сделают. Не расстраивайся. Давай так: если ты эту двойку до конца недели исправишь, выплатим тебе дополнительных 100 рублей, хорошо? Ну вот, вроде повеселел немного. — Сына, ты пойми, нам не жалко тебе деньги и просто так давать. Но мы же решили, что ты как взрослый, а взрослым просто так деньги никто не дает. Ты, считай, сейчас учишься быть крутым и ответственным, и принимать последствия своей работы. Работаешь хорошо, получаешь денежку. Работаешь плохо... Ну, сам видишь. А если хочешь, мы вообще все отменим, будешь учиться как раньше, и без штрафов, и без денег. Мотает головой. Исправится, говорит.

И Саня правда исправился. Со временем он перестал пытаться прыгнуть выше головы, чтобы получить кучу пятерок, и вышел на прежний уровень — стабильно много четверок, пятерки по любимым предметам, и никаких двоек. Трояки вот еще изредка случаются, но Саня не грустит, а я знаю, что он их все равно исправляет, если у него есть желание и силы. Конечно, не все, кто узнает о нашей системе, реагируют позитивно. Даже моя мама рассердилась и сказала: «Тьфу ты, нашли чем ребенка мотивировать — деньгами! С детства учите, что все деньгами можно решить!». Еще Саня в школе друзьям растрепал, что родители ему за оценки платят, и дети, конечно, мигом побежали к своим мамам-папам требовать плату за пятерки. Думаю, понятно, что на следующем родительском собрании в мою сторону было обращено немало косых взглядов. Публично эту тему поднимать не стали, но после собрания чья-то мама поймала меня за рукав и трагически прошептала: «Вот вам не стыдно? Чему ваш сын других детей учит?».

А я в родительские споры вообще не ввязываюсь. Сказала лишь, что если есть какие-то серьезные претензии, можем пообщаться в кабинете директора, а если не настолько все ужасно, так и закройте, пардон, варежку. Для меня главное, что мы, как родители, наконец-то выстроили систему, которая сработала конкретно в нашем случае. Она не универсальная и не идеальная, но подошла нам и нашему ребенку, а это важнее всего.