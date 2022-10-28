«Я — последняя буква алфавита». Рассказ о том, как мамы теряют себя в декрете и к чему это приводит

Многие мамы после рождения ребенка забывают о себе и полностью посвящают жизнь уходу за малышом и домом. Общество часто одобряет подобные порывы альтруизма со стороны женщин, считая, впрочем, что в таком поведении нет ничего особенного. И вот уже через несколько месяцев прием ванны становится праздником, а поездка за подгузниками на машине без младенца приравнивается к полноценному отпуску. На самом деле мамам нужен настоящий отдых, иначе выгорания не избежать. Я убедилась в этом на собственном опыте.

От чего устают современные мамы

Я уверена, что больше всего современные мамы устают от обесценивания и попыток быть идеальными. Им (точнее, нам) нельзя жаловаться на усталость, потому что в ответ вместо слов поддержки можно услышать эпичное «Раньше бабы в поле рожали — и ничего» или «Мы вас без стиралок и памперсов растили и не ныли». Все это так, но то, что нашим прародительницам приходилось туго, не отменяет того факта, что мамам и сегодня может быть нелегко. Да, у наших мам и бабушек не было посудомоек и роботов-пылесосов, но они практически никогда не оставались с орущим младенцем один на один. Например, мою маму нянчили две ее старшие сестры и незамужняя тетка, пока бабушка управлялась по дому. Со мной во младенчестве сидели не только родители, но и тетя, дядя, соседка и даже старшая 6-летняя сестра. Сейчас родители стараются не оставлять одного малыша присматривать за другим, а 40 лет назад подобное практиковалось повсеместно. Раньше никто не требовал от мам, чтобы их дети четко соответствовали возрастным нормам, и никто не корил за то, что годовалый малыш произносит не 10 слов, как положено, а 8. К детям относились проще: «Аллергия? Пройдет. Ушибся? До свадьбы заживет. Плачет? Поорет и перестанет». Сегодня мамы не могут себе такого позволить — они обязаны развивать малыша 24/7, реагировать на первый же писк и быть готовыми отчитаться за каждый синячок, прыщик и неправильно собранную пирамидку. Это морально выматывает.

Я готовилась к рождению сына: читала книги, ходила на курсы для будущих мам. Но никто не предупреждал меня о том, что ребенок может целый месяц не спать дольше 30 минут подряд — и, соответственно, я вместе с ним. Мне не верилось, что педиатр из поликлиники будет отмахиваться от моих вопросов, почему малыш худеет, словами: «Ой, мамочка, не накручивайте себя!» А потом вдруг выяснится, что он критично сильно потерял в весе и нас увезут на скорой в больницу. Меня никто не предостерег от того, что лучший в городе консультант по грудному вскармливанию может оказаться бессилен против отсутствия у меня нужного количества молока, а узнать об этом будет и больно, и дорого. Мое материнство оказалось полным тотального одиночества (муж вечно на работе, родители далеко, у подруг своя жизнь), страха (непонятно, что делать с малышом, почему он плачет и как ему помочь) и недосыпа (я впервые после родов проспала дольше 5 часов подряд, когда ребенку исполнился 1 год и 8 месяцев). К 2-летию сына я могла соперничать с пандой в том, у кого круги вокруг глаз круче, но близкие, к которым я пыталась обратиться за помощью, меня не понимали: «От чего ты устала? Ты же дома сидишь! Захотела — поспала. Не устраивай трагедию! Вон у Ани/Кати/Маши двое/трое/четверо, они все успевают и не ноют, и ты не ной».

Социальные сети тоже задают жару. Там я постоянно натыкаюсь на чудо-женщин, которые родили буквально 2 часа назад, бодро закинули младенца в слинг и занялись йогой, одной рукой помешивая суп, а другой — нанося вечерний макияж. Мужу и прочим родственникам непонятно, почему эти девы все успевают, а я — нет. Но я знаю ответ: если молодая мама свежа, бодра и весела, это значит, что у нее есть помощники: няни, домработницы или бабушки и дедушки, которые за деньги или бесплатно разгребают ее проблемы. Помню, гуляла с годовалым сыном у магазина, встретила бывшую коллегу. Я — зомби с гулькой на голове и в спортивном костюме, Катя — красотка на каблуках, с укладкой и при макияже. И она мне такая говорит: «Что-то ты, подруга, запустила себя. Я вот и на фитнес хожу, и к косметологу, а дочке всего полгода». Я восхищалась ей минут 10, пока не выяснилось, что Катя живет вместе со свекровью, которая во внучке души не чает, а ее мама забирает малышку на все выходные. Легко быть «в белом пальто», когда обязанности по уходу за ребенком разделены на нескольких человек. Но брать их все исключительно на себя — это тяжкий, выматывающий труд даже при наличии памперсов и посудомойки. И я не одна так считаю.

