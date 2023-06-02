10 мест на картинах великих художников, которые оказались вполне реальными. И некоторые сейчас выглядят совсем иначе

Многие художники, создавая свои шедевры, вдохновлялись пейзажами вокруг. Поэтому часто запечатлевали на своих полотнах настоящие здания, улицы, набережные или даже мосты. Некоторые из них сейчас изменились, какие-то сохранили свой первозданный вид. И нам стало любопытно, как в реальности выглядят места, которые мы сотни раз видели на картинах.

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи

Позади девушки, изображенной на знаменитой картине, можно разглядеть любопытные детали. Например, мост справа. Историки считают, что он находится в районе итальянской деревни Латерина. Мост Ромито когда-то соединял 2 берега реки Арно, но до нынешних времен сохранилась лишь небольшая часть сооружения.

Слева от Джоконды виднеется утес. В реальности он находится в 16 км от моста Ромито, в долине все той же реки Арно.

«Ночная терраса кафе», Винсент ван Гог

Кафе, которое запечатлел ван Гог, по сей день находится на площади Форума во французском городе Арль. Нынешние владельцы специально постарались сохранить интерьер террасы максимально похожим на тот, что изображен на картине.

«Пруд с кувшинками», Клод Моне

На изумительные пейзажи Клода Моне вдохновлял сад его собственного дома во французской деревне Живерни. Из усадьбы художника сейчас сделали музей, и его посетители могут также прогуляться по территории вокруг дома.

«Постоянство памяти», Сальвадор Дали

Оказывается, скалы, которые изображены вдалеке, существовали на самом деле. Это мыс Креус. Он находится на родине Дали, в Каталонии. Многие картины художника, кстати, вдохновлены пейзажами этого испанского региона.

«Впечатление. Восходящее солнце», Клод Моне

Эта работа Моне поспособствовала тому, чтобы импрессионизм стал популярным направлением в искусстве. А вдохновили художника на этот шедевр всего лишь пейзажи торгового порта Гавра на севере Франции.

«Женщина, сидящая спиной к открытому окну», Анри Матисс

Матисс долгое время жил во французском городе Ницца. Конечно, здешние пейзажи вдохновляли художника. Так, героиня одной из его самых известных картин сидит у окна с видом на Английскую набережную.

«Мулен де ла Галетт», Винсент ван Гог

Когда ван Гог гостил у брата в Париже, он любил прогуливаться по городу в поисках объектов, которые могли бы стать основой для его картин. Одним из таких источников вдохновения оказалась ветряная мельница Мулен де ла Галетт. Она сохранилась до наших дней.

«Гора Сент-Виктуар», Поль Сезанн

Гора Сент-Виктуар, расположенная на юге Франции, так впечатляла Сезанна, что он рисовал ее более 60 раз. Художник объяснял свое пристрастие тем, что «настроение» этого места постоянно менялось. А все из-за того, как по-разному выглядел пейзаж в разное время суток.

«Большой канал в Венеции», Эдуард Мане

Гранд-канал — одна из самых главных «улиц» Венеции. Во времена, когда творил Мане, здесь можно было встретить много гондольеров с их суднами. Этот живописный пейзаж и вдохновил художника на создание картины. До сих пор практически единственным средством передвижения здесь остаются гондолы. Поэтому так легко поймать кадр, напоминающий великую картину.

«Крик», Эдвард Мунк

Герой картины стоит на реально существующей дороге, которая находится на холме Экберг рядом с Осло. Если верить дневниковым записям самого Мунка, художник как-то прогуливался по этой дороге, остановился понаблюдать за фьордом, закатом солнца и краснеющими облаками, как вдруг «почувствовал крик, пронесшийся сквозь природу». Так и родилась идея знаменитой картины.