«Никто никому ничего не должен». Почему отношения между родителями и детьми могут дать трещину даже при наличии любви

Сейчас люди все чаще говорят, что никто никому ничего не должен, в том числе и дети своим родителям. Когда человеку 20, эта мысль звучит привлекательно, ведь в этом возрасте хочется свободы и возможности побыстрее выпорхнуть из родительского гнезда. Но уже в 40 начинаешь задумываться, что это так здорово, когда есть люди, к которым всегда можно прилететь в теплые объятия, и не так уж это и плохо — быть кому-то и чем-то обязанным. Должны ли дети что-то своим родителям — большой вопрос, в котором хотелось бы разобраться.

Моя соседка вечно жалуется на маму. «То картошку ей помоги выкопать, то обои переклеить. Будто мне делать больше нечего!» — возмущается Оля. А сама в этом году 2 дочек к маме в деревню на все лето сбагрила и не ездила туда больше. А когда мама попросила денег на еду, сказала: «Ой, много ли они кушают? На грядках все растет — пусть витамины трескают!» Она искренне считает, что ничего такого в ее поведении нет. Оля рассуждает по-современному: «Я не просила родителей меня рожать, это было их желание и их выбор. Раз уж мама меня родила, она обязана помогать (папы у Оли давно нет). Я же должна в первую очередь думать о своих детях — это моя забота, а мама взрослая, справится как-нибудь сама».

Мне совсем не понятно такое потребительское отношение к старшему поколению, ведь мама соседки и так все, что может, отдает дочери. Сначала Оля с мужем и ребенком жили в ее трехкомнатной квартире, потом разменяли жилье на домик в деревне и однушку для молодых. С внучками бабушка помогает по первому зову, а по осени соседи из деревни коробками вывозят выращенные мамой помидоры, тыквы, лук, морковь, картошку. Так почему бы не помочь ей с ремонтом или в огороде? «Нам некогда. Пусть наймет кого-нибудь», — отмахивается Оля. Это не ее проблемы. Раньше я думала, что одинокие старики всегда сами виноваты в том, что дети и внуки им не помогают. «Наверное, они были плохими родителями: детей своих обижали, не уважали, доброго слова им не сказали, и вот теперь получили то, что заслужили», — рассуждала я. Но жизнь показала, что зачастую равнодушные к заботам родителей сыновья и дочери вырастают не только из недолюбленных, но и из залюбленных детей.

За примерами далеко ходить не надо: моя тетя Аня всю жизнь сына баловала. Димочка — свет в окошке! Сама всю зиму в худых сапогах ходит, зато сын одет с иголочки во все новое. Тетка на каше пустой сидит — денег в обрез, но Димочке она пельменей налепит да блинов напечет. Вымахал сынок под 2 метра ростом, да только работать совсем не хочет: то платят мало, то график неудобный (утром же спать хочется после ночных онлайн-игр!). Сидит 25-летний лоб на мамкиной шее, целый день в телефон пялится да у холодильника отирается. А недавно привел девушку и заявил матери: «Это Оксана, она будет жить с нами». А Оксана такая же: не учится, не работает. Теперь на шее тети Ани еще и «невестка».

А бывает наоборот, как у моей коллеги: Юле уже 43, живет с мамой. Та до сих пор лучше знает, что дочке носить и с кем общаться. Ухаживал за Юлей наш водитель с работы лет 5 назад. Она влюбилась как кошка, но мама ее выбор не одобрила, ведь у дочки-то ее как-никак высшее образование, а у «жениха» — лишь училище! Только Юля на свидание соберется — мама ей: «Доченька, ты гуляй, гуляй. Завещание, если что, в столе. А у меня сердце что-то колет». Юля, конечно же, никуда не идет. Так и отвадила мать ухажера. И вот Юле 43, у нее ни котенка, ни ребенка — одна мама, которая жизни не дает. А Юля мечтала о большой семье... Но какая уж тут семья, когда к маме надо лететь по первому требованию, а то у той сердце, давление или вот шторы срочно повесить надо? И ведь Юля искренне уверена, что «мама ей добра желает». Нет, не работает этот принцип: «как вы к детям — так и они к вам». Здесь какой-то другой механизм действует.

Я много размышляла над тем, существует ли какой-то дочерний или сыновний долг, и пришла к выводу, что все-таки нет. Дети своим родителям ничего не должны. Ведь долг — это то, что дают с условием возврата в будущем, а мамы и папы дарят малышам жизнь без всяких договоренностей о том, что ребенок будет обязан посвятить ее родителям. Но не только долг может мотивировать нас помогать близким. Главное, что должно побуждать детей относиться к мамам и папам бережно, с уважением и благодарностью, — это любовь. Да, это понятие весьма абстрактное, но в целом вполне объяснимое. Любовь — это желание сделать хорошо другому человеку, позаботиться о нем, согреть теплом своего сердца и своих поступков. И она должна быть взаимна.

Для меня родители — это не просто какие-то старики, с которыми я прожила некоторое время в детстве и которым я должна помогать просто потому, что так принято. Я хочу о них заботиться, потому что люблю их, и точно знаю, что они меня тоже не для подачи стакана воды в старости вырастили. Помню, как мама по ночам шила нам с сестрой красивущие платья на утренники из своих модных нарядов, как играла с нами в куклы по вечерам и заплетала какие-то невероятные косы. Папа возил нас в садик на санках, и можно было запрокинуть голову вверх и ловить ртом снежинки. Он рассказывал самые интересные в мире сказки, брал нас с собой в походы в лес и научил меня играть в шахматы. И мы с сестрой тоже учились любить и заботиться о родителях: дарили им свои первые кривые поделки, давали подольше поспать в выходной, готовили на завтрак маме и папе свои первые подгорелые блинчики. Это очень важно — научить детей не только принимать любовь (как сделали родители моей соседки Оли и брата Димы), но и отдавать ее.

В моих детских воспоминаниях столько любви и счастья, что мои отношения с родителями — это вообще не про долг. У кого-то может быть иначе. Но всем известно: нередко даже выросшие в маргинальных семьях дети до последнего помогают своим родителям, храня в душе, может быть, единственное светлое воспоминание из детства, когда мама пела им колыбельную или папа однажды подарил мандарин на Новый год. Любви не так много надо, чтобы она проросла. И именно она побуждает нас хотеть заботиться о близких — по собственному желанию. Ведь и родители — по крайней мере, большинство — не вычеркнули нас, своих детей, из жизни после нашего 18-летия, а помогали и помогают, чем могут, всю жизнь: кто — добрым словом и советом, кто — деньгами или заботами о внуках. Это же на самом деле так приятно — ощущать, что мы все — бабушки, дети, внуки — друг другу не чужие, мы одна семья, в которой о близких заботятся не потому, что должны, а потому, что просто любят их.