10 женщин, которые получили Нобелевскую премию за свои труды и утерли нос всем диванным экспертам по борщам

Первая Нобелевская премия была вручена в 1901 году. Тогда же ее удостоилась и Мария Склодовская-Кюри за свои открытия в области физики. На протяжении более 120 лет эту награду вручали не только мужчинам, но и женщинам в абсолютно разных сферах — от экономики до литературы.

1. Мария Склодовская-Кюри (1901, 1911)

Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной — нобелевской лауреаткой и первым человеком, получившим эту премию дважды. В первый раз она удостоилась ее вместе с мужем Пьером Кюри и физиком Анри Беккерелем за открытие радиоактивности. Причем изначально премию намеревались вручить только ее супругу и Беккерелю, однако после волны возмущений было принято решение отдать ее и Марии. Ну а свою вторую награду она взяла за открытие радия и полония. Склодовской-Кюри хотели запретить присутствовать на церемонии, ссылаясь на ее сомнительный моральный облик из-за романа с женатым мужчиной. Однако Мария заявила, что ничто не сможет помешать ей прийти на церемонию, так как «нет никакой связи между ее работой и личной жизнью».

2. Грация Деледда (1926)

Грация Деледда — первая итальянка, удостоившаяся Нобелевской премии, и вторая после Сельмы Лагерлёф, получившая ее по литературе. Она стала обладательницей престижной награды за «поэтические сочинения, в которых с пластической ясностью описывается жизнь на ее родном острове (Сардинии. — Прим. ADME), а также за глубину подхода к человеческим проблемам в целом». Ее победа тотчас же сделала писательницу популярной, к дому Деледды начали стекаться толпы репортеров. Однажды она заметила, что ее домашняя ворона Чекке начала испытывать беспокойство по поводу постоянного потока людей, и тогда Грация сказала: «Если Чекке надоело, то и мне тоже!» — и вернулась к своей обычной жизни.

3. Герти Кори (1947)

Биохимик Герти Кори совместно со своим супругом Карлом и ученым Бернардо Усаем получила Нобелевскую премию за открытие каталитического превращения гликогена. Ученые исследовали углеродный обмен, то есть изучали, как организм вырабатывает и хранит энергию. В дальнейшем их исследования легли в основу разработки методов лечения диабета. После получения премии сын супругов Кори, Том, которому на тот момент было 11 лет, рассказал, что его родители были «в приподнятом настроении» после получения известия о том, что их удостоили столь высокой награды. Сами же супруги сказали, что «рады, потрясены и слишком заняты, чтобы праздновать».

4. Гертруда Элайон (1988)

Гертруда Элайон разделила свою премию в области физиологии и медицины с учеными Джеймсом Блэком и Джорджем Хитчингсом. Они получили ее за открытие важных принципов медикаментозного лечения. Когда ей было 15 лет, она проводила последние дни с дедушкой, который угасал от рака желудка, и тогда же поклялась бросить всю свою жизнь на борьбу с этой болезнью. Так вот, Элайон разработала систему лекарств, в значительной степени опиравшуюся на биохимию. Ей же принадлежит изобретение препарата AZT. Он стал одним из первых лекарств, использовавшихся для лечения ВИЧ и СПИДа. Также открытия Гертруды Элайон способствовали появлению препаратов для лечения лейкемии, малярии, волчанки, гепатита, артрита, подагры и герпеса.

5. Франсуаза Барре-Синусси (2008)

EAST NEWS

Франсуаза Барре-Синусси разделила Нобелевскую премию с Люком Монтанье за открытие вируса иммунодефицита человека. В 1983 году они обнаружили, что на ранних стадиях СПИДа у пациентов с увеличенными лимфатическими узлами активно размножаются ретровирусы, и выделили вирус иммунодефицита человека. Благодаря этому открытию прояснилась биология заболевания и стало гораздо проще приступить к поискам лечения.

6. Малала Юсуфзай (2014)

Vianney Le Caer / Invision / East News

Малала Юсуфзай — самая молодая нобелевская лауреатка в истории. Она получила премию в 17 лет «за борьбу против притеснений детей и молодежи и за права детей на образование». За 2 года до вручения награды на нее было совершено покушение. Это было связано с деятельностью Малалы. Девушка находилась в критическом состоянии и после проходила долгую реабилитацию. Еще до получения премии она выступала с высоких трибун с призывом обеспечить доступ к образованию во всем мире. Юсуфзай убеждена, что образование — это первый шаг к ликвидации бедности. Ну а не так давно Малала выступила за право каждой женщины носить то, что ей заблагорассудится, — от паранджи до бикини. Сама девушка посоветовала людям не делать ей никаких замечаний по поводу ее гардероба.

7. Мэй-Бритт Мозер (2014)

Мэй-Бритт Мозер разделила премию со своим супругом Эдвардом Мозером. Они стали ее обладателями за открытие механизмов того, как мозг умеет ориентироваться в пространстве. Проще говоря, их работа позволяет ответить на такие вопросы: как мы находим путь от одного места до другого? как мы понимаем, где находимся? Проводя эксперименты на крысах, они обнаружили новый тип клеток вблизи гиппокампа. Супруги поняли, что, когда крысы проходили определенные точки, у них активизировалась нервные клетки, формирующие своеобразную систему координат для навигации («внутреннее GPS»). Такие же клетки, как выяснилось, есть и у людей. Пациенты с болезнью Альцгеймера теряют ориентацию в пространстве, а все из-за того, что у них поражается гиппокамп. Все эти знания, полученные супругами Мозер, могут помочь корректно проанализировать механизм, лежащий в основе потери пространственной памяти, от чего, собственно, и страдают люди с этим заболеванием.

8. Ту Юю (2015)

Ту Юю удалось совершить настоящий прорыв в лечении малярии. Она вместе с Уильямом Кэмпбеллом и Сатоси Омурой разработала препарат артемизин, который сегодня успешно применяется при лечении малярии. Все началось аж в 1969 году, когда Ту Юю пришла в голову идея исследовать китайские травы и изучать традиционную древнюю китайскую медицину. Все рецепты она заносила в свою записную книжку, а позже протестировала их. Выяснилось, что самым эффективным растением, которое можно использовать при лечении малярии, является полынь однолетняя Artemisia annua. И вот позднее она с коллегами вывела чистое вещество — артемизин, за разработку которого и получила Нобелевскую премию.

9. Эстер Дюфло (2019)

Эстер Дюфло разделила Нобелевскую премию со своим супругом Абхиджитом Банерджи и с другим ученым, Майклом Кремером. Они стали ее обладателями «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». Этот подход предполагает, что задачу с бедностью необходимо делить на более мелкие проблемы, которые проще решить. Результаты их исследований значительно улучшили методы борьбы с бедностью на практике. Так, например, благодаря их работе более 5 млн индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах, во многих других странах были введены крупнейшие субсидии на профилактическое здравоохранение.

10. Андреа Гез (2020)

Pool AP / Associated Press / East News

Андреа Гез получила Нобелевскую премию совместно с Роджером Пенроузом и Райнхардом Генцелем. Они стали ее обладателями «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики», который был признан черной дырой. Ими же было выдвинуто предположение о том, что эта сверхмассивная черная дыра, скорее всего, управляет орбитами звезд в центре Млечного Пути. Масштабное исследование Гез открыло новый подход к изучению черных дыр, и в настоящее время ее научная группа использует этот подход для понимания роли, которую черные дыры играют в формировании и эволюционировании галактик. Кстати, Андреа Гез стала четвертой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по физике.

