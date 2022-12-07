10 диснеевских принцесс, на странности которых никто почему-то не обращает внимания

Диснеевских принцесс часто обвиняют в том, что они плохо влияют на детей: укореняют гендерные стереотипы, дают ложные представления о том, какой должна быть талия девушки, и так далее. Однако ученые выяснили: героини волшебных сказок не причиняют никакого вреда малышам. Более того, чем больше дети обожали диснеевских принцесс в дошкольные годы, тем более прогрессивными оказывались их взгляды в более старшем возрасте. Мы тоже любим этих анимационных очаровашек, но все-таки у нас к ним возникли кое-какие вопросы.



Эльза

В мультике «Холодное сердце» принцесса Эльза — будущая наследница престола — обладает магической силой, но не умеет ей управлять. Родители почему-то решили изолировать ее от всего мира, вместо того чтобы попробовать научить контролировать дар, ну или хотя бы пригласить для этого какую-нибудь колдунью. В итоге к моменту своей коронации Эльза так и остается девушкой, которая не умеет управлять ни магией, ни собственными эмоциями. Результат печален: юная королева заморозила собственную страну и убежала в горы. И вот тут начинается самое интересное: она сразу же умело строит замок, создает охранника-великана и даже меняет свой гардероб. Откуда у нее эти умения? И, кстати, если магия Эльзы распространяется только на снег и лед, из чего ее платья?

Анна

В первой части мультфильма «Холодное сердце» Анна предстает решительной девушкой, которая не робеет в присутствии Кристоффа и даже доминирует в отношениях с ним. Во второй части с принцессой явно что-то происходит: она чувствует себя неуверенно рядом с парнем. И каждый раз, когда он пытается сделать Анне предложение, девушка считает, что Кристофф хочет либо обидеть ее, либо порвать с ней. В итоге Анна уходит вместе с Эльзой на север, а Кристоффу ничего не говорит. Может, потому, что она по какой-то причине на него обижена?

Рапунцель

Это, пожалуй, самая загадочная принцесса. Она всю жизнь провела запертой в башне, и логично, что в помещении девушка ходила босиком. Однако Рапунцель так же быстро бегает босыми ногами и по улице, а ведь там есть риск наступить на острый камушек или шишку. Но, видимо, или ей поразительно везет, или у девушки очень высокий болевой порог.

Еще одна странность Рапунцель — ее волосы. Когда они распущены, их длина достигает более 20 метров, а когда собраны в косу — даже не достают до земли. Притом что рост девушки — около 164 см, длина ее косы — чуть более 1,5 м.

Тиана

Тиана поцеловала Навина и превратилась в лягушку. При этом ее подруга Шарлотта не раз целовалась с принцем, но в земноводное почему-то не обернулась.

Белль

Белль, как и все диснеевские принцессы, довольно хрупкая девушка. И магией она не обладает. Но каким-то волшебным образом ей удалось поднять огромное Чудовище, раненное в бою с волками, и усадить его на лошадь. Лошадь, кстати, тоже вызывает восхищение своей выносливостью.

Золушка

По сказке мы помним, что Золушка — бедная девушка, на которую взвалили все тяготы ведения домашнего хозяйства. Но в мультфильме она не особо-то и напрягается: всю работу за нее делают мышки и птички. Они же, кстати, помогают ей сбежать из заточения, чтобы встретиться с принцем. Поездку на бал девушке полностью обеспечивает фея-крестная. А сама Золушка, чтобы достичь счастья, лишь потеряла туфельку.

Ариэль

В мультике русалочка Ариэль обменяла свой голос на возможность ходить. Поэтому не могла рассказать принцу, что именно она спасла его. Но почему бы ей не написать ему об этом? Грамотой принцесса точно владеет, ведь смогла же она прочитать и подписать договор, который ей предложила ведьма Урсула.

Покахонтас

Дочь вождя индейского племени не могла знать английский язык. Однако она слышит внутренний голос, принадлежащий ее бабушке и дающий ей совет: «Слушай сердцем». И тут же без проблем переходит на язык Джона Смита. Мы немного завидуем такой впечатляющей способности к языкам.

Мерида

Мерида — одна из самых сильных и независимых принцесс. Она не хочет выходить замуж, отлично ездит на лошади и стреляет из лука, подчеркивая тем самым свои убеждения в том, что девушка может со всем справиться и без мужчины. Конечно, королевская дочь раздосадована тем, что родители навязывают ей брак, но травить собственную мать ведьминым зельем, да еще и не уточнив у колдуньи побочные эффекты, — это как-то странно.

Аврора

Спящую красавицу разбудил поцелуем влюбленный в нее принц. Затем они поженились и наверняка жили долго и счастливо. В мультике мы видим, что Аврора и Филипп познакомились еще до этих событий, причем были довольно близки. И девушка позволяла себе танцевать с юношей довольно откровенные для Средневековья танцы, чего явно не позволила бы себе принцесса в те непростые времена.