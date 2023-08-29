История о том, как квартирный вопрос разрушил счастливый с виду брак

Принято считать, что женщины больше заинтересованы браке, чем мужчины, и чуть ли не с детства мечтают о свадьбе. Но современные исследования говорят об обратном: девушки по всему миру все меньше думают о браке, выбирая карьеру или просто свободу быть собой. Героиня нашей истории — жена обычного провинциального рабочего, которая в один прекрасный момент решила, что с нее хватит.

«Нормальный брак у нас был», — говорил Витя. Нормальный. Как у всех. Квартира от бабушки, однокомнатная. Ремонт сделали всего 10 лет назад. Работа у Вити есть. Витина зарплата на дороге, знаете ли, не валяется. Жена тоже работала. Витя был не против. Он не патриархал какой, чтоб жену дома запирать. Они бы, честно сказать, не вытянули втроем ни с каким таким патриархатом. Ребенок ведь еще, дочка. Жена тоже получала хорошую зарплату, но в дополнение к ней подрабатывала. Крутилась изо всех сил. Медсестра все-таки. Они умеют зарабатывать: там капельница на дому, тут массажик ребенку поделать. «Нормальная семья», — говорил Витя, как бы оправдываясь. Обычная. Жена вечерами на кухне шуршит. Витя играет в танчики. Дочка делает уроки. Иногда топает за объяснениями к маме. А та, не снимая передника, поясняет, рассказывает, спрашивает. Хихикают там чего-то вдвоем. Потом дочь возвращается за рабочий стол, хрустя капустной кочерыжкой. Чем не счастье?

Счастье развалилось в секунду. Было — и нет его. Умер дядя жены. В наследство оставил ей квартиру. Через неделю жена от Вити ушла. Без скандалов и истерик. Витины возражения не дослушала, мягко остановила поток обвинений и стенаний: «Все решено. Извини, Витя. Я ухожу». И ушла. И дочку забрала. Почему? Что там ей, в этой квартире? Через месяц увидел ее на улице случайно. Красивая. Довольная. Исчезли темные круги под глазами. Улыбается. Не ему — всему миру. Позвонил тайком дочери: «У мамы кто-то есть?» Оказалось, нет. Просто жизнь у мамы стала... немножко другая. Спокойная. Не надо готовить для Вити. Не надо для Вити стирать. Не надо убирать за Витей посуду. Не надо бегать в магазин как оглашенная по 2 раза на дню, потому что аппетит у мамы и дочки никак не мог соперничать с конским аппетитом Вити. А Витя готов был волком выть. Как будто из дома ушла стиральная машинка. С опцией раскладывания и глажки белья. Где такую купить? В магазине продавались только обычные. В которые самому надо насыпать порошок, белье по цветам сортировать. Да еще и в магазин вначале за этим самым порошком сходить. А Витя привык, что все как-то само. Как будто любимый холодильник покинул Витю. Вместе с кастрюлей борща, который всегда присутствовал за белой дверцей. Вместе с едой, которая сама собой появлялась на полках. Вместе с пирожками, которые десятками пеклись в духовке, наполняя ароматом сдобного теста всю квартиру, а потом еще день-другой таились на полке холодильника, и Витя их подъедал.

Все ушло от Вити вместе с женой. Вся его жизнь вместе с чистыми льняными занавесками (как стирать-то их, господи?), ароматом субботней шарлотки и футболками, сложенными аккуратными стопками в шкафу. Только танчики остались. Он не мог вспомнить, когда у дочери день рождения. У бывшей жены спросить было неловко. Пожалел, что не завел ежедневник с важными датами. Так из Витиной жизни ушли важные люди. Дочка обиделась, что не поздравил. Друзья семьи тоже перестали звонить. Вот как рушатся браки. Из-за случайной квартиры в наследство. Не будь этой квартиры, правил бы Витя своим маленьким государством в пределах бабушкиной однушки. Состоял бы в крепких отношениях с борщом. Ел бы Витя пирожки с яблоками, посматривал, как дочка уроки делает, и горя не знал. Квартирный вопрос портит женщин. Прямо беда!

Вот еще несколько историй женщин, которые не стали терпеть несчастливый брак: У бывшего был роман с тремя женщинами. Они не знали друг о друге и думали, что он разведен. Одна из них — моя подруга. Я уезжала навестить родственников, а когда вернулась, то позвала ее на обед. Подруга обвинила меня в том, что я бросила мужа, и он был опустошен, ей стало жаль его. Я была просто в шоке, начала копаться в его бумагах и нашла номера других женщин. Назначила всем встречу, а бывшему сказала, что хочу сделать сюрприз. Он был очень удивлен, когда вошел в ресторан и увидел нас всех четверых за одним столом! Я пошла домой, собрала вещи и ушла. Он позвонил мне после того, как я «успокоилась» и сказал, что одна из женщин была на 3-м месяце беременности. © Nurse Duck / Quora



Еще до свадьбы я честно призналась, что не хочу ребенка. Года через два муж спросил: «Не думаешь, что пора заводить детей? Хочу мальчиков. Ну, чтобы в футбол с ними гонять». Я припомнила ему наш разговор, и он ляпнул: «Я думал, ты шутишь». Было несправедливо оставаться вместе, ведь он хотел детей, а я нет. Он снова женился и завел детей, так что это хорошо. © DeDe Parker / Quora

Я была матерью-одиночкой, но могу честно сказать, что ни разу не пожалела о разводе. Я сделала все, чтобы сохранить брак. Но для танго нужны двое, и когда ваш благоверный покидает сеансы семейной терапии, чтобы встретиться с любовницей, становится ясно, что у вас нет партнера. Сейчас я снова замужем, встретила лучшего мужчину на земле. Не проходит и дня, чтобы я не благодарила себя за то, что дала дочерям шанс вырасти рядом с щедрым на время и ресурсы, добрым и любящим, безоговорочно принимающим великолепным человеком. © DeDe Parker / Quora

Была в браке шесть лет, детей особо не планировали, как-то откладывали. И тут муж умоляет меня родить малыша. Прям говорит, как хочет доченьку-красавицу или мальчишку-сорванца. Специально ходили в гости к семьям с детьми, где он возился с ними, играл, даже мыл и кормил. Уговаривал меня, что у нас своя квартира, мы работаем, пока молодые, полные сил, здоровые, самое время рожать. Я была покорена желанием мужа стать отцом, забеременела. Он меня на руках носил всю беременность, заботился, беспокоился, все спрашивал, когда же я рожу. Ну я и родила. Раньше срока на месяц. Муж обрадовался, даже несмотря на то, что сын лежал в реанимации. Что дальше? Оказалось, он поспорил с двумя своими друзьями, чья жена быстрее родит. Цена спора — крутая игровая приставка за 140 тысяч. И муж ее выиграл. А ребенок с проблемами со здоровьем. Я думала, что умру от ужаса и гнева. Подала на развод. Сына хотела оставить с отцом, но он, естественно, охладел к нему. Оставила ребенка себе, помогают родственники. А папаша, наверно, играет в приставку. К нам не ходит. Виню себя, что не поняла сразу, почему он так резко захотел ребенка. © Подслушано / Ideer

ADME публикует этот рассказ с разрешения врача-невролога Марии Пановой, автора блога «Мозговедение».