10 странных вещей, которые считались совершенно нормальными в Викторианскую эпоху

Викторианская эпоха — довольно неоднозначный период. Его часто романтизируют, восторгаясь утонченными дамами, высокими нравами и непрерывным развитием во всех сферах жизни. Но в эти времена хватало и странностей, с которыми современные люди вряд ли могли бы смириться. Например, можно было за любовь к окружающему миру угодить в лечебницу, а в косметичке найти разнообразие всевозможных ядов.

Мы в ADME решили ненадолго погрузиться в будни Викторианской эпохи и теперь точно знаем, насколько противоречивыми были те времена.

Состав зубной пасты явно не оценили бы современные стоматологи

Гигиена полости рта в Викторианскую эпоху была далеко не идеальна. Да, некоторые дантисты советовали чистить зубы до 5 раз в день, а на полках магазинов даже появлялась паста со вкусом мяты, ароматом розы, ванили. Но наряду с этим существовали спорные методы ухода за полостью рта. Периодически зубы чистили даже древесным углем и медом, растертыми в пасту. Это делали, чтобы отбелить зубную эмаль. Такая смесь действительно помогала, но в долгосрочной перспективе могла привести к неприятным последствиям. Например, поверхностный слой эмали мог попросту стереться.

Долгое время получить развод было довольно сложно, но смышленые пары находили выход

В XIX веке процесс расторжения брака по обоюдному согласию был сложным и дорогостоящим делом, поэтому люди использовали довольно-таки сомнительный метод расставания. Нередко все проходило так: семейство отправлялось на брачный рынок, где уже присутствовали мужчины, желающие найти себе пару. Там жену и выставляли на аукцион. Выигрывали обе стороны: муж получал компенсацию, а жена могла присмотреть себе нового избранника, если была недовольна действующим браком. Во многих случаях развода просил не муж, а родственники его супруги. При этом жены имели право вето и на выбор супруга, и на само действо. Стоит отметить, что обычай не имел строгой правовой основы, но власти относились к нему двояко и принимали такую форму разрыва отношений.

Ночное освещение стало удобной и стильной, однако далеко не безопасной новинкой

Жители викторианских городов стали свидетелями огромного прогресса в развитии системы освещения. Появление газовых фонарей и светильников навсегда изменило взгляд человечества на темное время суток. Только вот утечки газа из этих ламп были нередким явлением, которое могло даже привести к пожару. Правда, еще чаще от этого страдали сами люди, а не только их жилища. Так, дамы падали в обморок не из-за диет и тугих корсетов, а потому, что банально надышались газом. И множество историй о призраках, появившихся в ту эпоху, также легко можно связать с галлюцинациями от утечки того же газа.

Мышьяк и ртуть были едва ли не основными косметическими средствами

Непременными атрибутами женской красоты в Викторианскую эпоху считались бледная кожа и выразительные слезящиеся глаза. Дамы шли на невероятные жертвы для того, чтобы добиться этого. Так, глаза закапывали раствором белладонны, что со временем могло привести к слепоте. Уход за кожей лица был не менее экстремальным. Повседневный ритуал состоял в том, чтобы на ночь нанести на лицо смесь аммиака и ртути, а утром смыть все это нашатырным спиртом. Другим популярным средством были жевательные вафли с содержанием мышьяка, которые позиционировались как безвредные. Длительный контакт с этими веществами опасен для здоровья и может привести к проблемам с кожей, почками и нервной системой.

Прием гостей был целым событием

Любая викторианская дама, если она находилась дома, должна была одеться должным образом и быть готовой к приему гостей между 15:00 и 17:00. Время приема зависело от того, насколько хорошо люди были знакомы: чем ближе были отношения, тем позже можно было посетить то или иное семейство. Если же кто-то приходил раньше 15:00, то это расценивалось как признак дурного тона. Каждый визит длился не более 20 минут, а джентльменам предписывалось приносить шляпу и хлыст, чтобы подчеркнуть то, что оставаться дольше они не планируют. Примечательно, что мужчины на официальные визиты, как правило, не наряжались, а надевали свой ежедневный костюм.

Удары током считались настоящей панацеей

В XIX веке считалось, что с помощью электричества можно вылечить любой недуг. Удары током применялись бесконтрольно, ими пытались лечить все: от тяжелых болезней до усталости. Одно из популярных устройств того времени, пояс Пульвермахера, заказывал и Чарльз Диккенс. Его надевали на поясницу, задавали нужный режим и выбирали, в какие места будет бить ток, что якобы помогало при лечении различных заболеваний. Доказательств эффективности электротерапии прошлого практически нет. Викторианские специалисты нередко оказывались мошенниками, а некоторые процедуры были небезопасны. Известны даже случаи, когда на пациентах воспламенялась одежда.

Можно было хорошенько перепачкаться после обычной прогулки по улице

Крупные города в Викторианскую эпоху были неимоверно грязными. В том же Лондоне воздух был наполнен сажей и дымом, которые оседали на тротуарах. К этому следует добавить отходы жизнедеятельности приблизительно 300 тыс. лошадей, курсирующих по улицам, и сточные ямы, расположенные прямо возле домов местных жителей. Леди Харбертон, реформатор и активный борец за введение в моду комфортной одежды, описывала простую прогулку по улице Пиккадилли так: «Помимо соломы, грязи и древесного мусора я нашла в дамском платье кусок свиного пирога, 4 зубочистки, 2 шпильки, 3 апельсиновые корки и половину подошвы от сапога».

Состав у обычных продуктов в Викторианскую эпоху был не очень привлекательным

Сейчас мы можем посмотреть точный состав продуктов питания практически на каждой упаковке, но в XIX веке у людей такой возможности не было. Не было даже уверенности в том, что их нормально приготовили. Например, тесто для хлеба нередко замешивали ногами, а в его состав добавляли мел для отбеливания и глину с опилками, чтобы добавить вес. Обман был повсюду. Свинцом красили сыр глостер и сладости, с помощью медных солей консервировали фрукты, а кофейные зерна могли подменять горохом. Использование таких веществ в продуктах было настолько распространено, что люди привыкали к фальсификату, воспринимая его вкус как «правильный».

Поход на пляж был целым испытанием

Пляжный отдых в Викторианскую эпоху отличался от привычного нам. Чтобы зайти в воду на пляже, дамы арендовали специальную машину. Она требовалась для того, чтобы подвезти девушек поближе к воде. Дело в том, что правила этикета предписывали необычайную скромность, поэтому при купании требовалось держаться подальше от посторонних глаз. В купальной машине также можно было переодеться. Кроме того, на пляжах предлагались услуги сопровождающего, который следил за неопытными пловцами.

За привычные нам будничные занятия можно было попасть в лечебницу

В XIX веке количество пациентов в приютах для душевнобольных резко возросло. Основными причинами для помещения человека в лечебницу были мания, деменция и меланхолия. А факторами, которые могут вызвать и усугубить болезнь, считались лень, любовь к чтению романов, суеверность и даже ревность. Записи одной из больниц только подтверждают то, что случайно попасть в нее мог практически каждый. «Поступил 20 апреля 1872 года в возрасте 33 лет. Форма — мания. В очень меланхолическом состоянии: говорит, что вот-вот женится, но у него нет ни работы, ни денег». И еще одна запись: «7 мая 1872 года. Страдает от мании: имеет грандиозные идеи, эмоциональна, говорит, что влюблена в мир».