У меня двое детей: одной — 2 года 3 месяца, второй — 7 месяцев. Я недосыпаю, недоедаю и этих «недо» еще миллион. Где я была за все лето? В магазине, в поликлинике. Вау! Мечта, правда? Муж изменился в худшую сторону после рождения второго ребенка, хотя сам его ждал и хотел не меньше моего. «Отчего ты такая уставшая вечно?» — спрашивает он меня. Да так, всего лишь двое детей, уборка, готовка, стирка, глажка, уборка во дворе. Дети обязательно вырастут, и это все закончится, но сейчас очень сложно. © #щастьематеринства / VK

#щастьематеринства / VK Старшая дочь до 3 лет просыпалась по 5–15 раз за ночь и орала. Сейчас ей почти 4 года. Спит с переменным успехом: одну ночь хорошо, в другую просыпается раза 2–3 (или больше) и плачет. Младшему 1 год. И та же песня, что со старшей: просыпается раз 10 за ночь, а с 4 утра вообще не сон, а отдельный круг ада. Со старшей были у лучшего невролога и остеопата в городе, но они ничем не помогли, с младшим ни к кому не ходила, потому что бесполезно. Я не сплю уже 4 года. © #щастьематеринства / VK

#щастьематеринства / VK Просто история моего вечера. Пришла с работы, поиграла с сыном (ему 2 года 8 месяцев), стала готовить — и началось. Он хочет «помогать»! Но, как вы понимаете, «помощь» — это двойная уборка. Все это дело сопровождается истерикой: «дай это», «нет, сам», «нет, вот это». Короче, полы и стол после его «помощи» я уже 3 раза протерла от водопада воды. Захожу в ванну: написал мимо горшка, ушные палочки рассыпаны, в раковине куча машинок, там же мыло. Когда успел — не знаю. На кухне весь корм собаки на полу, залитый водой из миски. Нервы на пределе, хочется орать чайкой, но я не могу — психологи не велят. Сил нам всем! Продержаться бы до их 18-летия. © #щастьематеринства / VK

Смена вида деятельности — это не отдых

После родов я, как и многие мамы, на несколько лет оказалась в «дне сурка», который был наполнен круглосуточным присмотром за ребенком, прогулками в любую непогоду, готовкой и уборкой с малышом под мышкой. В первый раз я вышла в магазин без сына, когда ему было уже больше года. Мне можно было бродить между стеллажами чуть медленнее, чем обычно, не беспокоясь, что ребенок вспотеет, устроит истерику или что-то смахнет с полки — это был кайф. Стоя в очереди на кассу я поймала себя на мысли, что укачиваю тележку. Но поход в магазин за хлебом и туалетной бумагой — это не отдых. И прогулка с ребенком, когда ты постоянно бдишь, чтобы с ним ничего не случилось, — это не променад. Хотя бы 6-часовой сон без перерыва — это не роскошь, а необходимость. И раз в неделю полчаса поотмокать в ванне — это не фантастическая наглость, как считают многие мужья, а всего лишь гигиеническая процедура.

Woman stands at the supermarket's cash register and discharges the goods out of the basket. Young girl makes a purchase at the supermarket checkout / bodnarphoto

У меня подруга недавно подала на развод из-за подобного отношения супруга к ее отдыху. История банальна: у Тани двойня, два годовалых мальчугана. Она все время с сыновьями, муж работает до ночи, а по выходным у него рыбалка, баня, футбол. Захотела Танечка в кои-то веки на концерт сходить, так муж встал в позу: «Какие концерты? У тебя же дети! И вообще-то на прошлой неделе ты одна в „Ашан“ ездила. Не нагулялась?» И отказался сидеть с сыновьями. Таня тогда чемодан собрала и переехала с мальчишками к маме, потому что просто устала вывозить все одна. Женщина с рождением ребенка не приобретает суперспособность высыпаться за полчаса или не уставать, работая мамой в круглосуточном и круглогодичном режиме. Поэтому глупо считать, что почистить унитаз (который кто-то по привычке все еще называет «лицом хозяйки») и передохнуть от рутины — это одно и то же. Даже если мы чувствуем себя удовлетворенными от такой деятельности или это была первая пара часов за долгое время, когда у нас на руках не рыдал младенец, — это не значит, что мы отдохнули и зарядились энергией. К сожалению или к счастью, женщины не роботы. Мы не можем просто взять и зарядить внутреннюю «батарейку» от электросети. Для того чтобы восполнить ресурсы, нам нужно позаботиться о себе: выспаться, почитать интересную книгу (а не «Колобка»), заняться любимым хобби или просто погулять по городу в выбранном нами (а не ребенком) направлении. К сожалению, у многих мам подобные способы «подзарядки» вызывают жгучее чувство вины за бесцельно потраченное время (могла за это время второй раз полы помыть!), и это съедает весь положительный эффект. А баловать себя надо! Это не прихоть, а жизненная необходимость, иначе выгорание и депрессия не заставят долго себя ждать.

