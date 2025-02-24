18 человек, за которыми, словно в сказке, животные следуют по пятам

Есть люди, которым часто попадаются занятные находки, вроде потерянных украшений или странных вещей. А есть уникумы, которых обожает сама природа. И к ним тянутся разные братья наши меньшие, куда бы они ни пошли. И даже у себя дома они могут внезапно обнаружить пищащие пушистые комочки.

«Уходя из дома, сунул одеяло в мусорный мешок. Возвращаюсь — а там что-то шевелится. Присмотрелся и увидел это»

Такое происходит только раз в жизни

«Этот чудик каждый раз забывает, что тут не живет»

«Мы только что нашли котят в кустах возле нашего дома»

«Вышел на улицу и обнаружил черепаху, откладывающую яйца прямо рядом с моей машиной»

«Сфоткал колибри»

«Летучая рыба запрыгнула к нам в иллюминатор»

«Вот такую малюсенькую жабку я нашел»

© reddit33450 / Reddit Светлана БМВ 3 дня назад Давно, в детстве гуляла с родителями в лесочке. Обнаружила большую лужу и в ней были такие малюсенькие лягушата. Видимо они только недавно откинули хвостики. Такие хорошенькие. - - Ответить

«Они просто появились у меня дома»

"Сфоткал ястреба на моем заднем дворе, а потом он повернул голову на 180 градусов!

«Этот малыш просто вошел в ресторан и сел рядом со мной. Официантка не знает, чей это кот»

«Животные моей невесты составили ей компанию, пока она дремала»

«Нашла этого малыша спящим возле моего дома в холодный день. Кажется, я обзавелась новым членом семьи»

«Когда мой отец выходит на прогулку, за ним следуют его 6 коз и 4 собаки»

«Нашли их сегодня утром в комнате. Оказывается, окна были открыты всю ночь»

«Снял оленей, пока они глазели в мое окно»

«Посмотрите, кто бродил по моему двору сегодня утром. Такой милашка!»

«У меня не хватило духу избавиться от лежанки моей собаки после ее ухода, поэтому я оставила ее на крыльце. А потом глядь — а ее уже заняли»