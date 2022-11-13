10 случаев, когда знаменитости выложили в соцсети свои фотографии без ретуши

Все мы живые люди, каждый может проснуться утром с неприятным привкусом во рту, решить отдохнуть от макияжа или обнаружить растяжки после беременности. И знаменитости не исключение. Они тоже хотят жить нормальной жизнью, не беспокоясь о том, что люди скажут об их внешности, потому что иметь недостатки — это абсолютно нормально.