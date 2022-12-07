Я забила ненадолго на «мамские» обязанности, вдохнула наконец-то полной грудью, и мне за это ни капельки не стыдно

Принято считать, что «мама» — главное слово в жизни ребенка. Именно мама знает, как лучше, и обязательно поможет с любой жизненной задачей — к примеру, со школьным заданием, о котором ребенок сказал в 10 часов вечера. А что же тогда папа? Нам кажется, что иногда ответственной маме не мешает делегировать часть своих важных дел ему, ведь папа-то на самом деле тоже все умеет и может помогать.

Недавно я стала самой счастливой мамой на свете. Это какой, спросите вы? А я отвечу: такой, которую ненадолго освободили от «мамских» обязанностей и которой позволили побыть собой. Просто женщиной, которая хочет полежать в ванне, сделать маску, встретиться с подружкой без ежеминутных криков «Ма-а-ам!». В кои-то веки заняться своими личными (а не детскими) делами, не чувствуя себя при этом виноватой. А началось все с того, что мы с мужем повздорили.

Воскресным утром он, свежий и выспавшийся, пришел на кухню и спросил: — Милая, может, блинчиков сварганишь? А я, надо сказать, в отличие от него, вообще не выспалась. Даже в выходной у матери семейства всегда куча дел. Вчера вот мы с сыном допоздна делали уроки, а сегодня я встала раньше супруга часа на 2, чтобы успеть снять с сушилки школьную форму сына и рубашку мужа, все это выгладить на завтра, сообразить, что приготовить на завтрак двум мужчинам (да, одному из них 7 лет, но ест-то он почти как взрослый), и на случай, если в холодильнике чего-то будет не хватать, быстро сбегать в магазин. А Юра, муж мой, как и многие мужчины, уверен, что вкусный завтрак, как и отглаженные рубашки, появляются сами собой. И решил, что для полного счастья ему не хватает блинчиков. А блинчики в мои планы вообще не входили.

— Блинчиков сварганить? Вот скажи, у тебя сегодня какие планы на день? — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, начала я. — Да с мужиками хотели встретиться, у Лехи что-то там с машиной, глянуть надо. В строительный еще хотел заехать, новые сверла купить, ну а вечером домой. Надеюсь, что-нибудь вкусненькое на ужин приготовишь? — подмигнул супруг. И тут, признаться, я закипела. Лехе помочь? Сверла купить? — И где в этом списке твой сын, интересно? — А что сын? Ты его вечно по каким-то кружкам водишь, ребенок при деле. Что я, отдохнуть не могу в свой выходной? — насупился Юра. — То есть побыть с ребенком для тебя работа? Да ты наедине с сыном и часа не проведешь, обязательно найдется дело поважнее! — я уже не скрывала накопившейся обиды и не пыталась совладать с предательски треснувшим голосом.

— Да как мне с ним время проводить, если он всегда с тобой? Вы то на шахматы, то на рисование, а я, может, хочу футбол с сыном посмотреть! — Так возьми и посмотри! — А вот и посмотрю! — хлопнул ладонью по столу Юрий и ураганом помчался в комнату сына. Через минуту я услышала оттуда: «О, кто проснулся! На каток, что ли, поедем?» Под радостный вопль «Да-а-а!» и громкий топот я переваривала услышанное. Муж действительно отменит все планы и повезет Димку кататься на коньках?

Демонстративно хмурый Юра и подпрыгивающий от радости Димка ушли, а я оказалась предоставлена сама себе. Не надо никому готовить завтрак, а потом мыть гору посуды. Можно спокойно выпить кофе. Так я и поступила, а потом позвонила Светке — мы давно хотели прошвырнуться по магазинам и съесть то умопомрачительное пирожное в новой кондитерской. И мы успели все, что хотели. Даже на экспресс-маникюр прямо в торговом центре сходили, руки в порядок привели. Светка — такая же уставшая мама, как и я, но дочка у нее постарше и очень самостоятельная, ей попроще.

Вернулась домой я только к вечеру. Снимаю пальто, а навстречу мне несется топочущий слоненок Димка, из которого, как крупа из мешка, сыплются впечатления. Они с папой действительно были на катке, папа научил ровно стоять на коньках и чуть-чуть ехать, папа купил горячий шоколад, папа то, папа се... Юра молча стоял рядом и победно смотрел на меня. В его взгляде читалось гордое «Вот видишь!». — Мальчики, — растерянно сказала я, когда поток восторга иссяк. На меня уставились две пары очень похожих, почти одинаковых глаз. — Блинчики будете? По громогласному «Да-а-а!» и двум довольным улыбочкам я поняла, что ссора закончилась.

С того воскресенья, когда я стала самой счастливой мамой на свете, прошел месяц. Юра научил Димку кататься на коньках — они ходят на каток дважды в неделю, а я в это время предоставлена самой себе. — Ма-а-ам, — громко раздалось из прихожей, и сын притопал ко мне. Я отложила книжку. — Что, сынок? — А папа когда придет? Нам на завтра задали сделать Деда Мороза из желудей и мха. А еще рисунок закончить надо. Ну тот, который с белочкой. Я посмотрела на часы — муж уже закончил работу и наверняка спешит домой. — Совсем скоро будет дома. Сын ускакал, а я улыбнулась. Любой маме нужна помощь, и любой папа обязательно поможет. Только нужно ему об этом сказать. И да, я вообще не знаю, что там за белочка и Дед Мороз — Юра и Димка сами все уладят.