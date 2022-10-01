10 модных аксессуаров из прошлого, о предназначении которых невозможно догадаться

Люди во все времена стремились украшать свои наряды, дополняя их теми или иными аксессуарами, будь то броши, воротники или драгоценные камни, россыпи которых покрывали платья. Какие-то штучки модники и модницы используют и по сей день, а иные уже канули в Лету и остались только в музеях или частных коллекциях.

Шатлен

Несмотря на то, что шатлены — цепочки, к которым подвешивались разные мелочи вроде ключей, ножниц, печатей и флакончиков духов, — появились еще в Средние века, пик их популярности пришелся на век XVIII. Шатлен был предметом не только и не столько декоративным, сколько утилитарным, поскольку заменял сумочки и карманы. Носили подобные аксессуары не только знатные дамы и кавалеры, чьи шатлены порой изготавливались из золота и драгоценных камней, но и экономки, прикреплявшие к ним ключи от всех помещений в доме и прочие вещи, полезные в хозяйстве.

Фибула

Еще один декоративный предмет, который имел и вполне практическое назначение: с конца бронзового века до эпохи Средневековья фибулы использовались мужчинами и женщинами вместо пуговиц, помогая удерживать одежду. В современном мире этот аксессуар трансформировался в известную всем английскую булавку. В некоторых культурах фибулы были своего рода опознавательным знаком для людей тех или иных профессий или сословий. В Средние века, когда пуговицы стали частью костюма, фибулы потеряли свое утилитарное значение и использовались исключительно как современные броши — для украшения туалетов представителей обоих полов.

Кольцо Гиммель

Название «Гиммель» происходит от латинского слова gemellus, которое переводится как «близнецы». Это одна из разновидностей колец-головоломок, использовавшихся в качестве помолвочных. Такие украшения были популярны в отдельных частях Европы в XVI–XVII веках, а упоминания о них есть даже в пьесах Уильяма Шекспира. Как правило, кольцо состояло из двух частей. После помолвки одну из них надевал жених, а вторую — невеста. Во время свадебной церемонии кольца соединялись в одно, которое окончательно поселялось на пальце новоиспеченной жены. Порой аксессуар состоял из трех частей, причем эта «лишняя» часть доставалась человеку, близкому к паре, а после бракосочетания также воссоединялась с остальными «близнецами».

Зибеллино

В XV–XVI веках в Европу пришла мода на ношение разнообразных меховых «аксессуаров». Иногда это были живые зверьки из семейства куньих, например хорьки или ласки, а порой и их шкурки. Сегодня широко распространено мнение, что их использовали для того, чтобы «отвлекать» блох от носившей их дамы. Однако на самом деле это всего лишь теория, появившаяся к тому же уже в конце XIX века благодаря одному австрийскому оружиеведу. Истинное предназначение зибеллино остается неизвестным. Но есть версия, что маленькие зверьки, считавшиеся в Средние века символом плодородия, в том числе женского, могли использоваться в качестве талисмана, который должен был помогать дамам в деле деторождения.

Глазной портрет

Глазной портрет, пожалуй, одно из самых романтичных украшений из когда-либо существовавших. Подобные аксессуары вставляли в медальоны, а также украшали ими перстни и броши. Своей популярностью этот предмет обязан тогда еще будущему английскому королю Георгу IV, который влюбился во вдову Марию Фицгерберт и в качестве знака любви отправил ей свой необычный портрет, где был изображен только его глаз. Такой странный, на первый взгляд, поступок был обусловлен желанием сохранить анонимность, поскольку союз с уже побывавшей замужем женщиной двор, мягко говоря, не одобрил бы. История их любви окончилась браком, не имевшим, впрочем, юридической силы. Будущий король женился на другой женщине, однако в письмах он практически до конца жизни называл Марию своей спутницей. А украшение благодаря этому роману обрело популярность, сохранявшуюся несколько десятков лет.

Помандер

Первое упоминание помандера — своего рода металлического контейнера в виде шара, сердца или даже черепа — относится еще к XIII веку, а старейший из подобных аксессуаров датируется серединой века следующего. И, как у многих средневековых украшений, у помандера было вполне практическое применение: в него клали различные благовония и травы, которые должны были не только служить своеобразным освежителем воздуха, но и, согласно убеждениям того времени, защищать от болезней. Интересно, что сейчас мы тоже можем встретить помандеры. Современная их версия представляет собой апельсин или другой цитрус с вставленными в него почками гвоздичного дерева.

Эннен (он же атур)

Наверняка многим знакомы портреты эпохи Средневековья с изображенными на них дамами в невероятных головных уборах, напоминающих по форме рога, конус или усеченный конус. Высота таких конструкций была весьма внушительной и, хотя в среднем не превышала 45 см, могла достигать 80 см. Зачастую впереди у них имелась особая петелька, потянув за которую хозяйка могла отрегулировать наклон эннена: поскольку носить его было принято почти на макушке, он часто сползал назад. Согласно тогдашней моде на высокие лбы, женщины часто выбривали часть волос, а остальные, туго стянув, «упаковывали» под атур.

Горгера

В XVI–XVII веках в гардеробах знатных европейцев появилась горгера — вычурный воротник из гофрированной ткани или кружева, которые для сохранения формы крахмалили. За период своего существования такой воротник постепенно трансформировался из открытого спереди и в общем-то не очень широкого до охватывающего всю шею аксессуара такого диаметра, что для его удержания был необходим поддерживающий каркас. Из-за гигантских размеров его стали называть «мельничный жернов». К середине XVII века мода на огромные воротники сошла на нет, а им на смену пришли знакомые всем нам отложные. Кстати, интересно, что это шейное «украшение» способствовало распространению вилок, поскольку без них невозможно было есть, не запачкав изящный аксессуар.

Портбукет

Портбукет, чья популярность пришлась на вторую половину XIX века, был своего рода потомком помандера. Несмотря на то, что портбукет с цветами, который прекрасные дамы прикрепляли к одежде или просто держали в руке, имел больше декоративный характер, он также служил барышням своего рода дезодорантом. Мода на них, кстати, появилась благодаря королеве Виктории, чью привычку повсюду носить с собой букеты переняли знатные леди. Ко всему прочему, цветы в викторианской Англии служили своего рода языком невербального общения. С их помощью дамы могли подавать знаки кавалерам, не произнося ни слова. Именно поэтому поклонники часто дарили портбукеты предметам своего обожания. Вручив его, потенциальный жених смотрел, где его возлюбленная расположит аксессуар, чтобы понять, получил он ее благосклонность или нет.

Украшения-акронимы

Для создания тайного языка использовали не только цветы — значимую роль играли здесь и драгоценные камни. Считается, что украшения с камнями, каждый из которых обозначал ту или иную букву, придумал любимый ювелир Марии Антуанетты. Впрочем, самую большую любовь они снискали все в той же викторианской Англии. Однако были у них и другие горячие поклонники — Наполеон и его супруга Жозефина. Несмотря на кажущуюся сложность, понять язык камней довольно просто: нужно только знать названия этих самоцветов и сложить из их первых букв заветное словечко. Так, например, чтобы получить слово LOVE, было необходимо задействовать Lapis (лазурит), Opal (опал), Vermeil (киноварь) и Emerald (изумруд).