11 ошибок при покупке зимней обуви, из-за которых в шкафу вечно пылятся неудобные и невзрачные сапоги

На улице уже вовсю кружит снег и ударили морозы. А это значит, что без теплых сапог никак не обойтись. И тут возникает вопрос: как выбрать заветную пару, которая будет удобной, практичной и при этом стильной. Мы решили разобраться в этом и выяснили, какие ошибки люди совершают, приобретая зимние сапоги.

Выбирать обувь универсального цвета

Конечно, если в вашем гардеробе превалируют какие-то определенные оттенки, то можно подобрать сапоги, подходящие под большую часть нарядов. Однако чаще все-таки люди носят одежду разнообразных цветов. И иметь одну пару обуви подо все уже старомодно. Стоит прикупить несколько пар сапог разных тонов, чтобы под вещи той или иной цветовой гаммы была своя обувь. Это смотрится более эффектно. К тому же в 2023 году зимняя обувь самых ярких цветов на пике моды.

Покупать сапоги с гладкой подошвой

Покупая модную зимнюю обувь, люди редко обращают внимание на ее подошву. А ведь зачастую подобные сапоги имеют гладкую поверхность, которая совершенно не предотвращает скольжение на зимней дороге, покрытой льдом. Специалисты рекомендуют не гнаться в этом случае за красотой, а выбирать сапоги с рельефной подошвой (на фото внизу).

Предпочитать низкую обувь

Ботильоны, короткие ботинки или любая другая низкая обувь не лучший вариант для снежной зимы. Чтобы внутрь обуви не попал снег и ноги не намокли, стоит покупать сапоги с высоким голенищем, длиной примерно 20–25 см. Если все-таки хочется носить ботинки, то эксперты советуют искать пару со шнурками, которая плотно облегает лодыжку. В такой обуви будет удобнее ходить по скользким и снежным дорогам.

Приобретать только сапоги на молнии

В современном мире многие покупают обувь на молнии, так как она застегивается быстрее и удобнее. Но это хорошо только для тех случаев, когда человек действительно куда-то спешит, например в офис. А для долгих зимних прогулок можно купить и сапоги со шнуровкой. В такой обуви более удобно, так как она лучше прилегает к ногам и не позволяет им промокать.

Покупать обувь своего размера

Многие ошибочно думают, что у летней и зимней обуви должен быть одинаковый размер. Люди считают, что сапоги, которые облегают стопу, лучше греют. На самом деле зимняя обувь уже создана для согревания, потому что ее делают из специальных материалов. Однако для сохранения тепла необходимо, чтобы внутри был воздух. Когда стопы, одетые в шерстяные носки или плотные колготки, обтянуты, места для воздуха уже не остается. К тому же нарушается кровообращение, что также способствует замерзанию. Поэтому эксперты рекомендуют покупать сапоги на один, а то и на два размера больше.

Искать сапоги в интернет-магазине

Зимнюю обувь необходимо подбирать особенно тщательно, чтобы было достаточно места для свободного движения ступней. Но при этом сапог не должен болтаться на ноге. Выбирая обувь просто по описаниям и картинкам в интернете, невозможно с первого раза купить свою идеальную пару. Поэтому за зимними сапогами смело отправляйтесь в традиционный магазин и мерьте как можно больше обуви.

Пренебрегать обувью из искусственной кожи

У сапог из искусственной кожи есть существенное достоинство: они гораздо легче, чем пары из натуральной. Это особенно важно, когда на улице гололед или большие сугробы. В такую погоду и так сложно передвигаться. Тяжелые сапоги только принесут еще больший дискомфорт. А обувь из искусственной кожи облегчит задачу.

Приобретать сапоги с меховой отделкой

Меховая оторочка из овчины не только эффектный декоративный элемент, но и хороший утеплитель. Но мех слишком хорошо впитывает влагу. Такие сапоги промокнут в два счета, поэтому не подойдут для прогулки в снегопад или по заснеженному лесу. В них можно ходить только в сухую погоду и по асфальтированной дороге. Если все же хотите приобрести обувь с мехом, стоит также иметь другие, более многофункциональные сапоги в гардеробе.

Покупать белую обувь

Пытаясь избежать мрачных черных сапог, часто встречающихся на улицах зимой, некоторые люди уходят в другую крайность и покупают белую обувь. Однако она быстро загрязняется и выглядит неэстетично. Более того, по мнению стилистов, белые сапоги или зимние ботинки не придают образу элегантности. Поэтому их стоит обходить стороной.

Отправляться в магазин зимой

Порой люди спохватываются, что им нужны новые сапоги, уже в осенне-зимний период. А это как раз самый жаркий сезон, когда цены на теплую обувь особенно кусаются. Специалисты не рекомендуют покупать сапоги дешевых некачественных марок. А чтобы отхватить со скидкой обувь хороших брендов, стоит все-таки заранее позаботиться о приобретении. Лучше всего отправляться в магазин в конце сезона, то есть ранней весной.

Забывать об аксессуарах для обуви

Необязательно тратить кучу времени на поиски особой обуви, которая будет практичной, но не очень стильной. Можно купить понравившиеся сапоги, даже если у них есть пара минусов. А исправить недостатки помогут аксессуары. Так, носки согреют ноги, если материал обуви не слишком плотный. На подошву можно купить шипы на случай гололедицы. А чтобы во время прогулок ноги не промокали, эксперты рекомендуют надевать специальные водонепроницаемые носки.