Какие советы по предотвращению выгорания помогли мне

Я поняла, что «выгорела» дотла, когда сыну было 2,5 года. Мне все время хотелось спать, но я не могла уснуть. Ничего не радовало. Я перестала смотреть в зеркало, улыбаться. На автомате кое-как шуршала по дому, занималась с ребенком, но не испытывала по этому поводу вообще ничего. Часто начинала рыдать из-за какой-то мелочи. Осознала, что не справляюсь, только когда сын вдруг в момент одного из подобных приступов закричал: «Мама, я тебя боюсь!» В первый же выходной мужа я всучила ему сына, поехала к психотерапевту и, прорыдавшись, смогла наконец сформулировать: «Я устала работать мамой!» Мы долго разговаривали с ним про родительское выгорание, которое часто проявляется в виде физической и психологической усталости, постоянного страха, самоедства («Я недостаточно хорошая мать!») и даже равнодушия к себе и детям. Специалист дал мне несколько советов в плане организации времени, которых я придерживаюсь до сих пор: Делегировать часть домашних обязанностей. Мужу было удобно, что я взвалила на себя весь быт и воспитание ребенка, а он занимался финансовым обеспечением семьи. Но я выдохлась, и у него не осталось выбора. Я перестала оберегать супруга от бытовых вопросов: оказалось, он вполне может помыть посуду, сходить в магазин и даже протереть пол. Раньше мне было стыдно его об этом просить (я же дома сижу!), а теперь — нет.

Отказаться от необязательных дел. Я наконец-то перестала гладить постельное белье, полотенца, домашнюю одежду и детские вещи с двух сторон. Ежедневное мытье полов сменилось двумя заходами в неделю — стало грязнее, да, но не критично.

Я наконец-то перестала гладить постельное белье, полотенца, домашнюю одежду и детские вещи с двух сторон. Ежедневное мытье полов сменилось двумя заходами в неделю — стало грязнее, да, но не критично. Больше отдыхать. Этого я никогда не умела — пришлось учиться. Философия «пыль лежит — и я пойду прилягу» далась мне не сразу. Но постепенно меня осенила мысль, что домашние дела никогда не закончатся, а мои силы уже на исходе, поэтому стоит сначала подумать о себе, а потом уже обо всем остальном.

Этого я никогда не умела — пришлось учиться. Философия «пыль лежит — и я пойду прилягу» далась мне не сразу. Но постепенно меня осенила мысль, что домашние дела никогда не закончатся, а мои силы уже на исходе, поэтому стоит сначала подумать о себе, а потом уже обо всем остальном. Внести пункты заботы о себе в список ежедневных дел. Если вы еще не составляете список задач на день, то, возможно, самое время начать — и обязательно выделить часок-другой на что-то хорошее для себя любимой. Например, 30 минут — на чтение книги, 15 — на утренний кофе, столько же — на зарядку. И эти дела должны быть настолько же обязательны к выполнению, как прогулка с малышом или приготовление еды.

Составить список того, что приносит вам удовольствие, и осуществлять хотя бы пару пунктов каждый день. Здесь могут быть совершенно не затратные по времени и деньгам: «послушать любимую песню» или «пообниматься с ребенком». В конце концов, порадовать себя не так уж сложно, если забыть о глупой установке «я — последняя буква алфавита».

Здесь могут быть совершенно не затратные по времени и деньгам: «послушать любимую песню» или «пообниматься с ребенком». В конце концов, порадовать себя не так уж сложно, если забыть о глупой установке «я — последняя буква алфавита». Замечать хорошее. Я даже завела себе блокнот, куда каждый вечер записывала 5 пунктов из серии «это порадовало меня сегодня»: осенние листья красиво устлали дорожку, кот неподражаемо развалился на кресле, сын сказал «Мама, я тебя люблю!» и прочие приятные мелочи. Сначала мне было сложно замечать что-то незначительное, а потом это стало частью моей жизни, в которой каждый день есть хотя бы 5 пунктов про счастье.