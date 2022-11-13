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10 случаев, когда знаменитости выложили в соцсети свои фотографии без ретуши

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Все мы живые люди, каждый может проснуться утром с неприятным привкусом во рту, решить отдохнуть от макияжа или обнаружить растяжки после беременности. И знаменитости не исключение. Они тоже хотят жить нормальной жизнью, не беспокоясь о том, что люди скажут об их внешности, потому что иметь недостатки — это абсолютно нормально.

1. Минди Калинг

2. Джессика Симпсон

3. Дрю Бэрримор

4. Селена Гомес

5. Кэмерон Диас

6. Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур

7. Джиджи Хадид

8. Дженнифер Гарнер

9. Кэтрин Хайгл

10. Эми Шумер

А вы когда-нибудь выкладывали в соцсети фотографии без макияжа?

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AdMe/Культура/10 случаев, когда знаменитости выложили в соцсети свои фотографии без ретуши
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