12 легендарных персонажей, которых могли сыграть другие актеры и актрисы. Но судьба распорядилась иначе

Некоторые киногерои стали настолько культовыми, что мы уже не представляем их в исполнении других людей. Например, Нео из «Матрицы» у нас всегда будет ассоциироваться с Киану Ривзом, а говоря про Эдварда из «Сумерек», мы сразу вспоминаем Роберта Паттинсона. Но этих и других известных персонажей могли сыграть совсем другие, не менее крутые актеры.

Мы в ADME узнали, какими могли быть наши любимые киногерои, сложись судьба иначе.

1. Эдвард Каллен

После того как Бен Барнс сыграл в фильме «Хроники Нарнии: Принц Каспиан», он мгновенно обрел популярность. И стал первым, к кому продюсеры «Сумерек» обратились с предложением воплотить на экране вампира Эдварда.

Однако режиссеру Кэтрин Хардвик Бен не понравился. Ее смутило, что главного героя саги будет играть актер, который уже был задействован в другой известной франшизе. По словам самого Барнса, мог помешать и его возраст: ему было 27 лет, а персонажу — 17.

Кандидатуру Роберта Паттинсона режиссер сначала тоже не рассматривала всерьез. Но он понравился Кристен Стюарт, которую уже утвердили на роль Беллы. Актеры попробовали сыграть совместную сцену, и Роберта взяли в проект.