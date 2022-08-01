10 слов, которые попали в нашу речь прямиком из кино. А мы и не догадывались

Фильмы, сериалы и даже мультики пополнили наш лексикон новыми словами и фразами. Мы их активно используем, но порой даже не задумываемся об их происхождении. Не так-то много людей знает, что некоторые популярные выражения пришли к нам из сериалов «Баффи — истребительница вампиров», «Друзья», а также старых скетчей комик-группы «Монти Пайтон».

Мы в ADME любим докапываться до сути. Поэтому расскажем о происхождении известных слов и выражений, за возникновение или популяризацию которых можно благодарить кинематограф.

Френдзона

Термин «френдзона» (friendzone) обозначает взаимоотношения двух людей, один из которых доволен дружеской связью, а второй желает вступить в романтическую, но воспринимается первым исключительно как друг. Это слово было впервые употреблено в 1994 году в одном из эпизодов ситкома «Друзья». По сюжету Джо пытается доказать безответно влюбленному в Рэйчел Россу, что тот не сможет покорить ее, потому что они слишком давно знакомы и он, Росс, уже попал в ее френдзону.

Газлайтинг

Capital Pictures / East News

Газлайтинг (gaslighting) — это вид манипуляции, при котором один человек заставляет другого усомниться в собственном здравомыслии. Выражение появилось благодаря фильму «Газовый свет» (1944). Особняк, в котором происходит действие ленты, освещен газовыми лампами. По сюжету муж пытается свести жену с ума, утверждая, что многие вещи, на которые она жалуется, на самом деле ей мерещатся. В том числе периодическое мерцание газового света — отсюда и название кино, и происхождение самого термина.

Спам

Термин «спам» (spum), то есть массовая рассылка нежелательных сообщений, чаще всего рекламного характера, появился в языке благодаря одному из скетчей комик-группы «Монти Пайтон». По сюжету официантка зачитывает меню, где все пункты, кроме одного, включают мясные консервы под названием Spam. Позже это понятие стали использовать для описания действий пользователей интернета, которые писали слово «спам» огромное количество раз, чтобы переместить текст других юзеров за пределы видимости.

Папарацци

Папарацци — это независимые фотографы, которые зарабатывают на жизнь тем, что делают снимки звезд и продают их СМИ. Слово стало использоваться после выхода на экраны итальянского фильма «Сладкая жизнь» (1960): один из героев кинокартины был фотографом по имени Папараццо (Paparazzo). К концу 1960-х это слово, обычно употреблявшееся в форме множественного числа — папарацци — вошло в язык как общий термин для обозначения назойливых фоторепортеров.

Йоу

Это междометие часто используется в качестве приветствия. Вероятно, оно возникло в английском языке еще в XVI веке, но нынешняя его популярность связана с использованием среди итало-американского населения Филадельфии. Это слово часто выкрикивал герой серии боевиков Рокки Бальбоа: оно было частью культовой фразы «Йоу, Адриан, я сделал это!» («Yo, Adrian, I did it!»).

Акуна матата

«Акуна матата» (Hakuna Matata) — это фраза на суахили, которую часто переводят как «не беспокойся». Она приобрела широкую известность после выхода мультфильма «Король Лев», где из этих слов выросла целая идеология персонажей Тимона и Пумбы. Создатели мультфильма утверждают, что услышали это выражение от гида во время сафари в Кении. Кстати, заглавная песня «Hakuna Matata» стала очень популярной и узнаваемой.

Бакет-лист

Это слово впервые было использовано в 1999 году сценаристом фильма «Пока не сыграл в ящик». Оно происходит от идиомы «kick the bucket», что означает «накрыться медным тазом», «протянуть ноги». Так появилась идея кинокартины о двух людях, которые спешат заполнить свои собственные списки желаний (bucket list) за отведенное им время. А выход ленты на экраны сделал выражение общеупотребительным. Как только оно вошло в употребление, его значение расширилось и теперь включает в себя список дел, которые нужно сделать до наступления дедлайна: например, до последнего дня в школе или до конца лета.

Репликант

В научно-фантастическом романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» говорится о мире будущего, в котором роботы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. В книге их называют андроидами. Но в экранизации этого произведения сценарист хотел использовать новый, более научный термин. Он посоветовался со своей дочерью, которая изучала биохимию, и так родилось слово «репликант» (replicant), производное от «реплицировать», то есть воспроизводить. Термин прижился и до сих пор используется для описания роботов в популярной культуре.

Ковабунга

Это междометие обычно используется для выражения восторга или удовлетворения («Сowabunga!»). Появилось оно в 40–50-х годах, позже употреблялось в передаче «Улица Сезам». Но культовым его сделали главные герои мультсериала «Черепашки-ниндзя».

Кэтфишинг

Кэтфишинг (catfishing) — это разновидность обмана, когда человек создает в социальных сетях свою абсолютно не соответствующую реальности личность. При этом кэтфишинга может иметь совершенно разные цели.

Это явление получило свое название в честь документального фильма 2010 года «Catfish» («Как я дружил в социальной сети»), в котором герой узнает, что девушка из интернета, в которую он влюбился, создала поддельный профиль и обманывала его. Картина даже породила одноименное реалити-шоу на MTV.