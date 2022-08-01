15 горе-парикмахеров, которым нужно официально запретить стричь и красить людей

Многие из нас наверняка хоть раз в жизни да сталкивались с тем, что мастер, к которому мы обратились за стрижкой или окрашиванием волос, делал совсем не то, что нам хотелось, — даже если работал, глядя на пример на фотографии. И не так обидно, если этим мастером был супруг или друг, сделавший все бесплатно, а вот если за неудачную работу пришлось заплатить, то уровень досады взлетает буквально до небес.

ADME сопереживает тем, кто доверился горе-парикмахерам. Но даже в этом есть положительный момент: теперь эти люди знают, к кому ни за что не стоит обращаться. А в качестве бонуса вы увидите, что даже искусный мастер вынужден отпустить клиента с кошмарной стрижкой, когда тот сам того желает.

«Я отдала за окрашивание немалую сумму»

«По мнению моего парикмахера, это длина до плеч»

«Мой парень был в бешенстве, когда увидел это»

«Я просил сделать мне плавный переход, а получил какой-то странный чуб»

«И еще он сделал худшую стрижку в моей жизни».

«Пытался сделать брату ровную линию на лбу, однако немного ошибся. Но ему все равно понравилось»

«Сходила к новому стилисту»

«Когда парикмахер решил испортить к чертям твою жизнь»

«Я попросила ее подровнять виски, а она обкорнала не только их, но и челку!»

«Я хотела каскадную стрижку на моих волосах до талии, а челка должна была быть ниже носа»

«Теперь у меня прямые волосы до плеч и что-то несуразное в районе лба».

«Муж попросил нашего сына побрить ему шею. Я подумала, что получилось похоже на сердце, и предложила сделать его больше и четче. Муж не оценил»

Завивать волосы в домашних условиях было плохой идеей

«Вот так меня покрасила мама подруги, хотя она и парикмахер. Предложила еще раз прийти к ней завтра. Не знаю даже, что теперь делать»

«Мой стилист сегодня не работал, и я решил пойти к другому. Что же, еще раз напомнил себе, почему всегда хожу к одному и тому же парню»

«А я ведь даже сказал мастеру, что у меня свидание через пару дней»

«Попросил парикмахера сделать чуть короче. И вот что я получил!»

«Хотела покраситься в светло-клубничный блонд, а у моего парикмахера получился такой вот рыжий. Уверяет меня, что через 10 дней он смоется, но что-то я сомневаюсь»

Бонус: Когда желание клиента — закон. «Он попросил стрижку „облысение по мужскому типу“. Я не смогла отказать, и ему понравилось! В конце концов, мы живем лишь раз»