11 случаев, когда члены королевской семьи зашифровали в своем наряде послание

Тысячи глаз следят за каждым появлением членов британской королевской семьи на публике. Монаршие особы тщательно продумывают свои образы и нередко закладывают в них особый смысл. Цвета и принты нарядов, аксессуары — все продумано до мелочей и наполнено значением.

Мы в ADME вспомнили случаи, когда члены королевской семьи выбирали образ, посыл которого вызывал всеобщее восхищение.

Кейт Миддлтон в Канаде, 2016

AP / East News

В 2016 году во время королевского тура по Канаде Кейт Миддлтон появилась на одном из приемов в потрясающем платье Sarah Burton для Alexander McQueen. Красное платье стало одновременно и рискованным шагом для герцогини, которая обычно отдает предпочтение консервативным вечерним нарядам, и данью уважения принимающей стороне, ведь красный — один из основных цветов канадского флага. Бриллиантовая брошь в форме листа поддержала посыл образа.

Принцесса Диана в Саудовской Аравии, 1986

East News

В 1986 году принцесса Диана отправилась в тур по Персидскому заливу. Дизайнеры заранее тщательно продумали ее гардероб, ведь скромность — одно из главных требований к одежде в тех краях. Например, в Саудовской Аравии в знак уважения к местной культуре Диана появилась в наряде с высоким вырезом и длинными рукавами.

Меган Маркл в ЮАР, 2019

PPE / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Во время тура по Южной Африке Меган Маркл решила польстить принимающей стороне выбором дизайнера. Она появилась на официальном мероприятии в платье с запахом и довольно смелым вырезом от африканского бренда Mayamiko. Платье было изготовлено из хлопка местного производства. Платье миди с развевающимися рукавами-крылышками и принтом, напоминающим ДНК, оказалось удобным и позволило герцогине исполнить несколько танцевальных па.

Кейт Миддлтон в Пакистане, 2016 и 2019

WPA / i-images / pool / East News

В 2016 году Кейт Мидллтон прибыла на встречу с первыми лицами Пакистана в элегантном зеленом пальто Catherine Walker и белых брюках от местного дизайнера Maheen Khan. Цвет был выбран неслучайно: зеленый является национальным цветом Пакистана. Образ герцогиня Кембриджская дополнила объемными серьгами от пакистанского бренда Zeen и узким принтованным шарфом марки Bonanza Satrangi. Лейблы были польщены выбором Миддлтон.

AP / Associated Press / East News

В 2019 году герцоги Кембриджские проводили еще один тур по Пакистану. На встречу в Исламабаде Кейт Миддлтон надела национальный наряд, шальвар-камиз, глубокого синего оттенка с вышивкой — вновь от дизайнера Maheen Khan. Герцогиня дополнила образ традиционным в Южной Азии длинным шарфом в тон.

Меган Маркл в Тонга, 2018

PETER PARKS / AFP / East News

В своем первом заокеанском туре в 2018 году искусством цветовой дипломатии воспользовалась герцогиня Сассекская. Маркл давно известна своей любовью к черному и темно-синему цветам в одежде. Однако в Тонга она прибыла в алом платье. Все дело в том, что красный — цвет флага Королевства Тонга, и выбор герцогини стал комплиментом принимающей стороне.

Принц Уильям и принц Гарри в Южной Африке, 2010

HUSSEIN SAMIR / SIPA / East News

В 2010 году принцы Гарри и Уильям отправились в горную деревню в Африке, укутавшись в одеяла и надев шерстяные шапки. В сопровождении жителей деревни братья прибыли в заснеженные горы Лесото, чтобы посетить местные школы и детские дома. Их серые вязаные одеяла были подобны тем, что обычно носят пастухи народа басуто.

Королева Елизавета II в Австралии, 2000 и 2006

East News , ASSOCIATED PRESS / East News

В 1953–1954 годах Елизавета II отправилась в свое первое турне по Содружеству, которое включало визит в Австралию. Там королеве подарили брошь с белыми и желтыми бриллиантами, напоминающую австралийский национальный цветок — акацию. Потом королева часто надевала брошь на мероприятия, имеющие отношение к Австралии. В 2000 году Елизавета украсила свой жакет брошью на официальной церемонии перед Сиднейским оперным театром, а в 2011-м — в Канберре.

Кейт Миддлтон в Индии, 2016

AFP / East News

В 2016 году в рамках тура по Индии Уильям и Кейт посетили Тадж-Махал. ​Герцогиня Кембриджская была одета в запоминающееся платье от дизайнера индийского происхождения Наима Хана. Коктейльное белое платье-футляр из коллекции Khan’s Resort 2015 года было украшено контрастной лазурно-синей вышивкой.

Кейт Миддлтон в Германии, 2017

picture alliance / Britta Peders / East News

В 2017 году Кейт Миддлтон отдала дань уважения культуре страны, куда прибыла с визитом. Герцогиня Кембриджская надела зеленое платье от немецкого дизайнера, которое имело одну очень важную деталь. На нем были изображены птицы, а именно орлы, которые являются символом Германии.

Как вы относитесь к подобным жестам членов королевской семьи?