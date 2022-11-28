10+ мудрых мыслей из «Анжелики — маркизы ангелов», которые говорят о любви больше, чем смайлики с сердечками

Роман «Анжелика — маркиза ангелов» был написан более полувека назад, но по сей день не теряет своей популярности. Задержав дыхание, читатели следят за приключениями неугомонной француженки. Но наши сердца покоряет не только динамичный сюжет, а еще и мудрые изречения героев книги об отношениях.

«В поисках любви нельзя блуждать наугад, иначе можно никогда не найти ее»

«Нет более жесткого наказания за нетерпение и малодушие, как быть обреченным всю свою жизнь вкушать лишь горькие и безвкусные плоды!»

«Чтобы посвятить себя любви, нужно быть избавленным от забот о хлебе насущном»

«Одаривайте своих возлюбленных драгоценностями. Блеск, рождающийся в глазах женщины при виде красивого ожерелья, легко может перейти в огонь любви»

«Лично я нахожу обворожительным взгляд, который нарядная женщина бросает на себя в зеркало. Сударыни, не пытайтесь убедить меня в обратном, не будьте лицемерны. Неужели вам понравится мужчина, если он настолько пренебрегает вами, что даже не старается сделать вас еще красивее?»

«Если ты нищ, не скупись на время, на обещания, иди на безумства и, главное, заставь свою подругу смеяться»

«„Скука — это червь, который гложет любовь“. Сударыни, не правда ли, вы предпочитаете шута чопорному ученому?»

«Не следует пренебрегать и сентиментальной восторженностью, которая, будучи не чужда чувственным желаниям, возвышает и очищает их»

«Я утверждаю, что тот, кто хочет изведать любовь, обязан обуздать свое сердце и свои чувства, следуя совету Ле Шаплена: „У возлюбленного должна быть только одна возлюбленная. У возлюбленной должен быть только один возлюбленный“»

«Я прибегал ко многим способам, чтобы покорить женщин, но еще ни разу мне не приходило в голову пустить в ход математику»

«Смотришь в глаза женщины, и тебе кажется, что за ними ничего нет, а в действительности там целый мир»

«Сомнения в любимой даме лишь разжигают страсти пламя»

«Ешьте, пейте, любите друг друга, но будьте скромны, ведь, „чтобы сохранилась сладость любви, ей нужна тайна“»

«Под своими великолепными одеждами мы скрываем неотесанность души и грубость чувств»

«Любовь — враг излишеств. В ней, как и в еде, следует отдавать предпочтение не количеству, а качеству»

«Любовь — это и есть жизнь»