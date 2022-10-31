19 человек не постеснялись надеть вещи, к которым душа лежит, и наплевали на мнение критиков

Мода меняется постоянно, но, какой бы она ни была, всегда остаются люди, которые хотят выделиться из толпы и произвести фурор. Кто-то готов перешить старую скатерть, чтобы показаться в новом наряде друзьям, а кто-то просто влюблен в необычные шапочки самых причудливых форм. Люди из этой подборки точно знают, как не стать серой мышкой в шумной компании.

«Как я одеваюсь, никого не касается»

«На людях я так не хожу, но очень горжусь сшитым костюмом»

«Я шила этот плащ больше недели, а теперь хожу в нем повсюду»

«Сшила костюм из пухового одеяла, чтобы надевать в те дни, когда не хочется вылезать из-под одеяла, а надо»

«С трудом сдерживалась, чтобы заранее всем не показать, что надену на свадьбу. И теперь я так рада выйти замуж и наконец продемонстрировать свое платье»

«Я бросил вредные привычки и увлекся изготовлением милых шапочек»

«Сегодня закончила этот наряд. Назвала его „маленькая фея“»

«Сшил эти причудливые штаны по собственному дизайну»

«Впервые связал себе свитер, да еще и из старой скатерти»

«Сфотографировал эту даму на барахолке. Разве эти очки не прекрасны?»

«Сшила себе клубничный топ»

«Хочу, чтобы весь мой гардероб был эффектным»

«Мне было тоскливо, и я решила сшить этот наряд, чтобы в нем танцевать»

«У нас в школе день смешных шапок, вот я и надел свою»

«Хотела пойти на Comic-Con в костюме Куратора из The Umbrella Academy, но так и не получилось туда попасть»

«Сделала себе такой вот хвост для маскарадного костюма павлина»

«Собираюсь на концерт Гарри Стайлза»

«Скрыла трещины на своих старых наушниках вот в таком милом чехле с ушками, как у зайки»

«Работаю на ферме и сегодня получила выговор за нарушение дресс-кода, а все из-за одной маленькой детали — кусочка кожи, выглядывающего из-под комбинезона»