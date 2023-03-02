10 неожиданных фактов о гигиене викингов, о которых молчат киношники

Мы привыкли видеть викингов такими, какими их показывают в фильмах: лохматыми, неумытыми и очень суровыми. Однако в реальности это был едва ли не самый ухоженный народ своего времени. Древние скандинавы обожали купаться, содержали свою одежду в чистоте и были бы не прочь посетить барбершоп, если бы он, конечно, у них был.

У викингов была горячая вода

Викинги очень трепетно относились к гигиене и любили принимать ванну. В Исландии у них даже были бассейны. Дело в том, что на острове много гейзеров, и переселенцы из Скандинавии приноровились использовать их себе во благо. Известный исландский историк XII века Снорри Стурлусон построил себе бассейн с геотермальной водой из горячего источника Скрифла. Вскоре средневековые исландцы соорудили еще много таких бассейнов. Подобные купальни были найдены археологами во многих поселениях.

Но они могли мыться в грязной воде

Викинги принимали ванну чаще, чем большинство народов, живущих во времена Средневековья. Согласно многочисленным источникам, они каждое утро мылись, заботились о гигиене полости рта и расчесывались. Скорее всего, речь идет об обтирании тела губкой, смоченной водой из тазика. Серьезное мытье происходило по субботам. Название этого дня недели переводится со скандинавских языков примерно как «день стирки». Но качество воды, в которой плескались викинги, далеко не всегда было на высоте. По словам арабского дипломата Х века Ибн Фадлана, все мужчины в бане могли умываться одной и той же водой или принимать ванну друг за другом.

Испачкать кого-то намеренно было уголовно наказуемым делом

Для викингов сохранение опрятного внешнего вида было делом чести, поэтому умышленное пачканье, отрезание волос или, например, сталкивание в лужу считалось ужасным оскорблением. Наказанием за такие действия по отношению к кому бы то ни было (кроме врагов, разумеется) являлось объявление вне закона. В средневековом исландском своде законов Grágás говорится, что к любому, кто намеренно опозорил кого-то, испачкав его, всегда должно применяться самое суровое наказание.

У них были туалеты в доме

Конечно, у викингов в домах не было современных санузлов, к каким мы привыкли сегодня. Но в большом доме устраивалась общая уборная, под которой прокладывались канавы для стока отходов в выгребные ямы.

И кое-что вроде туалетной бумаги

Викинги собирали в густых лесах, окружавших их поселения, мох и использовали его в качестве туалетной бумаги.

У викингов были проблемы со здоровьем из-за скота

Ученые выяснили, что, несмотря на любовь к чистоте, в организмах викингов жило множество паразитов. А причина в том, что в холодные месяцы скандинавы загоняли свой скот в дом, чтобы он не замерз. То есть фактически козы и овечки жили у них на правах котов и собак.

Женщины носили бюстгальтеры

Археологи нашли в Швеции образцы ткани с металлическими застежками и круглые куски металла. Сначала они подумали, что эти диски женщины использовали для того, чтобы защищать плечи, когда носили тяжелые грузы. Но вскоре пришли к выводу, что это часть бюстгальтеров.

Женщинам нельзя было стричь волосы

Красивой считалась женщина с длинными волосами. И это был не просто канон красоты, а закон. В кодексе Grágás было четко указано, что женщинам запрещено стричь волосы. Это касалось как жен и матерей, так и женщин-воинов.

Мужчины тщательно ухаживали за бородой

В фильмах и сериалах викингов часто изображают с длинными и неаккуратными бородами. Но по мнению историков, большинство древних скандинавов ухаживали за растительностью на лице. Они использовали для этого расчески, бритвы и даже пинцеты. В каждой деревне был опытный мастер по изготовлению гребней. Викинги считали мужчину с густой пышной бородой более зрелым и мужественным. Есть несколько средневековых писаний, где викинги без растительности на лице высмеивались.

Викинги ели ложками и ножами