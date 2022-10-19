11 вещей, благодаря которым любой образ с черными джинсами вмиг перестанет быть банальным

Черные джинсы наверняка есть у многих в гардеробе. А осень как раз то время, когда люди «расчехляют» их и носят очень часто. Однако образ с ними может выглядеть блекло и совсем не стильно. Чтобы избежать этого, можно взять на заметку несколько крутых советов стилистов о том, с какими вещами черные джинсы будут смотреться наиболее эффектно.

Белая футболка

С образом total black есть риск выглядеть чересчур мрачно. Чтобы такой наряд не был отпугивающим, нужно сильно заморачиваться, например сочетать вещи из разных материалов и тщательно подбирать макияж. Белая футболка решает эту проблему мгновенно. С ней можно создать минималистичный образ, при этом вы всегда будете выглядеть свежо. Такой наряд хорошо подходит для неформальной обстановки. Чтобы сделать образ еще более стильным, можно добавить золотые украшения и белые кроссовки.

Вещи с анималистичным принтом

Оживить образ с черными джинсами поможет анималистичный принт. Особенно круто будут смотреться вещи с орнаментом «зебра». Еще с черными джинсами хорошо сочетается леопардовый принт. Можно надевать не только одежду с анималистичным узором, но и попробовать перенести акцент на обувь.

Свитшот или худи

Для создания непринужденного повседневного ансамбля стилисты предлагают дополнить черные джинсы свитшотом или худи. В таком образе можно также поэкспериментировать с пропорциями. Например, надеть мешковатые джинсы с приталенным укороченным свитшотом или сочетать узкий низ и оверсайз худи.

Вещи коричневых оттенков

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Вопреки ожиданиям, комбинация черного и коричневого цветов создает стильный образ. Эксперты предлагают носить с черными джинсами блузки, блейзеры и свитера любых оттенков коричневого: от самых светлых до самых темных. Еще более эффектным наряд станет за счет золотых украшений.

Одежда пастельных тонов

Красивая городская молодая женщина в модном белом пиджаке в винтажных черных джинсах с черной стильной кожаной сумкой на улице. Привлекательная модель модной девушки путешествует по городу. Осенний стиль . / alonesdj

Нежные пастельные цвета помогут смягчить силуэт, когда надеваете черные джинсы. Превосходно смотрится как одежда нейтральных тонов вроде бежевого, так и вещи так называемых оттенков сорбета: сиреневые, мятно-зеленые, нежно-розовые и другие.

Черная кожаная куртка

Кажется, что кожаная куртка в сочетании с черными джинсами утяжеляет образ. Но, дополнив эту вещь другими дерзкими предметами гардероба, можно создать как раз эффектный наряд. Например, блузка с анималистичным принтом или грубые ботинки будут гармонично смотреться с кожаной курткой. Наиболее удачный вариант — создать универсальный наряд с помощью белой футболки. А если хочется расслабленного образа для осенних прогулок, то джемпер или свитер будет отлично смотреться с кожаной курткой (см. на фото выше).

Блейзер или куртка в клетку

Ансамбль из черных джинсов и клетчатого блейзера отлично подойдет для работы в офисе. Не стоит бояться также надевать верхнюю одежду с этим узором. Куртки и пуховики в клетку будут смотреться очень стильно.

Яркий верх

Это как раз тот случай, когда можно экспериментировать с максимально ярким верхом: вещами насыщенных красных, синих, зеленых и других оттенков. Черные джинсы оттеняют верх, поэтому он будет выглядеть еще ярче. Можно даже подобрать вещи неоновых цветов. И не стоит бояться сочетать черные джинсы с ярким пальто: верхняя одежда смелых оттенков в 2022 году в тренде.

Верх из денима

Bertrand-Hillion Marie-Paola / ABACA / Abaca / East News

Черные джинсы сочетаются с любым оттенком денима, но особенно эффектно они будут смотреться со светлым верхом. Поэтому особое внимание стилисты предлагают обратить на светло-синие и голубые джинсовые рубашки и куртки.

Серое пальто

picture alliance / Runway Manhat / East News

Черные джинсы неожиданно хорошо смотрятся с другими нейтральными цветами. Поэтому серое пальто будет отлично сочетаться с любимой парой из денима. Особенно круто оно будет гармонировать с моделью скинни. Дополнить ансамбль можно белым свитером.

Обувь на каблуках

Смелая обувь интересной модели будет более выигрышно смотреться на фоне черных джинсов, чем, например, обычные кроссовки. Также стилисты советуют не избегать каблуков. Они рекомендуют обратить внимание на обувь с массивным каблуком.