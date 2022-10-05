«Родители все разрулят». Почему современная школа не учит детей самостоятельности

С начала нового учебного года прошел всего какой-то месяц, а нервы многих родителей школьников уже на пределе. Мамы и папы ждут каникул, будто манны небесной, чтобы хотя бы на неделю перестать учить с детьми уроки, делать семейные проекты и готовить презентации. Меня зовут Маша, и я была уверена, что ни за что не стану учиться вместе с ребенком, но не тут-то было. Оказалось, современная школа совершенно не настроена на то, чтобы развивать в учениках самостоятельность, и мне хотелось бы обсудить с нашими читателями, к чему это ведет.

Уроки — дело семейное

30 с лишним лет назад, когда я сама пошла в школу, мама во что бы то ни стало решила сделать из меня отличницу. Мы учили уроки по 4–5 часов каждый вечер: сначала я писала закорючки и палочки в черновике, потом переписывала в тетрадь. Если делала помарки (а без них не обходилось), мама вырывала страницу — и все начиналось заново. Я плакала. От моих слез в тетради оставались синие разводы, но мама лишь твердила: «До утра писать будешь, пока начисто не сделаешь!» Где-то через месяц после начала учебного года классная руководительница, Нина Федоровна, вызвала мою маму к себе и попросила больше не делать со мной уроки дома. Она объяснила, что, во-первых, их задают детям, а не взрослым, а во-вторых, как выяснилось, в классе и без переделывания каждого упражнения по 50 раз я пишу гораздо лучше. С тех пор мама больше никогда в мою школьную жизнь не вмешивалась, а я стала-таки отличницей, потому что искренне полюбила учиться.

И вот в прошлом году мой сын пошел в 1-й класс. Помня о собственном опыте, я сразу же решила, что уроки он будет делать сам, без моего участия. Что тут могло пойти не так? Как оказалось, все. Учительница на первом же собрании акцентировала внимание на том, что задача родителей — помогать детям учиться, ведь сами они ни за что не справятся: программа, мол, на это не рассчитана. И действительно, кажется, что детям самостоятельно ее не потянуть. Вот, например, проекты по окружающему миру первоклашек настоятельно просили сдавать в печатном виде — для портфолио. То есть ребенок в 7 лет должен, по задумке педагогов, сам найти информацию о городе, в котором живет, вычленить какой-то неординарный факт, напечатать текст и подобрать к нему соответствующие фотографии. Притом что в школе в этот момент дети еще только учатся читать. То есть, по сути говоря, все это обязан сделать вместе со школьником родитель (по факту взрослый берет на себя 95 % работы). Кому и зачем нужны подобные проекты?

С таким посылом, как «школьник может учиться хорошо только с помощью родителей», у детей пропадает мотивация что-либо делать самостоятельно и появляется неверие в собственные силы. И все любопытство, которое у малышей еще нередко присутствует в начальной школе, испаряется от осознания собственной никчемности, ведь без помощи взрослых они буквально ноль без палочки. Ответственность за собственные действия тоже не формируется, потому что школьник начинает думать: «Это не я не сделал, а мама не распечатала, папа не помог...» — и так далее. С позиции родителей вся эта совместная учеба выглядит еще безрадостнее. Среднестатистическая мама (например, я) должна после рабочего дня не только заскочить в магазин, приготовить еду и отвезти ребенка на секцию, но и выкроить хотя бы пару часов в сутки, чтобы сделать со школьником уроки. А если детей несколько? Сон из расписания можно исключать, неформальное общение с детьми тоже. А главное, сомнительно, что детям все это идет на пользу.

Мы рассчитывали на себя, наши дети — на нас

Моя школьная жизнь родителей практически не касалась. Мы сами учились искать информацию в библиотеках, придумывали творческие номера для выступления на школьных вечерах, выбирали кружки и секции по душе, записывались туда и посещали их без всякого контроля со стороны взрослых. Ну и проблемы свои мы тоже решали самостоятельно. Сейчас все иначе. На днях в классе у сына был скандал. 2 подружки не поделились с третьей девочкой, Аней, жвачкой. Та обиделась и пожаловалась папе. Папа Ани начал строчить в родительский чат, мол, никому не дам дочку обижать, кто не хочет дружить с Аней — будет иметь дело со мной. Родители других детей молчать не стали. Слово за слово — и вот уже конфликт на ровном месте. Пришлось учителю вмешаться. Сами-то девочки на следующий день помирились, а вот мамы и папы теперь навек враги.

