10+ моделей, которые доказывают, что красота — это не обязательно идеальные черты лица и пресловутые 90—60—90

За несколько лет модельный бизнес полностью изменился. Подиумы отражают перемены, которые происходят в обществе. Если раньше в фешен-индустрии ценились идеальные лица, то сейчас бренды ищут уникальных моделей с чертами, которые делают их особенными. При этом звезды модных показов перестали быть только красивыми лицом — нередко они с помощью своей профессии несут миру важный месседж: нужно любить себя таким, какой ты есть.

Джоани Джонсон

В юности Джоани мечтала стать моделью, но ее рост и вес не подходили под строгие критерии, царившие тогда в индустрии моды. Девушка сменила множество профессий и даже стала сертифицированным мастером чайных церемоний. В модельный бизнес Джоани попала, когда ей было уже 60, и все благодаря ее мужу. Пара прогуливалась по парку, и фотограф одного из журналов захотел сделать портрет женщины. Именно супруг уговорил ее согласиться. Фото стало вирусным, и его заметили в одном из модельных агентств. Мужа Джоани уже нет в живых, а вот карьера идет в гору. «Я выхожу на подиумы в честь него, — говорит модель. — Я сама бы никогда не решилась позволить сделать тот самый снимок», — вспоминает Джоани.

Цунайна

Тибетская модель Цунайна обладает инопланетной внешностью. Ее сравнивают с героиней «Аватара» и экзотической кошкой. Когда-то девушка сильно комплексовала из-за своих родинок. «Я помню, как шла домой из школы и незнакомый мужчина крикнул мне: «Кто плюнул тебе в лицо арбузными семечками?», — рассказала Цунайна. Она копила деньги, чтобы удалить родинки, но однажды ей в соцсетях написала визажист Пэт Макграт и попросила ее стать моделью. Теперь девушка не спешит расставаться со своей изюминкой.

Дариус Вернон

Когда Дариусу было 12 лет, у него диагностировали витилиго — неизлечимое заболевание, при котором кожа теряет пигментацию. Вскоре у него появились светлые пятна на лице и руках. В автобусных поездках мальчик стеснялся держаться за поручни, ведь на кистях проявления болезни были особенно заметны. «Однажды я шел по улице и 3 девушки начали громко обсуждать мою внешность. Они кричали: „Смотрите, какой он страшный!“ Я помню, как пришел домой и буквально рыдал в подушку», — говорит Вернон. Молодой человек понемногу начал учиться принимать себя и даже стал выкладывать свои фото в соцсети. Его заметили модельные агентства, и теперь он подрабатывает моделью. Дариус пытается привлечь внимание общественности к витилиго и надеется, что сможет стать примером того, что красота проявляется в разных обличьях.«Из-за невежества других людей я много лет ненавидел себя и свою внешность, но теперь я горжусь тем, кто я есть», — говорит Вернон.

Джиллиан Меркадо

Invision / Invision / East News

Джиллиан Меркадо страдает мышечной дистрофией и передвигается в инвалидной коляске. Но это не помешало ей участвовать в рекламных кампаниях таких брендов, как Target и Diesel, участвовать в фотосессиях и писать статьи для журналов. «Никогда не думала, что у меня будет полноценная модельная карьера. Но вдруг я увидела в интернете приглашение Diesel всем желающим поучаствовать в показе и решила попытать счастья. Остальное, как говорится, уже история», — говорит девушка. Меркадо признается, что ей нелегко работать в фешен-индустрии, но она уверена, что все делает правильно. «Быть моделью — это способ вдохновить и дать надежду таким девушкам, как я», — говорит она.

Магдалена Фраковяк

Michal WARGIN / East News

Польскую красавицу называют одной из 30 лучших моделей 2000-х. Она не раз участвовала в шоу Victoria’s Secret, а ее лицо украшало обложки итальянского, немецкого и японского Vogue. Необычный овал лица девушки и ее высокие скулы могли бы стать поводом для комплексов, а стали ее фишкой.

Молли Бэйр

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

В детстве над девочкой с нестандартной внешностью часто зло шутили одноклассники. Молли была очень худой, высокой (рост — 183 см) и имела «странное лицо». Она даже призналась телеканалу CNN: «Я никогда не думала, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia». И говорила, что считает себя «смесью инопланетянина, крысы, демона, гоблина и гремлина». Агенты одного из крупнейших американских модельных агентств заметили девушку на блошином рынке в Нью-Йорке, и уже через неделю после этого она впервые вышла на подиум. Сейчас Молли успешна и знаменита и использует свою популярность в благих целях. Недавно она стала послом бренда Pure Earth — международной некоммерческой организации, занимающейся борьбой с загрязнением окружающей среды в развивающихся странах.

Салем Митчелл

Девушка с россыпью веснушек на лице начала свою карьеру в соцсетях. У нее уже было приличное количество подписчиков, и однажды кто-то из них сравнил ее с перезревшим фруктом. В ответ Салем запостила свою фотографию с почерневшим бананом. Фото стало вирусным, и его заметила автор журнала Paper Magazine Майя Толедано. Она связалась с Митчелл и пригласила ее на фотосессию. Позже Салем подписала контракт с Ford Models.

Стивен Томпсон

Стивен Томпсон работает моделью с 1990-х годов, и он альбинос. Его заметили, когда ему было 17. Риккардо Тиши, который впоследствии стал креативным директор Givenchy, увидел парня с интересной внешностью и предложил ему работу. Закрепившись в модельном бизнесе, Стивен смог посвятить себя музыке и живописи. Он создал несколько музыкальных проектов — как сольных, так и со своей группой Resolution — и выпустил несколько альбомов, писал полотна, вдохновленные творчеством Гойи и Эль Греко. А еще он работает воспитателем в центре для слабовидящих детей, некоторые из которых также страдают альбинизмом.

Жизель Фокс

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Модель с андрогинной внешностью и неизменной стрижкой пикси часто сравнивают с эльфом. Она выходила на подиум для Miu Miu, Valentino, Dior и Prada, украшала собой обложки Interview, а также Vogue Thailand.

Илка Брюль

Девушка родилась с редким дефектом — расщелиной лица. Она перенесла множество операций, но ее лицо осталось нестандартным. В детстве Илку часто дразнили, но в итоге она сумела построить карьеру, которой могла бы позавидовать любая первая красавица класса. Началось все с того, что девушка увидела в соцсетях пост фотографа, которая просила попозировать ей. Илка откликнулась. Снимки попали в сеть и вызвали большой отклик. Многие поразились необычной красотой и смелостью Илки. «Я получила так много положительных отзывов, что регулярно напоминать себе о том, что каждый красив по-своему, стало для меня обязанностью», — говорит она. Сейчас девушка — известная фотомодель, и она уверена, что уродливым может быть только характер, но никогда не внешность человека и что никто не должен прятаться из-за того, как он выглядит.

Шон Росс

Invision / Invision / East News

Афроамериканец Шон Росс — первый мужчина с альбинизмом, который стал всемирно известной моделью. «Одна из самых больших проблем, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться, заключалась в том, чтобы чувствовать себя комфортно, когда люди смотрят на меня», — говорит он. Но когда Россу предложили стать моделью, он изменил отношение к своей внешности и теперь подает пример другим.

Кто из этих моделей вас вдохновил больше всего?

Фото на превью Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News