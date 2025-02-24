Невероятно! Как ещё успела сфоткать? И птичка не улетела. Видимо подумала, что нашла сородича.
18 человек, за которыми, словно в сказке, животные следуют по пятам
Фотоподборки
5 минут назад
Есть люди, которым часто попадаются занятные находки, вроде потерянных украшений или странных вещей. А есть уникумы, которых обожает сама природа. И к ним тянутся разные братья наши меньшие, куда бы они ни пошли. И даже у себя дома они могут внезапно обнаружить пищащие пушистые комочки.
«Уходя из дома, сунул одеяло в мусорный мешок. Возвращаюсь — а там что-то шевелится. Присмотрелся и увидел это»
Такое происходит только раз в жизни
«Этот чудик каждый раз забывает, что тут не живет»
«Мы только что нашли котят в кустах возле нашего дома»
«Вышел на улицу и обнаружил черепаху, откладывающую яйца прямо рядом с моей машиной»
«Сфоткал колибри»
«Летучая рыба запрыгнула к нам в иллюминатор»
«Вот такую малюсенькую жабку я нашел»
Давно, в детстве гуляла с родителями в лесочке. Обнаружила большую лужу и в ней были такие малюсенькие лягушата. Видимо они только недавно откинули хвостики. Такие хорошенькие.
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Ответить
«Они просто появились у меня дома»
"Сфоткал ястреба на моем заднем дворе, а потом он повернул голову на 180 градусов!
«Этот малыш просто вошел в ресторан и сел рядом со мной. Официантка не знает, чей это кот»
«Животные моей невесты составили ей компанию, пока она дремала»
«Нашла этого малыша спящим возле моего дома в холодный день. Кажется, я обзавелась новым членом семьи»
«Когда мой отец выходит на прогулку, за ним следуют его 6 коз и 4 собаки»
«Нашли их сегодня утром в комнате. Оказывается, окна были открыты всю ночь»
«Снял оленей, пока они глазели в мое окно»
«Посмотрите, кто бродил по моему двору сегодня утром. Такой милашка!»
Симпатюлик. Очаровательный хорёк. Наверное сбежал от кого-то из дома.
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Ответить
«У меня не хватило духу избавиться от лежанки моей собаки после ее ухода, поэтому я оставила ее на крыльце. А потом глядь — а ее уже заняли»
А вот еще подборочка фотоисторий, о том, как дикая фауна сама стремится активно пообщаться с людьми.
Фото на превью ksom44 / Reddit
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