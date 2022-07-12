10 знаменитостей, которые родили после 40 и доказали, что мама готова дарить любовь в любом возрасте

Исследование показало, что женщины, которые рожают своего последнего ребенка в зрелом возрасте, имеют более длинные теломеры, что является показателем здоровья и долголетия. В наши дни женщины все чаще хотят сначала добиться успехов в своей профессиональной деятельности и только потом заводить детей.

Мы в ADME считаем, что воспитание ребенка — это большая ответственность, требующая полной самоотдачи. Мы расскажем о 10 звездах, которые решили стать мамами в зрелом возрасте.

1. Джанет Джексон

Певица, которая третий раз вышла замуж в 2012 году, родила в начале 2017-го в возрасте 50 лет. Она назвала свою беременность благословением. Сообщалось, что роды Джексон «прошли достаточно гладко».

2. Мадонна

Певица родила во второй раз в возрасте 42 лет. У звезды появился мальчик, которого она назвала Рокко. Ее старшая дочь родилась в 1996 году, когда ей было 38 лет. Позже Мадонна усыновила еще 4 детей.

3. Николь Кидман

В возрасте 24 лет, когда Николь Кидман была замужем за Томом Крузом, у нее случился выкидыш. Позже пара решила усыновить мальчика и девочку. Актриса родила первую биологическую дочь только в 2008 году в возрасте 40 лет от второго мужа Кита Урбана, хотя ей говорили, что шанс зачать ребенка был невелик. Вскоре у пары родилась вторая дочь. Девочку выносила суррогатная мать.

4. Мерил Стрип

Evan Agostini/Invision/AP/East News

Обладательница «Оскара» родила своего четвертого ребенка, дочку по имени Луиза, в 1991 году, всего за 10 дней до того, как ей исполнилось 42 года. Она ответила на вопрос о своей семейной жизни так: «Брак, материнство и карьера держатся на компромиссах».

5. Иман

Сомалийская модель родила в возрасте 45 лет в браке с Дэвидом Боуи. Сообщалось, что она даже перерезала пуповину через несколько минут после рождения девочки. У Иман есть еще одна дочь, которая родилась 22 годами ранее от предыдущего брака.

6. Ким Бейсингер

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Актриса и бывшая фотомодель родила единственного ребенка от тогдашнего мужа Алека Болдуина в возрасте 41 года. Их дочери Айрленд сейчас 26 лет, и, похоже, она идет по стопам своих знаменитых родителей.

7. Кристи Бринкли

У модели есть 2 дочери и сын от разных браков. Ее младшая дочь родилась в 1998 году, когда Бринкли было 43 года. Сейлор сейчас 23 года, и она тоже модель, как и ее мама.

8. Алисса Милано

Актриса забеременела вторым ребенком, дочерью, в возрасте 41 года, всего через 2,5 года после рождения ее сына Майло. Она призналась: «Я хочу завести еще одного ребенка, чтобы у Майло был брат или сестра».

9. Лина Хиди

Впервые став матерью в возрасте 36 лет, звезда «Игры престолов» забеременела во второй раз в возрасте 41 года.

10. Бригитта Нильсен

Датская актриса и модель родила своего пятого ребенка в возрасте 54 лет. Она рассказала: «Моя беременность прошла гладко. [...] Я полностью восстановилась через 2 с половиной недели после родов!»