11 вещей, которыми можно заменить привычные синие джинсы, чтобы выглядеть стильно хоть в дождь, хоть в снег

С приходом холодов многие жертвуют стилем во имя комфорта и тепла. Поэтому осенью и зимой на улицах городов так часто встречаются однообразные наряды с синими джинсами. Мы обратились к стилистам и дизайнерам за советами о том, что можно носить вместо привычной пары денима. И таких альтернатив оказалось предостаточно. А в конце статьи вы увидите стильную замену надоевшему комплекту из синих джинсов и свитера.

Джинсовая юбка миди

Осенью необязательно носить исключительно джинсы или брюки. Можно также подобрать длинную юбку из плотного материала, чтобы выглядеть стильно и оставаться в тепле. Например, в 2022 году модно смотрится юбка из денима длины миди. А чтобы уж точно не замерзнуть, можно надеть высокие сапоги.

Широкие брюки с высокой посадкой

Такие брюки станут отличной основой для офисного ансамбля. Особый тренд 2022 года — носить широкие брюки в костюме-тройке. Но можно выбрать и более привычные наряды. Например, сочетать эту вещь с белой футболкой и пиджаком. В модных коллекциях представлены как привычные черные брюки, так и пары светлых цветов.

Длинная юбка в клетку

Осень вызывает ассоциации со школой у многих, в том числе и у модных дизайнеров. Поэтому в 2022 году они предлагают создавать образ школьницы. В частности, носить юбку в клетку. Только они советуют выбирать длину миди или макси вместо мини: так теплее и образ не будет выглядеть по-детски.

Серые джинсы

Привлекательная девушка держит бумажную чашку, смотрит в камеру и спускается на эскалаторе / IgorVetushko

Вариант для тех, кто обожает носить джинсы, но хочет хотя бы ненадолго расстаться с надоевшими синими парами. Зауженные серые джинсы — вообще универсальная вещь вне сезона и вне моды. Их можно носить круглый год и почти на любое событие, а также сочетать с разнообразной одеждой. Стильно смотрятся как светлые, так и темные модели.

Брюки карго

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Широкие брюки с карманами — практичная и элегантная вещь, которую давно уже облюбовали самые стильные мировые знаменитости. Осенью 2022 года карго еще и на пике моды. Здесь стилисты также предлагают обращать внимание не только на брюки темных оттенков, но и на светлые модели.

Юбка макси прямого кроя

ANGELA WEISS / AFP / East News

Еще одна юбка в списке осенних трендов. В последнее время на подиумах появляются все более длинные модели юбок. Среди вещей прямого кроя стилисты предлагают обратить особое внимание на модели в пол. Такая юбка смотрится свежо и эффектно. Она поможет создать силуэт колонны, который был популярен около 30 лет назад и теперь снова в моде.

Плиссированная юбка

, © Schepniy photography / Shutterstock.com Красивая женщина в плиссированной юбке и зеленом свитере. Понятие стиля и моды, образ жизни, осень / luxury133.gmail.com

Среди длинных юбок в модных коллекциях встречаются и плиссированные модели. Такую вещь можно надеть и в офис, и на прогулку. Поэтому смело носите ее с блузками или рубашками на пуговицах, а для создания расслабленного образа выходного дня — со спортивными толстовками или свитерами оверсайз.

Брюки ярких цветов

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В 2022 году, как можно было заметить, появился тренд на вытеснение денима из гардероба и создание образов с брюками. Сейчас эффектно смотрятся разные модели и оттенки брюк. В том числе приветствуются яркие цветовые решения: от нежного розового или голубого до броского желтого, зеленого или красного.

Трикотажные брюки

Портрет молодой женщины в осеннем парке / valphoto , Европейская модель молодой женщины в зимней стильной верхней одежде стоит с чашкой горячего кофе возле винтажного окна с новогодними украшениями. Привлекательная девушка в модной одежде ходит по городу / alonesdj

Вопреки мнению скептиков, что трикотажные брюки — домашняя одежда, дизайнеры считают иначе. Эту вещь можно и нужно носить на улицу. В моде стандартные модели, как в коллаже справа, а также с вафельным узором и с принтом в полоску. Носить трикотажные брюки можно даже в офис. Но в таком случае следует подобрать вещь черного или серого цвета.

Вельветовые брюки

В 2022 году вельветовые брюки больше не считаются старомодными. Из бабушкиного сундука они переместились в список осенних трендов. Стильно смотрятся модели разных оттенков: темно-коричневого, болотного, песочного и даже ярко-розового.

Кожаные брюки

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

В модных коллекциях представлены разные фасоны кожаных брюк: зауженные, прямые, широкие и расклешенные. Цветовая палитра тоже богатая. Для классического ансамбля подойдут черные брюки, для более смелого образа — коричневые или пара яркого оттенка (например, голубого).

Бонус: серый брючный костюм

MM / ABACA / Abaca / East News , Invision / Invision / East News

Если брюки отлично заменят синие джинсы, то монохромный брючный костюм станет прекрасной альтернативой привычным нарядам с джемперами, водолазками и свитерами. В тренде костюмы разных цветов. Но звезды особенно часто выбирают серые ансамбли. Для тех, кто не привык носить костюмы, дизайнеры также предлагают сочетать серые брюки с другими предметами гардероба: рубашками, блузками, джемперами и так далее.

А что вы носите осенью и зимой помимо синих джинсов?