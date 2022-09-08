11 фотографий, которые демонстрируют сходство членов королевской семьи

Гены иногда работают неожиданным образом. Человек, совсем непохожий на своих родителей, пролистывая семейный альбом, однажды вдруг понимает, что он вылитая копия своей прабабушки. Ученые говорят, что найти в роду генетический материал, аналогичный вашему, можно и за 9 поколений от вас.

Мы в ADME решили посмотреть, на кого из родственников и предков похожи члены современной британской королевской семьи.

1. Принцесса Диана и принцесса Шарлотта

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У леди Ди и ее внучки — дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцессы Шарлотты определенно есть сходство в улыбке и во взгляде.

2. Королева Елизавета, королева-мать, и принцесса Евгения

Принцесса Евгения, дочь принца Эндрю (третьего ребенка королевы) и его бывшей жены Сары, герцога и герцогини Йоркских, напоминает свою прабабушку королеву Елизавету, королеву-мать, маму Елизаветы II.

3. Королева Виктория и принцесса Беатрис

Королева Виктория (1819–1901) и ее довольно далекий потомок принцесса Беатрис похожи словно двойники. У королевы и дочери принца Эндрю схожи глаза, нос и губы.

4. Королева Мария и Зара Тиндалл

Определенно, есть что-то общее во внешности королевы Марии (1867–1953) и Зары Тиндалл (урожденной Филлипс), дочери принцессы Анны и внучки королевы. Сходство прослеживается в форме лица и губ.

5. Принцесса Диана и принц Джордж

PHOTOSHOT/REPORTER / East News

У старшего сына принца Уильяма Джорджа тоже есть сходство с бабушкой: на детских фото видно, что у него и принцессы Дианы практически одинаковые брови и глаза.

6. Король Эдуард VII и принц Чарльз

Ann Ronan Picture Library/Image State/East News , JANE BARLOW/AFP/East News

У Эдуарда VII (1841–1910) довольно много черт, которые передаются по наследству в семье, и некоторые из них достались принцу Чарльзу. В частности, носы и очертания лиц выглядят одинаково.

7. Король Георг V и принц Майкл

У Георга V (1865–1936) были характерные черты, которые передались принцу Майклу, рожденному намного позже, и это не только красивая борода. Сходство прослеживается в глазах, бровях и форме лица.

8. Принц Филипп и принц Гарри

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Принц Гарри очень похож на своего деда, покойного мужа королевы принца Филиппа. Особенно на фотографиях, где они в одном возрасте.

9. Принцесса Беатрис и Огаст Бруксбэнк

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Сын принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка Огаст Бруксбэнк на детских фотографиях похож на свою тетю, принцессу Беатрис. У обоих прекрасные большие глаза и рыжеватые волосы.

10. Леди Сара Чатто и принцесса Евгения

Принцесса Евгения в детстве — копия еще одного члена королевской семьи — леди Сары Чатто. Это единственная дочь принцессы Маргарет, а значит, племянница королевы Елизаветы II.

11. Кейт Миддлтон и принц Луи

Похоже, принц Луи внешностью больше пошел в мамину родню. Некоторые поклонники королевской семьи убеждены, что он — копия самой Кейт Миддлтон, другие видят в мальчике отца Кейт Майкла Миддлтона.