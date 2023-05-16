20 девушек, которые сами делают себе такой потрясный макияж, что визажисты аплодируют стоя

Не нужно быть профессиональным визажистом, чтобы умело делать мейкап. Многие девушки могут легко справиться с этой задачей самостоятельно, главное — хотя бы немного попрактиковаться. А вдохновение и новые идеи для макияжа легко находятся в интернете. И когда у девушек все получается, им просто не терпится поделиться своими достижениями со всем миром.

1. «Впервые попробовала праймер для век, и он меня очень впечатлил!»

2. «Недавно покрасила волосы и пришлось обновить повседневный образ. Мне нравится»

3. «Очень горжусь своим макияжем»

4. «Сегодня у меня собеседование на работу. Интересно, такой макияж подойдет? Я только-только научилась растушевывать тени для век»

Все прекрасно, особенно если вы устраиваетесь на творческую работу в модную молодую компанию. © Soft-Village-721 / Reddit

5. «Создавая повседневный образ, попробовала использовать черную жидкую помаду»

6. Весенний образ в пастельных тонах

7. «Не знаю, почему говорят, что яркие веки и губы не сочетаются. По-моему, вполне»

Я никогда раньше не видела ничего подобного, это так здорово! © WarriorcatsFTW / Reddit



8. Макияж, навеянный покемонами

9. Мягкий образ в серых тонах

10. Веселая оранжевая подводка для глаз

11. «После многих проб и ошибок я наконец сделала себе повседневный мейкап»

12. Простой классический образ для ужина

13. Макияж для тех, кто не любит использовать тональную основу

14. Образ для свидания с использованием всего 3 теней

15. «Впервые сделала макияж в стиле 80-х, постаралась его осовременить»

16. Стоит всего лишь выровнять тон лица, подчеркнуть глаза и губы, и лицо преображается, как по волшебству

17. «Обалдеть! Ты напрочь скрыла круги под глазами! Мне бы так уметь»

18. «Воссоздала образ Дженны Ортеги на „Золотом глобусе“»

19. «За прической и макияжем на свадьбу идут к профессионалам. А я сэкономила и сделала все сама!»

Макияж выглядит потрясающе, особенно глаза. © radiovoodoo / Reddit



20. «Слева — макияж от стилиста, справа — мой повседневный. Кажется, я крашу глаза гораздо лучше».