Сложно представить, чтобы мы в наши школьные годы беспокоили родителей такими мелочами: мы решали эти проблемы сами. Учились делиться, решать конфликты, мириться — все эти навыки пригодились и во взрослой жизни. Но откуда они возьмутся у наших детей, если любой чих теперь разбирается всем родительским чатом с приглашением учителя, а иногда и директора? Речь не идет о случаях буллинга, когда помощь взрослых — и родителей, и специалистов — необходима. Но уж разбирать какие-то мелкие конфликты, которые неизбежно возникают в любом коллективе, дети должны уметь сами. Однако современные школьники зачастую не считают нужным учиться договариваться друг с другом, ведь они знают, что родители придут и все разрулят. Это какая-то выученная беспомощность, когда даже при возможности решить проблему человек ничего не предпринимает и ждет, пока ситуация рассосется как-нибудь сама.

Мы растим белоручек для офисной жизни

Соседка купила сыну-пятикласснику кроссовки со шнуровкой. Говорит, и смех и грех: неделю учила 11-летнего лба шнурки завязывать. Пришел в школу гордый, друзьям показывает, мол, смотрите, чего могу. Те сначала ржали над ним, а потом выяснилось, что из всего класса, в котором 32 человека, только 2 девочки могут быстро и качественно завязать шнурки. И сын соседки теперь еще тоже. У остальных липучки на обуви — им не надо. Современные дети мало что умеют делать руками. С одной стороны, необходимости нет, а с другой — мотивации. И в садике, и в школе любая демонстрация достижений ручного труда становится не поводом отличиться для самих учеников, а ярмаркой тщеславия для их родителей. В прошлом году сын участвовал в конкурсе на лучшую новогоднюю поделку среди младших школьников. Я сразу сказала, что помогать не буду. Он все делал сам: вырезал, раскрашивал, наклеивал шишки и блестки. Горд был до неба. Поделка получилась кривенькой, но симпатичной, и сразу было видно, что 7-летний ребенок сам сделал. А выиграла конкурс младшая дочка завуча Алина с композицией в виде резного замка Снегурочки. Кто бы мог подумать, что 8-летняя девочка так ловко орудует лобзиком!

Возможно, нашим детям никогда не пригодятся знания о том, как своими руками заштопать дыру на носке или сколотить табуретку. Хотя вряд ли этот опыт, который мы в свое время получали в школе, кому-то пошел во вред. Многие из современных ребят не могут банальных вещей: сварить макароны или пришить пуговицу, например. Им не обязательно теперь убирать мусор после себя в классе и мыть полы, ведь для этого есть «специально обученные люди». «Детский труд запрещен!» — гордо отвечают подростки на предложение провести субботник и собрать с территории школы опавшую листву. Они отлично знают свои права, в том числе и благодаря новым программам обучения. Только об обязанностях там сказано ничтожно мало. А ведь мамы и папы, которые, словно Чип и Дейл, приходят на помощь, не всегда будут рядом.

Вместо вывода

Конечно, воспитывать детей — это обязанность родителей. Это мы, мамы и папы, должны прививать им самостоятельность, учить бытовым премудростям и социальной ответственности (в свободное от своей работы и детских уроков время). Но делать это в одиночку гораздо сложнее, чем тогда, когда школа была с нами, родителями, заодно. Сейчас школа не ставит перед собой задачу посеять «разумное, доброе, вечное» в детских душах: ее функция сводится к оказанию образовательных услуг. Сравнивая их качество с тем, что было 30–40 лет назад, я понимаю, что нам повезло гораздо больше, чем нашим детям. Нет, нас не просили написать рассказ от имени дома или пересказать сказку от лица лисы — креатива было поменьше. Зато правила были просты и понятны, задачи ясны, а опыт применим к жизни. Но как бы мне ни хотелось помочь сыну, я считаю, что свою школу жизни он должен пройти сам. И часто думаю: а что, если мы, родители, все же выйдем из этой гонки за лучшие места и перестанем мастерить поделки на детские конкурсы, делать за ребят школьные проекты и решить пустяковые конфликты в родительских чатах? Может быть, тогда у школьников появится возможность соревноваться с равными, пробовать свои — а не мамины — силы в конкурсах и получать реальные оценки и призы за самостоятельные достижения? Мне кажется, стоит попробовать.