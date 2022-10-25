11 видов маникюра, которые незаметно портят любой образ. А мы по привычке их делаем

Когда мы общаемся с людьми, они смотрят не только на наше лицо. Окружающие также обращают внимание на руки человека. Поэтому так важно иметь ухоженные ногти и достойный маникюр. Однако далеко не все то, что кажется трендовым и привлекательным, действительно таким является. Мы решили узнать, какие виды маникюра уже не в моде или вообще портят образ.

Французский маникюр

Кажется, что классический френч с прозрачным покрытием и белым кончиком ногтя никогда не выйдет из моды. Однако специалисты утверждают: в 2022 году такой маникюр выглядит старомодно. Тем не менее его можно освежить, привнеся вместо белого другие оттенки и необычные цветовые сочетания.

Акриловые ногти

Маникюр, выполненный в этой технике, всегда подразумевает под собой наращивание ногтей. Акриловые ногти могут быть очень длинными и позволяют наносить на них различные виды нейл-арта вплоть до объемных композиций. Однако, по мнению экспертов, такой маникюр уже давно не считается стильным. К тому же с ним крайне неудобно заниматься повседневными делами. Заменой акриловым ногтям может стать гелевое покрытие. Оно имеет более естественный и ухоженный вид.

Любые виды глиттера

Маникюр с блестками, как крупными, так и мелкими, уже давно и безнадежно устарел. Некоторые мастера маникюра также утверждают, что, когда чем-то блестящим покрыт каждый ноготь, это выглядит вызывающе. Поэтому в 2022 году эксперты советуют обойтись без подобного маникюра.

Стикеры для ногтей

, © Irina_izzi_Parnikova / Shutterstock.com Красивая женская рука с маникюром. Светло-розовый лак для ногтей с креативным дизайном. Губы и наклейки с мороженым / anya.pic-o-matic.ru

Еще 2 года назад наклейки на ногтях были заметным трендом. Однако со временем многие поняли, что стикеры очень быстро начинают отслаиваться и маникюр выглядит крайне неопрятно. Специалисты по маникюру предлагают вместо этого отдавать предпочтение рисункам на ногтях. Можно прибегнуть также к нестандартному способу: использовать сухоцветы, покрывая их сверху прозрачным лаком.

Расширяющиеся ногти

Их еще называют утиными или расклешенными ногтями. Они внезапно стали популярными в 2021 году. Однако уже в 2022-м эксперты не спешат называть этот маникюр ультрамодным. Более того, маникюрные мастера считают, что ногти в форме утиных лапок выглядят неестественно, а также небезопасны в повседневной жизни.

Маникюр с волнообразным эффектом

Эффект переливчатости чаще всего получают с помощью магнитного лака для ногтей. Однако это средство создает и нежелательное сияние, как будто на ногтях есть маленькие блестки. А в последнее время эксперты советуют избегать блестящего маникюра.

Темные лаки для ногтей

Темные лаки для ногтей могут выглядеть красиво и отлично дополнять образ. Но есть одна загвоздка: лаки таких цветов, как черный, темно-синий, бордовый, способны подчеркнуть любые складочки и пигментные пятна на коже. Кроме того, кожа рук может казаться бледной и тусклой. Поэтому специалисты считают, что привычка использовать темные лаки в зрелом возрасте уже устарела. Чем старше человек, тем аккуратнее ему следует выбирать такие оттенки. По мнению экспертов, актуально использовать нюдовые и нейтральные тона (бежевый, светло-розовый, серый) или, наоборот, броские цвета (например, ярко-красный).

Маникюр с пирсингом

Красочный фон для валентинки / PantherMediaSeller

Когда только появился тренд на проколотые ногти с подвесками, многим это казалось крутым. Однако очень скоро и бьюти-блогеры, и обычные люди стали отмечать, что такой маникюр выглядит скорее странно, чем красиво. К тому же, если не знать, как правильно сделать прокол, можно испортить ноготь.

Маникюр с эффектом потресканности

Крупный план руки с кракелюр лак для ногтей маникюр держа бутылку / nanka-photo

Когда маникюр трескается естественным образом, это считается неаккуратным. Тем не менее это не помешало появлению тренда на маникюр с искусственно сделанными трещинами. Он еще называется кракелюр. Задумка поначалу кажется интересной и неординарной. На деле же такой маникюр далек от элегантности и смотрится слишком небрежно.

Черно-белый маникюр с эффектом мраморного покрытия

Мастер маникюра красоты делает маникюр клиенту. Акриловые искусственные ногти крупным планом окрашены в серый и мраморный дизайн во время маникюрной процедуры в салоне красоты. женские ногти дизайн на белом полотенце. / beton_studio , Рука маникюрной женщины в модной розовой толстовке. Модный весенний летний дизайн ногтей. Шаблон салона красоты / eyescompany

Сам по себе маникюр с таким эффектом выглядит действительно свежо и симпатично. Но специалисты советуют в 2022 году отказаться от черно-белых тонов в пользу менее скучных оттенков. Актуальны, например, нежно-розовый, зеленый и синий цвета.

Цветочные узоры

Дизайн маникюра фиолетовый с рисунком цветов / SmirMaxStock

Сухоцветы на ногтях могут смотреться изящно. А вот активные принты в виде цветов, наоборот, давно уже не считаются стильными. Такой нейл-арт не вносит разнообразие, а напоминает разноцветные обои.

Бонус: цвета, которые неподвластны моде

Женские руки с голубым маникюром, держащие смартфон / photostockman , Женские руки с коричневым маникюром на полотенце, крупным планом / belchonock

Если разбираться в последних трендах не хочется, то верный способ — сделать однотонный маникюр без дополнительного декора. Причем выбирать стоит лак такого оттенка, который всегда будет актуален. К этим цветам относятся, например, красный, светло-розовый, коричневый, ярко-синий, бежевый, серый.

Какой маникюр вы носите чаще всего, а какой ни за что бы не сделали?