10 знаменитостей, которые связали жизнь со своими поклонниками

Наверное, все мы влюблялись в знаменитостей, которых видели по телевизору или на большом экране. Только представьте себе, как здорово было бы познакомиться и встречаться с этим человеком в реальности. Некоторым людям удалось намного больше: они идут по жизни со своими кумирами.

Кому-то это покажется сказкой, а для тех немногих счастливчиков, которых ADME собрал в данной статье, это реальная жизнь.

1. Том Круз и Кэти Холмс

Кэти Холмс была влюблена в Тома Круза с 15 лет, и у нее на стене даже висел постер с изображением актера. В 2004 году она сказала, что всегда хотела выйти замуж за Тома Круза. А всего несколько месяцев спустя, в мае 2005 года, они с Томом начали встречаться. Мечта Кэти исполнилась: между ними вспыхнула большая любовь, они поженились, а в 2006 году стали родителями. Но в 2012-м, к сожалению, развелись.

2. Джастин и Хейли Бибер

Многие фанатки Джастина Бибера мечтали выйти за него замуж, и одна из них — Хейли Болдуин — это сделала. Когда Хейли было 12 лет, ее отец Стивен Болдуин привел ее на встречу поклонников Джастина Бибера. Ей пришлось ждать в очереди, чтобы его увидеть. Через несколько лет они с Джастином полюбили друг друга, а в 2018 году обручились. Год спустя молодые люди поженились в Южной Каролине. Об искренней привязанности супругов можно судить по их профилю в инстаграме. Хейли написала в своем посте: «В этой жизни много удивительного и прекрасного, но самое прекрасное в том, что я проживаю ее с тобой. Я люблю тебя...»

3. Принц Гарри и Меган Маркл

Оказывается, принц Гарри был огромным поклонником Рэйчел Зейн — персонажа Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры». Выходит, принц был влюблен в Меган за 2 года до того, как они впервые заговорили. Королевский обозреватель Кэти Николл рассказывала в документальном фильме: «Он был влюблен в Рэйчел Зейн за 2 года до того, как встретил Меган. Я знаю, потому что общалась с одной из его подруг. Она сказала, что была на вечеринке с принцем Гарри. В то время он был холост, и она спросила, кто его идеальная девушка. И он назвал Меган Маркл из „Форс-мажоров“».

4. Эштон Кутчер и Мила Кунис

У Милы Кунис и Эштона Кутчера двое замечательных детей, актеры женаты с 2015 года. Они познакомились на съемках сериала «Шоу 70-х». Сейчас Мила и Эштон счастливы в браке, но тогда их связывала дружба и профессиональные отношения. Однако актриса утверждает, что во время съемок была сильно увлечена своим будущим мужем. Даже первый поцелуй Милы был именно с Эштоном. «Я подумала: „О, он такой милый, этот манекенщик Calvin Klein. И мне нужно его поцеловать?“ Я так нервничала и чувствовала себя некомфортно. Я была в него влюблена», — сказала она.

5. Алексис Бледел и Винсент Картайзер

Они встретились на съемках сериала «Безумцы», и звезда «Девочек Гилмор» оставила в душе Винсента неизгладимый след. Хотя отношения Винсента и Алексис были только профессиональными во время работы над «Безумцами», их коллега Джон Хэмм подозревал, что за этим скрывается нечто больше. «Я знал, что она ему нравилась с самого начала», — признался Джон.

6. Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Они познакомились на съемках триллера «Полночь на злаковом поле» и сразу же поладили. В интервью GQ Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) рассказал, какие мечты ему удалось воплотить в жизнь. В частности, в Меган Фокс он был влюблен со школы, а сейчас она его девушка. Певец признался, что у него на стене висел постер с изображением Меган. В январе 2022 года, через полтора года после встречи, звезды обручились.

7. Джон Красински и Эмили Блант

Джон Красински не стесняется признаваться, что обожал свою супругу Эмили Блант с момента знакомства. В интервью он отметил, что «Дьявол носит Prada» — его любимый фильм. «Мне повезло, что она не поняла, что вышла замуж за сталкера!» — пошутил актер. Они встретились в кафе в Лос-Анджелесе. Джон рассказал, как это было: «Я так нервничал. „Боже мой, кажется, я в нее влюбляюсь“, — думал я. Я пожал ей руку и сказал: „Ты мне нравишься“».

8. Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон влюбились друг в друга в юношеском возрасте, и у этой очаровательной истории, как мы знаем, счастливый конец. Они начали встречаться, когда оба были студентами университета Сент-Эндрюс в Шотландии: молодые люди совместно снимали жилье за пределами кампуса. Об их отношениях стало известно в 2004 году, а в 2010-м они поженились. В своей книге королевский обозреватель и биограф Кэти Николл рассказывает, что бывшая соседка Кейт по комнате выдала ее секрет: в свое время Кейт была сильно влюблена в будущего мужа. По словам соседки, она говорила в шутку: «Нет никого, похожего на Уильяма». Подруга даже призналась, что у герцогини Кембриджской на стене висел плакат с портретом принца Уильяма. Позже Кейт это отрицала, но ее муж любит пошутить по этому поводу.

9. Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт

Крис был любимчиком Кэтрин за год до того, как они начали встречаться. Роман писательницы и актера начался летом 2018 года, а через год они поженились. В прошлом году у них родилась дочь. Однажды в интервью у Кэтрин Шварценеггер спросили, какой из знаменитых Крисов ей нравится больше всех: Крис Хемсворт, Крис Эванс или Крис Прэтт. «Крис Эванс», — ответила она. Но тут же поправилась: «На самом деле Крис Прэтт. В последнее время он хорошо выглядит, так что как знать!» Когда пару лет спустя Прэтт увидел этот ролик, он был потрясен. «Это так мило. Я никогда раньше не видел это интервью. Так что спасибо, что показали мне его», — сказал он, тронутый признанием супруги.

10. Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест

Джейми Ли Кертис замужем за Кристофером Гестом с 1984 года. Актриса говорила, что сразу почувствовала в нем родственную душу. «Мы с Деброй Хилл листали журнал Rolling Stone, и я наткнулась на фотографию троих мужчин. Я посмотрела на парня справа в клетчатой рубашке и с озорной ухмылкой на лице. Я никогда раньше его не видела. „Я выйду за него замуж“, — сказала я своей подруге и ткнула в него пальцем», — рассказала Джейми. Этим парнем был Кристофер Гест.