10 случаев, когда знаменитости выложили в соцсети свои фотографии без ретуши
Все мы живые люди, каждый может проснуться утром с неприятным привкусом во рту, решить отдохнуть от макияжа или обнаружить растяжки после беременности. И знаменитости не исключение. Они тоже хотят жить нормальной жизнью, не беспокоясь о том, что люди скажут об их внешности, потому что иметь недостатки — это абсолютно нормально.
1. Минди Калинг
2. Джессика Симпсон
3. Дрю Бэрримор
4. Селена Гомес
5. Кэмерон Диас
6. Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур
7. Джиджи Хадид
8. Дженнифер Гарнер
9. Кэтрин Хайгл
10. Эми Шумер
А вы когда-нибудь выкладывали в соцсети фотографии без макияжа?
Поделиться этой статьёй